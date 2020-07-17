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Торговля
Галина Мубаракшина
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Google запустила приложение Shoploop с 90-секундными роликами продавцов и встроенными ссылками на товары Материал редакции

Компания расширяет возможности онлайн-шоппинга — похожий видеосервис уже есть, например, у Amazon.

7 комментариев
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Экспериментальное подразделение Google — Area 120 — представило приложение для продажи товаров Shoploop. В приложении можно публиковать видеоролики длиной до 90 секунд — пока о товарах для ухода за кожей, волосами, ногтями и мейкапа.

Во время просмотра ролика пользователь может добавить товар в корзину или перейти по ссылке в видео и оформить покупку на сайте компании. Сервис ориентирован в первую очередь на создателей контента, издателей и владельцев онлайн-магазинов, говорит гендиректор Shoploop Лакс Пуджары (Lax Poojary).

Shoploop помогает покупателю увидеть, как продукция брендов выглядит в реальной жизни. Для продавцов это возможность рассказать о товаре и дать рекомендацию, говорит Пуджары.

Видеошоппинг — не новая идея, этот инструмент развивают и стартапы, и крупные компании, отмечает TechCrunch. У Amazon есть стриминговая платформа Amazon Live, Instagram запустила покупки в «Историях». В YouTube в 2020 году появились галереи товаров под рекламными видео. Новая разработка поможет Google в развитии направления онлайн-шоппинга, предполагает издание.

Area 120 — это инкубатор идей Google: часть разработок впоследствии становятся полноценными продуктами. В июле 2019 года компания запустила Shoelace — приложение для знакомств в Нью-Йорке, напоминает 9to5Google. В марте 2020 года оно приостановило работу на фоне пандемии.

#google #area120 #новость

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Женя Гагарин

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Разумеется

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Игорь Самсонов

0

скачать приложуху где одна реклама, кайф

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Syzygy

Игорь
0

о товарах для ухода за кожей, волосами, ногтями и мейкапа

Изи.

Ответить

Maxim Gubin

0

Боюсь, я не успею изучить товар за один loop. Уверен, что мало кто сможет хорошо разобраться в товаре за loop просмотренный один раз.

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Дмитрий Беговатов

Maxim
0

Согласен! В таком случае лучше сделать вот такую видео-визитку 👀 Смотреть с мобилки.

Тереза Диуро
Ювелирные украшения с Бали и Самуи
teredio.storyland.mobi
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I S

Maxim
0

"Изучи товар за луп" 
Идеальный слоган

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Yuri Ahmedov

0

Ждем закрытия

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