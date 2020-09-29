Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
за оформление карты
Тинькофф дарит 6 тысяч миль
за оформление карты All Airlines
за оформление карты All Airlines
Их можно потратить на авиабилеты — хватит, чтобы долететь из Москвы в Сочи или Лондон.
Кэшбек даётся милями. 1 миля = 1 рубль.
10% за отели и машины
7% за авиабилеты
5% за туры и ж/д билеты
2% за повседневные покупки
Производитель Ariel начнёт писать предупреждения на порошке после претензий ФАС о разном составе для России и Европы Материал редакции
По качеству товар для России не уступает европейскому, подчеркнули в компании.
- Procter&Gamble начнёт с конца 2020 года писать на упаковках порошка Ariel, что товар произведён с учётом особенностей использования в России и других странах ЕАЭС, сообщили vc.ru в компании.
- Так компания уладила претензии ФАС, которая в июле 2020 года начала дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания». Регулятор настаивал, что Ariel импортирует в Россию товар, отличающийся по составу от продукции в Европе, без указания об этом на упаковке.
- В P&G подчеркнули, что у компании нет «золотого стандарта» качества ни для одного её продукта: только в Европе производитель использует более 100 формул для стиральных порошков. Состав подбирается в зависимости от привычек потребителей в разных странах, жёсткости воды и так далее.
- В ФАС отказались от комментариев ТАСС.
- Похожие претензии у ФАС были к ООО «Хенкель Рус» (производит порошок Persil). Компания также согласилась добавить необходимую информацию на упаковку.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 162646, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 22:08:56 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
NLP + Excel для быстрого поиска информации
Предприниматели обсудят будущее инновационных HR-технологий
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Роспотребнадзор оштрафовал…
Запуск сети автоматов здорового…
Курс евро на бирже превысил 92…
Производитель Ariel начнёт…
Курс евро на бирже превысил 92…
Как построить проект с нуля до…
Альтернатива пластику: Johnnie…
Власти Москвы запретили бары…
TT Marxiana: как мы…
Производитель Ariel начнёт…
Telegram начал тестировать…
Запуск сети автоматов здорового…
Производитель Ariel начнёт…
Полный гайд по разработке…
Британская служба спасения…
Принципы ведения бизнеса…
Курс евро на бирже превысил 92…
Telegram начал тестировать…
Сергей Королевский
Procter&Gamble начнёт с конца 2020 года писать на упаковках порошка Ariel, что товар для нищебродов из постсовка
Амбассадор Бреда
Осторожно! Сделано для России.
Alexander Marfitsin
ПОРОШОК
НЕ ВХОДИ
Vadim Suley
Просто в России можно всякую гадость запихать, радиоактивные отходы и т.д. за это ведь все го лишь претенцию предьявят, а на родине на вилы
Юрий БелоножкинVadim
Пруфоф нет, говна наброшено, плюсы мутятся - ну прям в одноклассники зашёл!
Максим ЧерсакЮрий
Че слишком тонко чоль?
Бы ДлоМаксим
Так толсто, что даже тонко.
Влад Ижевский
В P&G подчеркнули, что у компании нет «золотого стандарта» качества ни для одного её продукта
Ну и нахуй, P&G, вы тогда вообще работаете? не покупать бы это говнище теперь совсем, после таких заявлений.
new_commentВлад
Да, в рекламе у них инновационная супер-формула, а на деле оказывается, что сыпят туда что ни попадя.
Влад Ижевскийnew_comment
Думаете все же кокаинум?
Бы ДлоВлад
В P&G подчеркнули, что у компании нет качества ни для одного её продукта
fixed
Maxim MedvedevВлад
Потребитель хавает, реклама рулит! Пару лет назад кореш привез партию немецкого порошка dalli, и так и не смог весь распродать, т.к. не раскручен он у нас, рекламы по тв нет. А состав и цена у него весьма конкуренты были.
Arthur Niazyan
Алло, это прачечная?
Evgeny BoykoArthur
Проктергемблячечная
Михаил Сметанников
А для Москвы тоже?)
Max ChirinМихаил
А в Москве порошок дешевле 100 баксов за грамм не покупают)
Сергей КоролевскийМихаил
Для Москвы будет отдельная московская версия)
Alex MarvellМихаил
Зачем нам стираться? У нас реновация)
Magistr Architecture
а ФАС не хочет сам к себе предъявить претензию? Понимаю. это выглядит со стороны как шиза, но ведь он правительственный орган. Именно Правительство в лице профильный министерств и ведомств регулирует стандарты для производителей, в т.ч. по составам тех или иных продуктов. Судя по исходным данным, ПГ этих стандартов не нарушал. С чего вдруг он должен производить в РФ продукцию по стандартам условной Германии или Швейцарии. Где тут логика? Например. несколько лет назад в РФ с подачи дегенератов из Минсельхоза запретили ГМО. А вот в Германии ГМО не запрещен. И что-то я не слышал. чтобы правительство Германии предъявляло претензии к производителям. потому что в РФ ГМО запрещено.
Aleksandr A
Ну и ничего не поменяется. Формальный пунктик, на который всем домохозяйкам пофиг.