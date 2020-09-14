AliExpress предложил новый формат работы с партнёрами — маркетплейс возьмёт на себя рекламу, логистику и другие услуги Материал редакции
Компании смогут получить все услуги маркетплейса в «одном окне» за фиксированную комиссию в 25%.
AliExpress в России запустил новый формат работы с партнёрами и покупателями внутри маркетплейса — «супермагазины». Компания возьмёт на себя услуги по загрузке, продвижению, хранению, упаковке, доставке товаров и общению с покупателями.
Комиссия за работу с «супермагазином» составит 25%, из них 5-8% — плата AliExpress (в зависимости от категории товара), остальное — компенсация расходов на работу с клиентами и так далее. За полный цикл продаж на площадке будет отвечать сервисный партнёр AliExpress, компания AliWay.
Раньше продавцы могли открыть на AliExpress только свой монобрендовый или мультибрендовый магазин, решая операционные вопросы самостоятельно. Компаниям нужно было, например самим искать или выбирать партнёров по доставке.
Покупатели AliExpress оформляли заказы в разных магазинах, с разными корзинами и условиями доставки. Новый формат позволяет им добавлять в корзину товары одной категории от разных продавцов с едиными условиями доставки.
В «супермагазине» продавцам будет проще начать торговлю на маркетплейсе, а покупателям — оформлять заказы, пояснил vc.ru представитель компании.
Первый «супермагазин» AliExpress называется «Большой домашний». Стоимость доставки в нём фиксированная: от 0 до 399 рублей в зависимости от стоимости заказа, способа и региона доставки. Её будет выполнять Cainiao (входит в Alibaba Group).
На старте в ассортимент магазина входят инструменты, товары для освещения, мебель, товары для дома и дачи от 50 брендов. Компания планирует привлечь на платформу около 1000 местных продавцов.
По факту можно констатировать, что Алиэкспресс по прошествии года все же признал, что "напрямую" поставщикам работать на их площадке просто невозможно из-за ее нежизнеспособности.
300 программистов не помогли - везде косяки, траффика нет, все вопросы решаются через китай, а российское представительство тупо клепает вебинары и все.
Вся суть в одном посте на скрине (верхний) официального чата алиэкспресс
:)
Интерфейс кривой, но трафик и заказы есть. Вполне себе для розницы.
Обёртка красивая, но по факту:
1) 25% - это сейчас большая комиссия для маркетплейса
попытки подключиться ни привели ни к чему, потому что
2) суперкорявый интерфейс, который разъезжается за пределы экрана при настройке характеристик
3) категории товаров с непонятными названиями, например, категории скейтборд здесь нет, он называется в категории «Скейтборд, Ролики» - «Демонстрационная доска и аксессуары», далее нужно настроить характеристики, которые тоже непонятно кем написаны, в частности, скейтборд без загнутых концов - это плита👍 Хотя на самом АлиЭкспресс всё нормально
Либо сделайте всё по-нормальному, либо вообще не делайте, я лично боюсь начинать работать с такой площадкой, если такие огрехи на этапе настройки, то что в самом процессе отправки, возвратов и т.д., до которого видимо нескоро смогу добраться 😒
Именно поэтому Али и решили запускать суперстор, что бы упростить продавцам выход на платформу.
Они придумали FBO? И 25% уже дорого, не для всех, но для большинства большая двойка уже меньше берет.
А вы все расходы посчитали? И скрытые? А то на ВБ заявляется меньше, а потом начинается -покатушки, хранение и тд. На круг легко больше 25%
Эт да :) они для этого привлекли AliWay, надеюсь, у этих косяков будет поменьше:)
У них помимо комиссии есть еще сбор за "покатушки" и т.д. На определенных товарах то на то и выйдет.
25% - ого, да это побольше, чем у Озона, Амазона, Беру и прочих.
Недурно так уничтожают маркетплейсы малый и средний бизнес в мире + за счёт них будут исчезать недорогие товары с маленькой маржой, так как смысла с такими комиссиями и ограничениями нет.
