Торговля
Альберт Хабибрахимов
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Кто покупает на iHerb и зачем идти навстречу России: объясняет глава местного офиса интернет-магазина Илья Микин Материал редакции

Несмотря на блокировку приложений, компания планирует вложить $100 млн в логистику и открытие производства в России.

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Популярный в России интернет-магазин «витаминов, добавок и натуральных товаров для здоровья» iHerb в последние годы сталкивается с трудностями: российское правосудие не раз пыталось заблокировать магазин из-за дистанционной торговли БАДами и в 2020 году добилось удаления приложений iHerb для российских пользователей из App Store и Google Play.

На фоне этого iHerb в 2019 году открыла офис в России, начала работать с «Почтой России» и X5 Retail Group и в ближайшие два года планирует инвестировать $100 млн в развитие логистики и открытие производства в стране.

Компания готова подстраиваться под местные законы, потому что Россия входит в тройку важнейших рынков для iHerb, здесь у неё «миллионы» лояльных покупателей, объяснил в интервью vc.ru гендиректор российского подразделения Илья Микин.

Зачем iHerb открыла офис в России и вышла в публичное пространство

Заказы в Россию iHerb доставляет уже как минимум десять лет, но представительство в стране открыла только в ноябре 2019 года. За минувший год iHerb стала публичнее: глава филиала Илья Микин участвует в профильных конференциях и за последние пару месяцев дал несколько интервью.

Интерес к iHerb сейчас очень большой. Для многих компания ранее была закрытой, много информации было недоступно. Наша задача — сделать фирму более открытой, прозрачной и понятной для покупателей и бизнес-партнёров. Мы готовы к общению и с регуляторами, и с потенциальными партнёрами, и с потенциальными экспортёрами.

Очень важно встроиться в бизнес-экосистему России. В России происходит много изменений по регуляторике, появляются возможности по складской логистике, по локализации производства, по найму квалифицированного ИТ-персонала. Так как рынок большой и развивающийся, есть смысл в экспорте российских товаров для продажи на глобальной площадке iHerb.

Все эти вопросы требуют ежедневного присутствия и понимания рынка, для этого нужен офис.

Илья Микин

Что iHerb знает о российской аудитории и как оценивает рынок

  • Размер месячной аудитории компания не раскрывает, но всего в России покупали что-то на iHerb 3 млн человек. Общая аудитория по всему миру — около 10 млн покупателей в месяц.
  • Примерно 75% российской аудитории — женщины. Возраст покупателей от 25 до 55 лет, доход — средний и высокий.
  • Россия входит в тройку крупнейших рынков для iHerb. Самый крупный — родной, американский.
  • По оценке Микина, объём рынка БАДов в России — $1–1,5 млрд, но интерес к добавкам растёт, и рынок «легко может вырасти в три-четыре раза».

По потреблению биологически активных добавок Россия сейчас отстаёт от многих развивающихся стран, но она догоняет. Поэтому в ближайшие несколько лет рынок будет активно расти. Сейчас продажи БАДов растут быстрее продаж лекарств.

Хочу заметить, что iHerb — это не только БАДы, хоть эта категория и остаётся самой популярной. У нас 32 тысячи позиций, и БАДы это примерно половина ассортимента — около 13 тысяч.

Остальная половина — натуральная косметика, продукты по уходу за собой, здоровое питание, натуральные товары для дома, например стиральные порошки, и даже товары для животных.

В процентном соотношении объём БАДов уменьшается. Мы увеличиваем в том числе ассортимент натуральной косметики — этот рынок потенциально намного больше, чем БАДы, и очень быстро растёт. Можно убедиться на примере роста натуральной корейской косметики, которая завоевала существенную долю рынка во многих странах.

Илья Микин

Чем iHerb помогло открытие офиса и почему компания держится за Россию, несмотря на попытки заблокировать интернет-магазин

Нам важна лояльная база покупателей. Те миллионы людей, которые у нас покупают.

Россия для нас стратегически важный рынок, поэтому мы готовы подстраиваться под законодательные нормы, чтобы максимально локализовать бизнес и развивать его дальше, чтобы удовлетворять спрос покупателей. Это наша стратегия.

Я уверен, юридические проблемы, которые были в прошлом, это лишь временные трудности, которые мы сможем преодолеть в сотрудничестве с крупными российскими партнёрами.

