Партнёры помогут с потенциальными покупателями, а курьеров магазин должен найти сам.

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МТС и сервис для сравнения цен на товары Rate&Goods предложили магазинам у дома и местным продуктовым сетям сервис, который поможет запустить экспресс-доставку продуктов. Об этом vc.ru рассказал представитель оператора.

В приложении Rate&Goods пользователи могут выбрать товары и оформить заказ. Сам магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС для обработки платежей, а доставку организовать самостоятельно.

В первые два месяца подключение для магазинов бесплатное, затем партнёры будут брать фиксированную сумму или процент от заказа.

В первый день работы компания получила заявки на подключение от двух десятков магазинов, отметили в МТС. Сервис уже доступен жителям трёх районов Москвы, а также в Мытищах, Королёве, деревне Шолохово Московской области. Однако ограничений нет: заказы смогут принимать магазины по всей стране по мере подключения, добавили в компании.

Сервис поможет небольшим магазинам конкурировать с крупными сетями на рынке экспресс-доставки продуктов, полагают в МТС. С «МТС Кассой» работают «тысячи» магазинов по России, отметили в компании.

«По нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети. Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное ИT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением», — отметил гендиректор Rate&Goods Роман Майстер.