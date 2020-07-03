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Торговля
Галина Мубаракшина
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МТС в партнёрстве с Rate&Goods предложила магазинам у дома сервис для оформления заказов на экспресс-доставку Материал редакции

Партнёры помогут с потенциальными покупателями, а курьеров магазин должен найти сам.

2 комментария
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МТС и сервис для сравнения цен на товары Rate&Goods предложили магазинам у дома и местным продуктовым сетям сервис, который поможет запустить экспресс-доставку продуктов. Об этом vc.ru рассказал представитель оператора.

В приложении Rate&Goods пользователи могут выбрать товары и оформить заказ. Сам магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС для обработки платежей, а доставку организовать самостоятельно.

В первые два месяца подключение для магазинов бесплатное, затем партнёры будут брать фиксированную сумму или процент от заказа.

В первый день работы компания получила заявки на подключение от двух десятков магазинов, отметили в МТС. Сервис уже доступен жителям трёх районов Москвы, а также в Мытищах, Королёве, деревне Шолохово Московской области. Однако ограничений нет: заказы смогут принимать магазины по всей стране по мере подключения, добавили в компании.

Сервис поможет небольшим магазинам конкурировать с крупными сетями на рынке экспресс-доставки продуктов, полагают в МТС. С «МТС Кассой» работают «тысячи» магазинов по России, отметили в компании.

«По нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети. Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное ИT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением», — отметил гендиректор Rate&Goods Роман Майстер.

Приложение для заказа доставки продуктов МТС

#новость #мтс #доставка

Галина Мубаракшина
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Алексей Вихров

2

мтс предложил "магазинам у дома" доставку.
мтс будет брать процент или фикс, а доставку организует сам магазин.
мтс "поможет" маленьким магазинам, беря фикс или процент....

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Ivano Digital

0

 в чем сервис, если все делает сам магазин?

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