H&M показала машину по переработке одежды Looop — клиенты могут получить новую вещь из старой за 5 часов Материал редакции
Компания хочет показать клиентам процесс переработки и замотивировать их приносить старую одежду.
H&M представила машину по переработке текстиля одежды Looop — она делает из старой одежды новую за пять часов, пишет Fast Company.
Компания установила стеклянный короб размером с транспортный контейнер в стокгольмском магазине. Внутри нее работники используя Looop очищают одежду, измельчают ее и плетут пряжу из полученного волокна. Переработка занимает около пяти часов, на выходе покупатели получают новую вещь из материалов старого.
В Looop не используется вода или химические вещества. Процесс переработки оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем изготовление одежды из первичных материалов.
За новую одежду покупателям придется доплачивать: для участников программы лояльности H&M она будет стоить $11, для остальных — за $16. Все вырученные средства пойдут на исследования материалов, отмечает издание.
Идея программы в том, чтобы показать клиентам процесс переработки и замотивировать их приносить старую одежду, заявил руководитель отдела устойчивого развития компании Паскаль Брун. Машина не предназначена для переработки одежды в промышленных масштабах.
В апреле 2019 года H&M Group инвестировала в финский экологичный стартап Infinited Fiber. Технологии компании позволяют измельчить биологические волокна, такие как хлопок или вискоза, а затем воссоздавать из волокон новый материал, который выглядит и ощущается как хлопок.
Тем временем в России: https://www.the-village.ru/city/news-city/377559-rassledovanie-hm
Экоактивисты такие эко. Перевези в Германию (сожги ДТ/мазут), с немецкими зарплатами и затратами (вода, электричество) переработай. А здесь вторая жизнь у вещей за небольшие деньги, да это еще лучше чем перерабатывать. При этом все этот хлопок - что может быть природнее.
Вы не поняли смысла недовольства. Если бы вещи нормально сортировались и продавались, то всё было бы ОК.
Но вещи продаются на развес килограммами. Приходит человек в такой пункт продажи вещей, покупает 10 кило вещей, дома в них копается и находит 3 неплохие вещи, а остальное в мусорное ведро и на свалку.
Принеси материал для новой вещи и ещё доплати. Это точно мотивация?
трудно это себе представляю.
пахнет нае_аловом.
Слишком революционный движ,
при такой технологии супер-заводы скупали за доллар килограм Секонда,
и на выходе получали 2 куртки по 50 баксов.
(на последней фотке на лице теток немой вопрос - "я понятия не имею шо делаю")
Переработка 1 вещи 5 часов, может экономика не так уж и хороша, чтобы из этого получился сверхприбыльный завод?
Экономика это обманка, это всегда следствие технологии.
вся суть всегда в технологии.
Вообще зазор цену между мусором который выкидывают,
и новой вещью крутой, НО....
уверен они не могут сепарировать синтетику-органику,
плюс теряют больше половины исходного сырья.
Технология сырая,
это больше похоже на рекласный ход,
может хотят инвестиций под такой проект.
Угу. Так ты видишь, как твое ношеное дырявое дерьмо превращается в твои же леггинсы, за которые еще нужно заплатить пять кусков
У нас в России старые вещи не выбрасывают им зачастую находят новое инновационное применение
Машина где внутри работают маленькие люди, которые перерабатывают вашу одежду
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