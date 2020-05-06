Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Галина Мубаракшина
1757

Data Insight: впервые за 13 лет «Утконос» уступил статус крупнейшей онлайн-доставки продуктов — его обошла X5 Материал редакции

Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка» выполнили больше полумиллиона заказов, их оборот достиг 1,7 млрд рублей.

16 комментариев
В закладки

Ритейлер «Утконос» в апреле 2020 года впервые за 13 лет уступил лидерство на рынке онлайн-продаж продуктов питания, передают «Ведомости» со ссылкой на оценки аналитиков Data Insight.

Первой по объёму оборота за месяц стала X5 Retail Group. Продажи через сервисы Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка» достигли, по данным компании, 1,7 млрд рублей — в 4,7 раза больше, чем годом ранее.

Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд рублей, уточняют «Ведомости». Представитель ритейлера отказался от комментариев газете.

Общее количество заказов, доставленных через платформы X5 Retail Group и Perekrestok.ru в апреле, превысило 520 тысяч, из них 262 тысячи — через Perekrestok.ru, 259 тысяч — через «Доставка.Пятёрочка». Средний чек составил 4537 рублей и 2006 рублей соответственно, рассказали в группе.

Группа рано или поздно должна была обогнать «Утконос», рассказал «Ведомостям» партнёр Data Insight Борис Овчинников. Но эпидемия коронавируса ускорила развитие инфраструктуры Perekrestok.ru и запуск интернет-проекта «Пятёрочки», отметил он.

#новость #x5retailgroup

Галина Мубаракшина
+5734
7
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","x5retailgroup"], "comments": 16, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 125423, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 May 2020 22:39:30 +0300", "is_special": false }
МегаФон
Как мечты о космосе привели в МегаФон
Никита Козырев, недавний стажер акселератора big data МегаФона, рассказывает, как устроиться работать в крупную…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Шепелев

2

Утконос жил все это время только потому, что у X5 не было доставки.
Сейчас они их похоронят.

Ответить

Andrey Kulakov

Дмитрий
1

У Перекрестка давным давно есть доставка, а доставка из Пятерочки - на любителя.

Ответить

Дмитрий Шепелев

Andrey
1

Лично я, узнал только в этом году, что у перекрёстка появилась доставка.
Очевидно что X5 хрен ложили на доставку, и придерживались этой позиции, так долго, как только это было возможно. Они бы и сейчас ей не занимались, если бы это было возможно. Но к сожаление для них, сегодня это необходимая мера, я имею ввиду не пандемию, а развитие онлайн продаж, в области продуктов питания

Ответить

Ivan Matveev

Дмитрий
0

вы узнали о доставке x5 только в этом году, но вам при этом что-то очевидно. Ок)

Ответить

Дмитрий Шепелев

Ivan
0

Так просветите же нас капитан очевидность, когда на самом деле появилась у перекрёстка доставка...
Что то я не нашёл никаких упоминаний ранее 2019 года, и то это была доставка для ресторанов, B2B

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

0

В Утконосе очень высокая наценка на продукты :(

Ответить

Andrey Kulakov

Stahovsky
1

Зато очень приличный ассортимент и алкоголь доставляют.

Ответить

Дмитрий Шепелев

Andrey
1

А торговля алкоголем в розницу online, вообще запрещена законом, на сколько мне известно....

Ответить

Егор Наркизов

–7

Готовы продать наш сервис по доставке продуктов на дом
За 1.000.000$

Предложения:proedu.ru@mail.ru

ProЕду — доставка продуктов на дом в Брянске
Бесконтактная доставка продуктов питания в Брянске. Цены ниже, чем в супер маркете. Каждая посылка…
Proedu.ru
Ответить

Alexander Gess

Егор
1

Вчера Брянск за 968 000$ предлагали, отказался. 

Ответить

Sir-Frances Drake

Егор
0

Не много просишь ?)

Ответить

Sergei Soloviev

Егор
0

Скоро сервис ПроЕду будет продаваться за еду :) 

Ответить

Leonid Samoilov

0

Перекрёсток, верни деньги!
Из заказа на 5200р скрысили 800р и теперь отмалчиваются 😂 уже 3 недели вернуть не могут.

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

0

и на один дурачок не додумался выдавать собранный заказ через окно прямо на улицу, шоб не бродить вокруг витрин и не ждать доставку черт знает сколько

Ответить

Artemy Ustimenko

Да-Это-Же-Арнол…
0

Вкусвилл додумался

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

Artemy
0

честь ему  хвала, жаль в моей деревне его никогда не будет

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
О котах и Process Mining
«А выживет ли у меня дома кот?», — задался я вопросом, прежде чем забрать себе пушистого друга из приюта домашних живот…
0
Aura
Подписан
Отписаться
Продуктовая разработка в «Ауре»: гипотезы, side-by-side и эксперименты
В этой статье расскажем о процессе продуктовой разработки в «Ауре» и детально рассмотрим улучшение переключения ленты п…
3
ivi
Подписан
Отписаться
«РЖД-Медицина» и онлайн-кинотеатр IVI запустили совместный проект
Ведущий онлайн-кинотеатр IVI предоставит бесплатный доступ к своему контенту для пациентов и медицинских сотрудников тр…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Суханов
за день
Ну хоть кто то заработал на бинарных опционах)
Стоимость Tesla превысила порог, необходимый для выплаты первой премии Илону Маску — он получит акции на $706 млн
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

Alexandre Svergoun

Вице-президент Amazon Тим Брэй…

Ваня Самков

Мне Важно, чтобы про меня…

Pavel Nekhaev

Ozon во время пандемии…

Sergey Chernov

Российская ИТ-компания «Крок…

Николай Малков

Время выйти в онлайн…

Ваня Самков

Мне Важно, чтобы про меня…

тима махотлов

ИТ-инвестиции в грузоперевозки…

Sergey Chernov

Российская ИТ-компания «Крок…

Sergey Chernov

Российская ИТ-компания «Крок…

Степан Старченко

Работа с аудиторией

Ян Корвин

Создатель менеджера задач…

Andrew Podolsky

CMS для интернет-магазина…

Дмитрий Шепелев

Data Insight: впервые за 13 лет…

Владимир Младов

Почему "местное" не значит…

Andrew Podolsky

CMS для интернет-магазина…

Andrew Podolsky

CMS для интернет-магазина…

Sergey Ontime

Роспотребнадзор предложил план…

Николай Малков

Фонд Runa Capital привлёк…

Andrew Podolsky

CMS для интернет-магазина…

Карл

Cкучный созвон в зуме