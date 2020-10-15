Интерес к iHerb сейчас очень большой. Для многих компания ранее была закрытой, много информации было недоступно. Наша задача — сделать фирму более открытой, прозрачной и понятной для покупателей и бизнес-партнёров. Мы готовы к общению и с регуляторами, и с потенциальными партнёрами, и с потенциальными экспортёрами.

Очень важно встроиться в бизнес-экосистему России. В России происходит много изменений по регуляторике, появляются возможности по складской логистике, по локализации производства, по найму квалифицированного ИТ-персонала. Так как рынок большой и развивающийся, есть смысл в экспорте российских товаров для продажи на глобальной площадке iHerb.

Все эти вопросы требуют ежедневного присутствия и понимания рынка, для этого нужен офис.