Компания расширяет возможности онлайн-шоппинга — похожий видеосервис уже есть, например, у Amazon.

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Экспериментальное подразделение Google — Area 120 — представило приложение для продажи товаров Shoploop. В приложении можно публиковать видеоролики длиной до 90 секунд — пока о товарах для ухода за кожей, волосами, ногтями и мейкапа.

Во время просмотра ролика пользователь может добавить товар в корзину или перейти по ссылке в видео и оформить покупку на сайте компании. Сервис ориентирован в первую очередь на создателей контента, издателей и владельцев онлайн-магазинов, говорит гендиректор Shoploop Лакс Пуджары (Lax Poojary).

Shoploop помогает покупателю увидеть, как продукция брендов выглядит в реальной жизни. Для продавцов это возможность рассказать о товаре и дать рекомендацию, говорит Пуджары.

Видеошоппинг — не новая идея, этот инструмент развивают и стартапы, и крупные компании, отмечает TechCrunch. У Amazon есть стриминговая платформа Amazon Live, Instagram запустила покупки в «Историях». В YouTube в 2020 году появились галереи товаров под рекламными видео. Новая разработка поможет Google в развитии направления онлайн-шоппинга, предполагает издание.