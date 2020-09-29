Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
(function(w, d, promoUrl, loc) { var modal, box, closeModalBtn, isModalAnimation, body, html, scrollBarWidth, promoButton; var teaser = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines'); if (!teaser) return false; initModal(); preloadImages(['https://leonardo.osnova.io/2755fcfd-f5aa-3496-f0b8-2066ac91e9fa/', 'https://leonardo.osnova.io/0006b8c0-6e01-4b3f-6765-45d1606a2c48/', 'https://leonardo.osnova.io/da12942b-f4f3-2560-40b3-a1c930f4b330/']).then(function() { setTimeout(function() { analyticsEvents(); teaser.classList.add('is-init'); teaser.addEventListener('click', openModal); onDestroy(); }, 100); }); function onDestroy() { var moduleAjaxify = window.Air && window.Air.get('module.ajaxify'); if (moduleAjaxify && moduleAjaxify.on) { moduleAjaxify.on('Before page changed', function() { window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); hideModal(); if (teaser) { teaser.removeEventListener('click', openModal); } if (box) { box.removeEventListener('click', stopPropagation); } if (closeModalBtn) { closeModalBtn.removeEventListener('click', closeModalStop); } if (promoButton) { promoButton.removeEventListener('click', clickPromo); } if (modal) { modal.removeEventListener('click', closeModal); modal.remove(); } }); } }; function initModal() { body = d.querySelector('body'); html = d.documentElement; modal = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo'); box = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-box]'); closeModalBtn = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-close]'); isModalAnimation = false; scrollBarWidth = getScrollbarWidth(); box.addEventListener('click', stopPropagation); modal.addEventListener('click', closeModal); closeModalBtn.addEventListener('click', closeModalStop); promoButton = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo__button'); if (promoButton) { promoButton.setAttribute('href', promoUrl); promoButton.addEventListener('click', clickPromo); } body.appendChild(modal); }; function clickPromo() { sendEvent('Promo button'); }; function stopPropagation(e) { e.stopPropagation(); }; function closeModalStop(e) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); closeModal(); }; function openModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; sendEvent('Popup', 'Open'); body.style.overflow = 'hidden'; html.style.marginRight = scrollBarWidth + 'px'; modal.classList.remove('is-hidden'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-show'); setTimeout(function() { isModalAnimation = false; }, 300); }, 0); }; function closeModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; hideModal(); sendEvent('Popup', 'Close'); }; function hideModal() { modal.classList.remove('is-show'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-hidden'); body.style.overflow = 'auto'; html.style.marginRight = '0px'; isModalAnimation = false; }, 300); }; function isInViewport(elem) { var bounding = elem.getBoundingClientRect(); return ( bounding.top >= 0 && bounding.left >= 0 && bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); }; function preloadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return new Promise(function(resolve) { var image = new Image(); image.onload = resolve; image.src = url; }); })); }; function sendEvent(label, state) { state = state ? state : 'Click'; var value = 'Tinkoff All Airlines 650 (' + loc + ') — ' + label + ' — ' + state; console.log(value); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } }; function getScrollbarWidth() { var outer = d.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; outer.style.msOverflowStyle = 'scrollbar'; d.body.appendChild(outer); var inner = d.createElement('div'); outer.appendChild(inner); var scrollbarWidth = (outer.offsetWidth - inner.offsetWidth); outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; function analyticsEvents() { sendEvent('Teaser', 'init'); window.addEventListener('scroll', scrollHandler); scrollHandler(); }; function scrollHandler() { if (isScrolledIntoView(teaser)) { sendEvent('Teaser', 'Show'); window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); } }; function isScrolledIntoView(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var elemTop = rect.top; var elemBottom = rect.bottom; var isVisible = (elemTop >= 0) && (elemBottom <= w.innerHeight); return isVisible; }; }(window, document, 'https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/black-friday/?utm_source=vc0920_cc&utm_medium=ntv.fix&utm_campaign=allairlines.vcbf', 'entry-head'));
Торговля
Татьяна Боброва
1922

Производитель Ariel начнёт писать предупреждения на порошке после претензий ФАС о разном составе для России и Европы Материал редакции

По качеству товар для России не уступает европейскому, подчеркнули в компании.

  • Procter&Gamble начнёт с конца 2020 года писать на упаковках порошка Ariel, что товар произведён с учётом особенностей использования в России и других странах ЕАЭС, сообщили vc.ru в компании.
  • Так компания уладила претензии ФАС, которая в июле 2020 года начала дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания». Регулятор настаивал, что Ariel импортирует в Россию товар, отличающийся по составу от продукции в Европе, без указания об этом на упаковке.
  • В P&G подчеркнули, что у компании нет «золотого стандарта» качества ни для одного её продукта: только в Европе производитель использует более 100 формул для стиральных порошков. Состав подбирается в зависимости от привычек потребителей в разных странах, жёсткости воды и так далее.
  • В ФАС отказались от комментариев ТАСС.
  • Похожие претензии у ФАС были к ООО «Хенкель Рус» (производит порошок Persil). Компания также согласилась добавить необходимую информацию на упаковку.

