Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка» выполнили больше полумиллиона заказов, их оборот достиг 1,7 млрд рублей.

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Ритейлер «Утконос» в апреле 2020 года впервые за 13 лет уступил лидерство на рынке онлайн-продаж продуктов питания, передают «Ведомости» со ссылкой на оценки аналитиков Data Insight.

Первой по объёму оборота за месяц стала X5 Retail Group. Продажи через сервисы Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка» достигли, по данным компании, 1,7 млрд рублей — в 4,7 раза больше, чем годом ранее.

Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд рублей, уточняют «Ведомости». Представитель ритейлера отказался от комментариев газете.

Общее количество заказов, доставленных через платформы X5 Retail Group и Perekrestok.ru в апреле, превысило 520 тысяч, из них 262 тысячи — через Perekrestok.ru, 259 тысяч — через «Доставка.Пятёрочка». Средний чек составил 4537 рублей и 2006 рублей соответственно, рассказали в группе.