Магазины новой сети открылись в тех же помещениях и с тем же ассортиментом.

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Около 10 поставщиков закрывшегося в начале пандемии российского ритейлера Fashion House открыли сеть магазинов одежды с похожим названием Fashouse, чтобы вернуть недополученные деньги, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя новой компании.

Fashouse

«Fashouse — это обновленная сеть Fashion House (FH), представленная на российском рынке более 20 лет. Во время пандемии сеть FH прекратила свою деятельность, закрыв более 20 магазинов по Москве. Мы, группа акционеров, которые одновременно являются поставщиками, возрождаем легендарную торговую сеть», — говорится на сайте сети.

Fashion House работала с 2001 года и к апрелю 2020 года управляла 25 магазина в Москве, Санкт-Петербурге и Туле, говорилось на сайте сети. У неё не было собственного производства — сеть продавала одежду разных производителей.

23 апреля компания направила сотрудникам письмо о прекращении работы и предложила расторгнуть трудовые договоры. Иначе сотрудники могут остаться «без трудовых книжек, необходимых для дальнейшего трудоустройства справок и личных вещей, оставленных в офисе», говорили источники «Ведомостей».



Fashion House не шла в ногу со временем: не смогла предложить привлекательную франшизу и не вышла в онлайн, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.



Fashion House

Возрождённая Fashouse зарегистрировала новый бренд и наняла часть бывших сотрудников закрывшейся сети, пишет газета со ссылкой на представителя поставщиков. Однако «Ведомостям» не удалось найти информацию о товарном знаке в Роспатенте.

Имена владельцев Fashouse не раскрываются. Магазины новой сети открылись в тех же помещениях, в которых работала Fashion House, и с тем же ассортиментом, рассказал газете представитель одного из торговых центров. Четыре магазина заработали в торговых центрах «Шоколад» в подмосковном Реутове, Columbus у ст. м. «Пражская», «Город Лефортово» на ш. Энтузиастов и «Вива!» в Бутове, говорится на сайте сети.

Всего Fashion House сотрудничал более чем с 200 поставщиками, говорит представитель Fashouse. После закрытия товар «был вывезен в неизвестном направлении», заявили поставщики.

Создание копии закрывшегося ритейлера может сработать, и поставщики могут снизить понесённые убытки: у Fashion House было много лояльных покупателей, говорит президент Finn Flare Ксения Рясова.