Блокировка только подогревает интерес тех, кто про нас или не слышал или слышал, но никогда не покупал. Когда пользователи читают про блокировку, они интересуются «а что такое iHerb», заходят сайт, видят ассортимент и цены, делают пробные покупки.

Илья Микин

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить из российских App Store и Google Play свои приложения по требованию прокуратуры. Она нашла информацию о небезопасных БАДах.

Сейчас приложения недоступны, тем не менее сайт iHerb работает. Компания пытается обжаловать удаление в Верховном суде.

Это уже третье решение ульяновского суда, касающееся блокировки сайта или удаления приложений iHerb. Предыдущие два были в 2016 и 2019 году, оба решения впоследствии отменил вышестоящий суд.

Претензии к нам были по единицам товаров из всех 32 тысяч, которые у нас есть. Речь идёт о решении Засвияжского районного суда Ульяновска, которое затронуло примерно десять товарных позиций.

Наш взгляд на ситуацию такой, что это элементы недобросовестной конкуренции, нежели какие-то реальные претензии регуляторов к нам.

Когда мы открыли представительство, в декабре 2019 года я общался с «Союзом производителей БАД к пище» (организация, которая жаловалась на iHerb — vc.ru) и даже высказал своё желание вступить, чтобы наладить конструктивный диалог.

Но никакого ответа на нашу заявку мы не получили, других попыток не предпринимали.

Илья Микин

В «Союзе производителей БАД к пище» не ответили на просьбу vc.ru прокомментировать слова Микина. В эту организацию входят Herbalife, «Эвалар», Oriflame, Pfizer, Amway и другие компании.

Когда iHerb открыла офис в России, юристы предполагали, что это поможет избежать претензий из-за дистанционной торговли БАДами. Спустя год глава iHerb в России подтвердил это предположение: «В этом году к нам не было новых претензий. Мы сделали товарный аудит и убрали более 1000 позиций, которые не соответствовали российскому техрегламенту».

Какие у iHerb планы на Россию

iHerb привозит товары из США и Южной Кореи, за доставку по России отвечают местные партнёры: государственная «Почта России», 5Post («дочка» X5) и Boxberry.

В начале октября компания объявила, что планирует за два года инвестировать $100 млн в развитие российской логистики, экспорт местных товаров за рубеж и поиск ИТ-специалистов.

К примеру, iHerb поучаствует в эксперименте «Почты России» по открытию бондовых складов. Там маркетплейсы смогут хранить товар и платить таможенные пошлины только после покупки товара, а не когда он пересекает границу.

Основное преимущество бондового склада в том, что сроки доставки сократятся. Сейчас с момента заказа до доставки покупателю в среднем проходит семь-восемь дней. Мы надеемся, что сроки сократятся до двух-трёх дней.

Илья Микин

Кроме того, компания планирует открыть в России производство: своё или вместе с партнёром, пока не решила. Что будет выпускать местная фабрика, Микин не раскрыл.

Есть товары, востребованные в России, спрос на них быстро растёт. Если сможем выпускать качественный продукт по цене ниже, чем производим сейчас, будет экономически эффективнее производить его в России.

Илья Микин

Как в iHerb относятся ко мнению, что БАДы могут навредить здоровью

Позиция компании однозначная. Мы даже на сайте указываем, что любое применение БАДов должно быть по консультации с врачом. Нельзя ничего принимать бесконтрольно, не посоветовавшись с врачом.

Только врач может определить, есть ли у вас какой-то дефицит, что вам нужно добавлять к пище. Это касается не только БАДов, но и лекарств.

Илья Микин

Глава российского iHerb признаёт, что потребители не всегда следуют рекомендациям и советуются с врачом перед покупкой добавок. Но настаивает: каждый сам должен нести ответственность за своё здоровье.

В России такая же история с лекарствами. Последние десять лет категория лекарств была топовой у рекламодателей на телевидении. То же самое происходит с безрецептурными препаратами: очень часто люди приходят в аптеку и покупают что-то по собственному решению.

Главное, что это соответствует законодательным нормам. Если самостоятельная покупка возможна, значит, так оно и происходит.

Илья Микин

#iherb #бады #интервью

Альберт Хабибрахимов
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