Кто покупает на iHerb и зачем идти навстречу России: объясняет глава местного офиса интернет-магазина Илья Микин Материал редакции
Несмотря на блокировку приложений, компания планирует вложить $100 млн в логистику и открытие производства в России.
Популярный в России интернет-магазин «витаминов, добавок и натуральных товаров для здоровья» iHerb в последние годы сталкивается с трудностями: российское правосудие не раз пыталось заблокировать магазин из-за дистанционной торговли БАДами и в 2020 году добилось удаления приложений iHerb для российских пользователей из App Store и Google Play.
На фоне этого iHerb в 2019 году открыла офис в России, начала работать с «Почтой России» и X5 Retail Group и в ближайшие два года планирует инвестировать $100 млн в развитие логистики и открытие производства в стране.
Компания готова подстраиваться под местные законы, потому что Россия входит в тройку важнейших рынков для iHerb, здесь у неё «миллионы» лояльных покупателей, объяснил в интервью vc.ru гендиректор российского подразделения Илья Микин.
Зачем iHerb открыла офис в России и вышла в публичное пространство
Заказы в Россию iHerb доставляет уже как минимум десять лет, но представительство в стране открыла только в ноябре 2019 года. За минувший год iHerb стала публичнее: глава филиала Илья Микин участвует в профильных конференциях и за последние пару месяцев дал несколько интервью.
Что iHerb знает о российской аудитории и как оценивает рынок
- Размер месячной аудитории компания не раскрывает, но всего в России покупали что-то на iHerb 3 млн человек. Общая аудитория по всему миру — около 10 млн покупателей в месяц.
- Примерно 75% российской аудитории — женщины. Возраст покупателей от 25 до 55 лет, доход — средний и высокий.
- Россия входит в тройку крупнейших рынков для iHerb. Самый крупный — родной, американский.
- По оценке Микина, объём рынка БАДов в России — $1–1,5 млрд, но интерес к добавкам растёт, и рынок «легко может вырасти в три-четыре раза».
Чем iHerb помогло открытие офиса и почему компания держится за Россию, несмотря на попытки заблокировать интернет-магазин
В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить из российских App Store и Google Play свои приложения по требованию прокуратуры. Она нашла информацию о небезопасных БАДах.
Сейчас приложения недоступны, тем не менее сайт iHerb работает. Компания пытается обжаловать удаление в Верховном суде.
Это уже третье решение ульяновского суда, касающееся блокировки сайта или удаления приложений iHerb. Предыдущие два были в 2016 и 2019 году, оба решения впоследствии отменил вышестоящий суд.
В «Союзе производителей БАД к пище» не ответили на просьбу vc.ru прокомментировать слова Микина. В эту организацию входят Herbalife, «Эвалар», Oriflame, Pfizer, Amway и другие компании.
Когда iHerb открыла офис в России, юристы предполагали, что это поможет избежать претензий из-за дистанционной торговли БАДами. Спустя год глава iHerb в России подтвердил это предположение: «В этом году к нам не было новых претензий. Мы сделали товарный аудит и убрали более 1000 позиций, которые не соответствовали российскому техрегламенту».
Какие у iHerb планы на Россию
iHerb привозит товары из США и Южной Кореи, за доставку по России отвечают местные партнёры: государственная «Почта России», 5Post («дочка» X5) и Boxberry.
В начале октября компания объявила, что планирует за два года инвестировать $100 млн в развитие российской логистики, экспорт местных товаров за рубеж и поиск ИТ-специалистов.
К примеру, iHerb поучаствует в эксперименте «Почты России» по открытию бондовых складов. Там маркетплейсы смогут хранить товар и платить таможенные пошлины только после покупки товара, а не когда он пересекает границу.
Кроме того, компания планирует открыть в России производство: своё или вместе с партнёром, пока не решила. Что будет выпускать местная фабрика, Микин не раскрыл.
Как в iHerb относятся ко мнению, что БАДы могут навредить здоровью
Глава российского iHerb признаёт, что потребители не всегда следуют рекомендациям и советуются с врачом перед покупкой добавок. Но настаивает: каждый сам должен нести ответственность за своё здоровье.
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