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Franshiza.ru: франшизы пунктов выдачи заказов обошли заведения общепита по популярности — спрос на них вырос на 35% Материал редакции
Интерес к ПВЗ растёт из-за низкой стоимости, популярности интернет-торговли и отложенного спроса, говорят эксперты.
- В августе 2020 года спрос на франшизы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) вырос на 35% относительно начала года, подсчитали эксперты сервиса Franshiza.ru.
- Впервые ПВЗ вошли в тройку самых востребованных франшиз, вытеснив общепит, передаёт «Коммерсантъ». Лидерами рейтинга остаются продуктовые и аптечные сети.
- Популярность ПВЗ выросла в том числе из-за низкой стоимости франшизы — например, открыть ПВЗ маркетплейса Ozon франчайзи обойдётся минимум в 200 тысяч рублей, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
- Интерес к ПВЗ в отдалённых регионах и небольших городах также вырос из-за роста популярности интернет-торговли на фоне пандемии и закрытия офлайн-точек, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Кроме того, сказался и отложенный спрос — в марте-мае из-за пандемии новые ПВЗ по стране почти не открывались, говорит сооснователь Data Insight Борис Овчинников.
- В среднем ПВЗ у Ozon выдает около 500 заказов в месяц, за каждую посылку в первое время после открытия франчайзи получает по 70 рублей — так выручка достигает примерно 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал источник газеты во франчайзинге.
- По словам Бурмистрова, каждый пункт «в лучшем случае» выдаёт от 100 посылок в день с комиссией 25-40 рублей за каждую. Некоторые маркетплейсы переходят на процент от оборота с выданного товара, что привлекательно для ПВЗ, которые могут работать с крупногабаритными товарами, добавляет он.
- «Такие франшизы выглядят привлекательно, но ужесточение требований от основных операторов и рост плотности размещения ПВЗ делают экономику этого бизнеса не самой простой. Предпринимателю приходится выбирать, либо открывать мультиформатный ПВЗ и работать с большим количеством онлайн-платформ и магазинов, теряя в комиссии за каждую выданную посылку, либо открываться под брендом одного из игроков, ограничивая работу с другими», — считает Бурмистров.
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