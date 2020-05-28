Продавать медикаменты сама площадка не может из-за ограничений в законе.
- Маркетплейс Goods.ru запустил бронирование лекарств с возможностью забрать их в аптеках партнёров, пишут «Ведомости». Раньше медикаментов в ассортименте торговой площадки не было. Заказ можно получить через час после оформления на сайте.
- Сайт сотрудничает с аптеками как агрегатор. Сейчас Goods.ru работает с 426 точками в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уточняет газета. В их числе аптеки «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека» и другие.
- Партнёры платят сервису комиссию 3% от суммы покупки. К концу 2020 года Goods.ru планирует увеличить количество партнёрских точек до 5000. Маркетплейс также намерен запустить доставку лекарств, рассказал газете представитель торговой площадки. Но сейчас Goods.ru ограничивает закон об онлайн-продаже лекарств, согласно которому продавать их могут только аптеки, но также на определённых условиях.
- Бронирование лекарств с возможностью забрать их в аптеке уже есть в apteka.ru, «Здравсити», у самих аптечных сетей, рассказал «Ведомостям» гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин. Курьерскую доставку уже предлагают «Монастырев» и eapteka.ru, другие аптечные сети рассматривают такую возможность. Также доставкой интересуются iGooods, Delivery Club, «Беру» и Wildberries, указывает газета.
- По данным «Контур.Фокус», 80% в Goods.ru (ООО «Маркетплейс») принадлежат ООО «Мвм» (контрольный пакет у «М.Видео — Эльдорадо»), ещё 20% владеет основатель «М.Видео» Александр Тынкован. «М.Видео» запустила Goods весной 2017 года.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Александр Ананьев
Кто-то вообще пользовался этим сервисом? Покупали у них? Каково? Цены? Их кэшбэк?
Yuri Ahmedov
А где функция «Купить в кредит»