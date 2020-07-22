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Торговля
Татьяна Боброва
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Производитель Natura Siberica предупредил о возможном закрытии магазинов из-за иска на 4,5 млрд рублей Материал редакции

Кто-то специально хочет устранить крупного игрока с рынка, заявили в компании.

  • «Первое решение» (владеет брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и другими) может прекратить работу и закрыть свои магазины из-за иска на 4,5 млрд рублей от «Эн+ Рециклинг». Об этом говорится в открытом письме компании.
  • «Эн+ Рециклинг» подала иск из-за пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендует «Первое решение». В компании вину отрицают, а сумму иска называют «нереалистичной и чрезмерно завышенной».
  • «Первое решение» утверждает, что «Эн+ Рециклинг» обратилась в суд ещё до окончания официального расследования причин пожара, назначенного Следственным комитетом. Другое расследование показало, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.
  • Суд 22 июля наложил ограничительные меры в отношении товарных знаков и автомобилей «Первого решения».
  • «Процесс может длиться месяцами, и все это время будет продолжаться разрушительное воздействие обеспечительных мер на наш бизнес и деловую репутацию», — заявила компания. Она называет ситуацию «результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока».

#новость #naturasiberica

Татьяна Боброва
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2
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4 комментария
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CallMeBeardman !

5

Ну это прям вообще жесть, если честно.
Я не то, чтобы удивлён. Все таки Россия. Но тем не менее.
Компания клевая, с крайне приятными магазинами и персоналом.

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Андрей Викторович

1

Производитель Natura Siberica предупредил

Кого предупредил?

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Pavel Voronkov

0

Пожар был на площади 25.000 м2, сумма иска на новострой свыше 100.000 м2. Оригинально.

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Alexander Osipov

0

И почему у нас так мало инвестируют иностранцы?

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