Кто-то специально хочет устранить крупного игрока с рынка, заявили в компании.
- «Первое решение» (владеет брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и другими) может прекратить работу и закрыть свои магазины из-за иска на 4,5 млрд рублей от «Эн+ Рециклинг». Об этом говорится в открытом письме компании.
- «Эн+ Рециклинг» подала иск из-за пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендует «Первое решение». В компании вину отрицают, а сумму иска называют «нереалистичной и чрезмерно завышенной».
- «Первое решение» утверждает, что «Эн+ Рециклинг» обратилась в суд ещё до окончания официального расследования причин пожара, назначенного Следственным комитетом. Другое расследование показало, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.
- Суд 22 июля наложил ограничительные меры в отношении товарных знаков и автомобилей «Первого решения».
- «Процесс может длиться месяцами, и все это время будет продолжаться разрушительное воздействие обеспечительных мер на наш бизнес и деловую репутацию», — заявила компания. Она называет ситуацию «результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока».
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CallMeBeardman !
Ну это прям вообще жесть, если честно.
Я не то, чтобы удивлён. Все таки Россия. Но тем не менее.
Компания клевая, с крайне приятными магазинами и персоналом.
Андрей Викторович
Производитель Natura Siberica предупредил
Кого предупредил?
Pavel Voronkov
Пожар был на площади 25.000 м2, сумма иска на новострой свыше 100.000 м2. Оригинально.
Alexander Osipov
И почему у нас так мало инвестируют иностранцы?