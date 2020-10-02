Сникерхеды из Discord: любители кроссовок основали платные сообщества в геймерском мессенджере Материал редакции
Реселлеры продают доступ в закрытые чаты, где делятся секретами рынка, а сервисом заинтересовались бренды обуви. Рынок перепродажи кроссовок оценивается в $2 млрд.
За последние несколько лет на платформе Discord появился спрос на сообщества продавцов и любителей кроссовок — сникерхедов, рассказало издание Business Insider.
Как и Slack, интерфейс Discord позволяет четко разграничить каналы, посвященные разным темам, и модерировать их. Пользователи могут общаться в мессенджере, общаться по голосовой и видеосвязи.
Они создают тематические каналы, посвященные различным областям рынка: от демонстрации новых моделей обуви до приглашений на закрытые распродажи или перепродажи своих коллекций.
«Мы выбрали Discord, потому что он дает уникальную возможность соединить три вида связи», — отмечает Джесси Мехлинг, который администрирует один из «кроссовочных» серверов на 10 тысяч человек с 2017 года. «В такой большой группе всегда есть тот, кто подскажет или сможет поговорить с тобой».
Группа Мехлинга бесплатна, но Discord поддерживает и доступ по приглашениям. Есть множество групп реселлеров, которые взимают плату за вход в закрытое сообщество, а количество приглашений строго ограничено.
Закрытые форумы сникерхедов в Discord предлагают участникам информацию, которая поможет им заработать на перепродаже редких моделей обуви — оборот этого рынка оценивается в $2 млрд.
Одна из таких групп — AK Chiefs. Она основана в 2017 году, команда состоит из 37 человек, а ежемесячная плата за участие составляет $50 в месяц.
Пользователи получают доступ к каналам и ботам, ускоряющих покупку в онлайн-магазинах при дропах (появлении обуви в магазинах), а также к советам по инвестированию и информации о потенциально «прибыльных» моделях кроссовок до их официального анонса.
В 2020 году разработчик-самоучка бота Splashforce Иван Джеффри заработал $700 тысяч. Его скрипт ускоряет процесс покупки в онлайн-магазине, помогая посредникам находить эксклюзивные модели обуви и сразу оформлять заказ. Стоимость бота — $300, каждые полгода нужно вносить аванс ещё в $60.
Discord — бесплатный сервис, который не зарабатывает на сообществах. Но менеджер по работе с сообществом и социальному маркетингу Discord Мэллори Лоар заявляет, что к компании обратились обувные бренды, заинтересованные в развитии сообществ.
Например, в июне Nike представила тематическую Pride-коллекцию BeTrue в игре Animal Crossing, а на каналах Discord, посвященных игре и LGBTQ раздавала коды для внутриигровых товаров и покупок в реальном мире.
Тематические сайты и бренды также создают свои сообщества в Discord, их поддерживает и развивает команда сервиса.
При должной активности в ближайшие пару лет Discord может стать одним из основных сервисов для онлайн-ритейла наравне с Twitter и Facebook, считает владелец сообщества Джесси Мехлинг.
Сейчас Discord оценивается в $3,5 млрд — сервис привлек $100 млн в июне 2020 года и перезапустился, чтобы выйти за рамки игрового сообщества и привлечь других пользователей. Аудитория Discord превышает 100 млн активных пользователей в месяц.
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