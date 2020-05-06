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Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка» выполнили больше полумиллиона заказов, их оборот достиг 1,7 млрд рублей.
Ритейлер «Утконос» в апреле 2020 года впервые за 13 лет уступил лидерство на рынке онлайн-продаж продуктов питания, передают «Ведомости» со ссылкой на оценки аналитиков Data Insight.
Первой по объёму оборота за месяц стала X5 Retail Group. Продажи через сервисы Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка» достигли, по данным компании, 1,7 млрд рублей — в 4,7 раза больше, чем годом ранее.
Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд рублей, уточняют «Ведомости». Представитель ритейлера отказался от комментариев газете.
Общее количество заказов, доставленных через платформы X5 Retail Group и Perekrestok.ru в апреле, превысило 520 тысяч, из них 262 тысячи — через Perekrestok.ru, 259 тысяч — через «Доставка.Пятёрочка». Средний чек составил 4537 рублей и 2006 рублей соответственно, рассказали в группе.
Группа рано или поздно должна была обогнать «Утконос», рассказал «Ведомостям» партнёр Data Insight Борис Овчинников. Но эпидемия коронавируса ускорила развитие инфраструктуры Perekrestok.ru и запуск интернет-проекта «Пятёрочки», отметил он.
Утконос жил все это время только потому, что у X5 не было доставки.
Сейчас они их похоронят.
У Перекрестка давным давно есть доставка, а доставка из Пятерочки - на любителя.
Лично я, узнал только в этом году, что у перекрёстка появилась доставка.
Очевидно что X5 хрен ложили на доставку, и придерживались этой позиции, так долго, как только это было возможно. Они бы и сейчас ей не занимались, если бы это было возможно. Но к сожаление для них, сегодня это необходимая мера, я имею ввиду не пандемию, а развитие онлайн продаж, в области продуктов питания
вы узнали о доставке x5 только в этом году, но вам при этом что-то очевидно. Ок)
Так просветите же нас капитан очевидность, когда на самом деле появилась у перекрёстка доставка...
Что то я не нашёл никаких упоминаний ранее 2019 года, и то это была доставка для ресторанов, B2B
В Утконосе очень высокая наценка на продукты :(
Зато очень приличный ассортимент и алкоголь доставляют.
А торговля алкоголем в розницу online, вообще запрещена законом, на сколько мне известно....
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Перекрёсток, верни деньги!
Из заказа на 5200р скрысили 800р и теперь отмалчиваются 😂 уже 3 недели вернуть не могут.
и на один дурачок не додумался выдавать собранный заказ через окно прямо на улицу, шоб не бродить вокруг витрин и не ждать доставку черт знает сколько
Вкусвилл додумался
честь ему хвала, жаль в моей деревне его никогда не будет
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