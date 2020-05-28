Ассортимент магазина состоит из товаров местного производства.
28 мая «Вкусвилл» открыл первый магазин за пределами России — в Амстердаме по адресу Ferdinand Boolstraat, 88.
Ассортимент магазина состоит из примерно 150 категорий товаров местного производства — молочные продукты, выпечка, овощи, фрукты и другое.
Магазином занимается команда из четырёх человек.
«Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию», — объяснил основатель сети Андрей Кривенко.
Кривенко рассказывал о планах выйти на зарубежный рынок в сентябре 2019 года. Тогда он говорил, что компания готовит проект магазина в Париже, но также обсуждает открытие в Китае и Нидерландах. Ритейлер зарегистрировал юрлицо в Нидерландах 6 февраля.
Aleksey Mikhalev
Дудочник
Сергей Коро
Странный выбор. Они там укуренные что ли?
Илья Курочкин
Молодцы!
TheProtorianez .
Молодец, удачи
Ilya Brin
Тут могла быть шутка про любимый товар «марихуана». Но ее не будет.
Дмитрий Евсеев
Стремный логотип.
А по теме, вау компания с сотнями миллионов оборота открыла один продуктовый магазин. Вот это новость!
Doppel BockДмитрий
Новость скорее о экспансии за бугор, протестируют нишу и будут либо развиваться, либо закрываться
Story AppДмитрий
Зачем каждый раз говорить какой-то негатив в таких новостях? 😁 Молодцы же ребята.
Aleksey Mikhalev
Две полки с молочкой? Расчёт на русскую диаспору?
Anastasiia Sabirova
Удачи!
Максим Наумов
Правильно говорить кофешоп
Павел Демидов
Пирожки с коноплей есть в ассортименте?
Piar Creative
В Краснодаре бы открыли
Rustam Absalyamov
Зелёные ценники будут?
Artemy
Ждем голландских дней у нас!
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ВкусВилл просто красавчики! Цена + качество + натуральность + телеграм бот.
Polina Bacho
Молодцы! Все думала, как я без них там)!можно переезжать в Амстер)))