Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
1029

«Вкусвилл» вышел за пределы России и открыл магазин в Амстердаме Материал редакции

Ассортимент магазина состоит из товаров местного производства.

  • 28 мая «Вкусвилл» открыл первый магазин за пределами России — в Амстердаме по адресу Ferdinand Boolstraat, 88.
  • Ассортимент магазина состоит из примерно 150 категорий товаров местного производства — молочные продукты, выпечка, овощи, фрукты и другое.
  • Магазином занимается команда из четырёх человек.
  • «Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию», — объяснил основатель сети Андрей Кривенко.
  • Кривенко рассказывал о планах выйти на зарубежный рынок в сентябре 2019 года. Тогда он говорил, что компания готовит проект магазина в Париже, но также обсуждает открытие в Китае и Нидерландах. Ритейлер зарегистрировал юрлицо в Нидерландах 6 февраля.

#новость #вкусвилл

Лиана Липанова
+18 324
3
11
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b"], "comments": 17, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 130447, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 18:37:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Aleksey Mikhalev

6

Дудочник

Ответить

Сергей Коро

5

Странный выбор. Они там укуренные что ли?

Ответить

Илья Курочкин

2

Молодцы!

Ответить

TheProtorianez .

2

Молодец, удачи

Ответить

Ilya Brin

2

Тут могла быть шутка про любимый товар «марихуана». Но ее не будет.

Ответить

Дмитрий Евсеев

2

Стремный логотип.

А по теме, вау компания с сотнями миллионов оборота открыла один продуктовый магазин. Вот это новость!

Ответить

Doppel Bock

Дмитрий
0

Новость скорее о экспансии за бугор, протестируют нишу и будут либо развиваться, либо закрываться

Ответить

Story App

Дмитрий
0

Зачем каждый раз говорить какой-то негатив в таких новостях? 😁 Молодцы же ребята.

Ответить

Aleksey Mikhalev

1

Две полки с молочкой? Расчёт на русскую диаспору?

Ответить

Anastasiia Sabirova

1

Удачи!

Ответить

Максим Наумов

1

Правильно говорить кофешоп

Ответить

Павел Демидов

0

Пирожки с коноплей есть в ассортименте?

Ответить

Piar Creative

0

В Краснодаре бы открыли

Ответить

Rustam Absalyamov

0

Зелёные ценники будут?

Ответить

Artemy

0

Ждем голландских дней у нас!

Ответить

Dating Advert

0

ВкусВилл просто красавчики! Цена + качество + натуральность + телеграм бот.

Ответить

Polina Bacho

0

Молодцы! Все думала, как я без них там)!можно переезжать в Амстер)))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

RUVDS
Подписан
Отписаться
Ищем медленный интернет-магазин
Хелп! Ищем интернет-магазин, чтобы сделать совместный кейс на VC.Если ваш сайт медленно грузится с мобильных или компью…
1
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
Теперь для рефинансирования можно оформить кредитную карту и до 120 дней и не платить проценты.
0
Joom
Подписан
Отписаться
Почему A/B-тестирование не всегда работает, а все креативы мы теперь запускаем машинным обучением
Руководитель направления маркетинговых креативов в Joom Камилла Двораковская об экспериментах с Google Ads.
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilya Brin
за день
Как похорошела квартира при Сергее Семеновиче
Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» в Москве до 14 июня и частично снял ограничения для бизнеса
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Alexandr Blokhin

Власти Санкт-Петербурга…

Вася Пражкин

Как я открыл роллердром с…

evilnw

Правда жизни

Василий

«Вы находитесь здесь»: почему…

Филипп Балтич

Власти Санкт-Петербурга…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Андрей Рогозин

Смогли придумать безопасные…

Alexander Matveev

USB-флешка с защитой от 5G: в…

Тинькофф

В «Тинькофф Инвестициях» не…

Andre Macareno

Правда жизни

iMAX

Как я открыл роллердром с…

Skorpyon

Как я открыл роллердром с…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Ivan Kolyhalov

Правда жизни

Александр…

Сергей Собянин продлил…

Василий

«Вы находитесь здесь»: почему…

Story App

«Вкусвилл» вышел за пределы…

Alexandre Svergoun

«Вы находитесь здесь»: почему…