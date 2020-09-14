Компании смогут получить все услуги маркетплейса в «одном окне» за фиксированную комиссию в 25%.

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AliExpress в России запустил новый формат работы с партнёрами и покупателями внутри маркетплейса — «супермагазины». Компания возьмёт на себя услуги по загрузке, продвижению, хранению, упаковке, доставке товаров и общению с покупателями.

Комиссия за работу с «супермагазином» составит 25%, из них 5-8% — плата AliExpress (в зависимости от категории товара), остальное — компенсация расходов на работу с клиентами и так далее. За полный цикл продаж на площадке будет отвечать сервисный партнёр AliExpress, компания AliWay.

Раньше продавцы могли открыть на AliExpress только свой монобрендовый или мультибрендовый магазин, решая операционные вопросы самостоятельно. Компаниям нужно было, например самим искать или выбирать партнёров по доставке.

Покупатели AliExpress оформляли заказы в разных магазинах, с разными корзинами и условиями доставки. Новый формат позволяет им добавлять в корзину товары одной категории от разных продавцов с едиными условиями доставки.

В «супермагазине» продавцам будет проще начать торговлю на маркетплейсе, а покупателям — оформлять заказы, пояснил vc.ru представитель компании.

Первый «супермагазин» AliExpress называется «Большой домашний». Стоимость доставки в нём фиксированная: от 0 до 399 рублей в зависимости от стоимости заказа, способа и региона доставки. Её будет выполнять Cainiao (входит в Alibaba Group).