А народу и норм, причмокивая соглашаются на такое вот "удобство"
Не мешает, но маркетплейсы все больше долю рынка отхватывают, бомбардируя вездесущей рекламой за счёт безграничных бюджетов. Могут ли им составить конкуренцию малый и средний бизнес? Нет, ни по рекламе, ни зачастую по скорости и дешевизне доставки. Исключение только что-то нишевое/уникальное, чего нет на маркетплейсах или там задрали цену, но опять же это крохи со стола
Вообще с такой комиссией выгодно будет продавать только товар у коготорого маржинальность минимум 50%, а лучше стримится к 100% и более. А это надо понимать зачастую всякий китайский ширпотреб, ну или отдельные высокомаржинальные категории.
Вопрос в конкретной нише.
Если вы хотите продавать то, что продает ВБ, то, конечно, могут быть вопросы.
Хотя проблема всех МП в том, что они убыточны.
То есть цены они будут поднимать и дальше так или иначе.
И тут вы, если можете предложить меньшие косты, сможете предложить ниже цену.
Зачастую этого достаточно. Вам же оборот 100 ярдов не нужен...
Почему все МП убыточны? МП это больше про логистику. Как же все дистрибуторы ТНП жили и живут с комиссией в 15%+?
Логистические затраты это 7-11%.
Вероятно я неверно использовал слово "все".
Я про ВБ и ОЗОН конкретно, как модель. Они убыточны.
ВБ слабо прибыльна, но только за счет одежды (65%)... хотя размеры их долга и его динамика пугает.
МП про логистику, да. И она... убыточна :)
О чем я и говорю.
Дистрибьюция чистая давно мертва. С тех пор, как производители открыли свои представительства. Никак они не живут.
А розница по той же причине консолидируется.
Техносила, Эльдорадо, МВидео.
Юлмарт вообще банкрот.
Логистические затраты разные, уважаемый.
Вы с позиции ларечника смотрите на гигантов и недоумеваете, как же так, они убыточны и работают. Вы не можете это понять, так как вы бы с убытками и года не проработали, может даже месяца.
Убытки Озона связаны исключительно с ростом, если он захочет показать прибыль, то легко это сделает, но борьбу за N1 точно проиграет.
Инвесторы у Озона солидные дяди, у которых хватает ума и денег биться за N1, чтобы если и даже не стать им, то дорого продаться тем, кто N1.
Это правда, тот же Озон умудряется наращивать каждый год сильно выручку, при этом чистая прибыль снижается. Не удивлюсь если они декларируют фейковые отчёты, потому что даже учитывая то, что они вкладывают в растущий бизнес, в логистику и т.д. - учитывая рост выручки чистая прибыль даже падает.
А вот у Алли чистая прибыль растёт и давно больше 13 миллиардов.
Сейчас может и правда, вопрос сколько денег уходит на развитие и как отстроены бизнес-процессы. С последним далеко не все хорошо у всех. Поэтому при их оборотах сделать МП прибыльным можно, вопрос когда это будет.
Вот только и условия у них будут улучшаться, реклама продолжит бомбордировать население, а государство продолжит их бизнес лоббировать, помогая в том числе деньгами из бюджета.
Вот только и условия у них будут улучшаться, реклама продолжит бомбордировать население, а государство продолжит их бизнес лоббировать, помогая в том числе деньгами из бюджета.
Преимущество малого бизнеса в умении быстро адаптироваться и перестраиваться, поперли маркетплейсы - надо выходить на них, а не сидеть и плакать о том, что все плохо, они растут и долю кушают...
Какая-то слабая услуга, когда уже так развились Озон и WildBerries, логичнее было бы от них предложение использовать каналы кроссбордера, чтобы сэкономить на российских налогах, на худой конец, предложил бы использовать бондовые склады, как это китайский продавцы скоро делать будут:
https://oborot.ru/news/hotya-by-na-ravnyh-v-chem-konflikt-interesov-vokrug-bondovyh-skladov-i118315.html
Так он и так всех порвал, он же уже N1 в РФ!
Просто хотят еще и местных побороть типа озона, но как-то слабо, что не исключает, что потом будут более внятные попытки.
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