#новость #фас

Татьяна Боброва
+46 900
1
5
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 162646, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 22:08:56 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Королевский

18

Procter&Gamble начнёт с конца 2020 года писать на упаковках порошка Ariel, что товар для нищебродов из постсовка

Ответить

Амбассадор Бреда

16

Осторожно! Сделано для России.

Ответить

Alexander Marfitsin

6

ПОРОШОК
НЕ ВХОДИ

Ответить

Vadim Suley

0

Просто в России можно всякую гадость запихать, радиоактивные отходы и т.д. за это ведь все го лишь претенцию предьявят, а на родине на вилы

Ответить

Юрий Белоножкин

Vadim
6

Пруфоф нет, говна наброшено, плюсы мутятся - ну прям в одноклассники зашёл!

Ответить

Максим Черсак

Юрий
0

Че слишком тонко чоль?

Ответить

Бы Дло

Максим
0

Так толсто, что даже тонко.

Ответить

Влад Ижевский

3

 В P&G подчеркнули, что у компании нет «золотого стандарта» качества ни для одного её продукта

Ну и нахуй, P&G, вы тогда вообще работаете? не покупать бы это говнище теперь совсем, после таких заявлений.

Ответить

new_comment

Влад
2

Да, в рекламе у них инновационная супер-формула, а на деле оказывается, что сыпят туда что ни попадя.

Ответить

Влад Ижевский

new_comment
0

Думаете все же кокаинум? 

Ответить

Бы Дло

Влад
1

В P&G подчеркнули, что у компании нет качества ни для одного её продукта

fixed

Ответить

Maxim Medvedev

Влад
0

Потребитель хавает, реклама рулит! Пару лет назад кореш привез партию немецкого порошка dalli, и так и не смог весь распродать, т.к. не раскручен он у нас, рекламы по тв нет. А состав и цена у него весьма конкуренты были.

Ответить

Arthur Niazyan

3

Алло, это прачечная?

Ответить

Evgeny Boyko

Arthur
2

Проктергемблячечная

Ответить

Михаил Сметанников

1

А для Москвы тоже?)

Ответить

Max Chirin

Михаил
8

А в Москве порошок дешевле 100 баксов за грамм не покупают)

Ответить

Сергей Королевский

Михаил
1

Для Москвы будет отдельная московская версия)

Ответить

Alex Marvell

Михаил
0

Зачем нам стираться? У нас реновация)

Ответить

Magistr Architecture

0

а ФАС не хочет сам к себе предъявить претензию? Понимаю. это выглядит со стороны как шиза, но ведь он правительственный орган. Именно Правительство в лице профильный министерств и ведомств регулирует стандарты для производителей, в т.ч. по составам тех или иных продуктов. Судя по исходным данным, ПГ этих стандартов не нарушал. С чего вдруг он должен производить в РФ продукцию по стандартам условной Германии или Швейцарии. Где тут логика? Например. несколько лет назад в РФ с подачи дегенератов из Минсельхоза запретили ГМО. А вот в Германии ГМО не запрещен. И что-то я не слышал. чтобы правительство Германии предъявляло претензии к производителям. потому что в РФ ГМО запрещено. 

Ответить

Aleksandr A

0

Ну и ничего не поменяется. Формальный пунктик, на который всем домохозяйкам пофиг. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
NLP + Excel для быстрого поиска информации
Довольно часто при работе с большими объёмами данных, возникает необходимость в быстром поиске информации. Мы решили пр…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
Предприниматели обсудят будущее инновационных HR-технологий
7 октября с 11:00 до 13:30 состоится офлайн-встреча проекта «Стартап-кафе», в рамках которой эксперты, инвесторы и стар…
0
Одноклассники
Подписан
Отписаться
ОК и «Антон тут рядом» запустили проект в поддержку людей с аутизмом
Одноклассники и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлека…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Zotov
за день
Также автомобиль на логотипе по форме напоминает купе - это означает, что представитель Логомашины едет вдвоем с клиентом, намекая на продуктивное и тесное сотрудничество без контактов с третьими лицами.
Ребрендинг «Логомашины» — концепт
Владимир Голубенко
за неделю
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)

Комментарии

Ooo

Роспотребнадзор оштрафовал…

Данила Тривайло

Запуск сети автоматов здорового…

Месье Никита

Курс евро на бирже превысил 92…

Maxim Medvedev

Производитель Ariel начнёт…

Kelerius

Курс евро на бирже превысил 92…

Егор Шипанов

Как построить проект с нуля до…

Никита Кривоносов

Альтернатива пластику: Johnnie…

Ledneva Elena

Власти Москвы запретили бары…

Dmitrii

TT Marxiana: как мы…

Aleksandr A

Производитель Ariel начнёт…

Renat Abyasov

Telegram начал тестировать…

Данила Тривайло

Запуск сети автоматов здорового…

Бы Дло

Производитель Ariel начнёт…

Dotorg

Полный гайд по разработке…

Максим Мостовой

Британская служба спасения…

Dmitrii

Принципы ведения бизнеса…

Бы Дло

Производитель Ariel начнёт…

Николай

Курс евро на бирже превысил 92…

Pixel Lens

Telegram начал тестировать…

Alex Ayer

Telegram начал тестировать…
null