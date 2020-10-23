Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами — это чуть менее половины портфеля компании Материал редакции
Продажи таких напитков составляют лишь 2% от общей выручки.
Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами — это почти вдвое сократит ее портфель брендов, пишет CNN. У компании всего около 500 брендов.
Компания перестанет выпускать в США «умную» воду Smartwater, а также диетическую Tab, фруктовые и овощные напитки Zico и Odwalla. Полный список брендов компания не раскрывает, но уточняет, что в их числе могут быть освежающие напитки — например, спортивный напиток Powerade. Представитель Coca-Cola в России рассказал vc.ru, что бренд Powerade из страны не уйдет.
В июле это решение анонсировал генеральный директор компании Джеймс Куинси. Он рассказал, что многие из брендов, которые закроет Coca-Cola, продаются только на определенных рынках, а их продажи составляют лишь 2% от общей выручки.
- Сокращение портфеля позволит Coca-Cola сосредоточиться на своих наиболее прибыльных продуктов — самых популярных брендов компании, например, Fanta и Sprite, а также новинках вроде минеральной воды с кофеином Topo Chico.
- Coca-Cola пострадала на фоне пандемии коронавируса из-за закрытия ресторанов. В третьем квартале 2020 года выручка компании снизилась на 9% — до $8,7 млрд. Продажи воды и спортивных напитков упали на 11% в этот период.
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Stan Chetverikov
Ставь лайк, если не видел ни разу упомянутый сокращаемый бренд (ну кроме поверейда, ок:))
Роман АбрамовичStan
И ещё 200 других
Alexandr SimonovStan
А если видел, диз ставить?
Stan ChetverikovAlexandr
Твое право, конечно)
Олег Стаин
Паурэйд вообще хорош был. Жалко(
Keksimus MaximusОлег
был
Powerade из страны не уйдет
Ты вроде бы и прочитал заметку, но не совсем понятно, чем
Viacheslav SemenchukОлег
+1
Роман Абрамович
Вообще не по Русски.....Коле нужно было все 200 брэндов продать.
Arthur NiazyanРоман
Сберу?
Stan ChetverikovArthur
Сберкола?
Вася ПражкинStan
СберPower
Артём А.Вася
Этот бренд лучше оставить для PowerBank
Stan ChetverikovВася
Не, это они орут на тимбилдингах, взявшись за руки.
Alexandr SimonovВася
СберRader
Роман АбрамовичРоман
А не закрывать.
Mike Raitsyn
Powerade с похмелья хорошо заходил, эх.
Sergey OntimeMike
А спрос был мал из-за цены, скорее всего.
Dan GrigoryevSergey
уже и Кола дороговата, психологический барьер был на 50р за 2 литра
Sergei TimofeyevDan
2 литра сейчас сколько стоит? 120-150 рублей? )
Dan GrigoryevSergei
около сотки
Sergei TimofeyevDan
Пепси 2 литра в ближайшем магазе была 119 рублей.
AlexanderDan
Чё правда???
В Сингапуре 1.5 Кока-Колы стоит 120 руб (буквально пару месяцев назад 100 руб была).
Мда
Viacheslav SemenchukMike
+1
Вася Пражкин
Компания перестанет выпускать продающиеся в России «умную» воду Smartwater
Умом Россию не понять, они что Тютчева не читали?
Артём А.Вася
А в чем прикол этой воды? Она же не лучше, чем дефолтная сенежская/святой источник или nestle
Murat Oshroev
Интересно, а квас они оставят?
Alexandr Simonov
Очень жаль, что кока-кола вынужден таак страдать.
Владимир Вакилев
Денег и Душка у них не хватит столько якобы "конкурентов" содержать. Любой дебил понимает - фокусировка нужна на основном бренде. Толку сливать бюджет на то что не приносит прибыли. Там где цена меньше то и взлетит !- сейчас только это работает... На основной массе ... Только воду Ары...з могу пить - остальная "воняет" не могу сказать почему - может рецепторы такие... Цена этой водицы - 55 за 1 литр у нас в регионе Хмао... всякое брендовое дерьмо мне похер - эй ! Предприниматель ! дай чистую воду ! готов платить !
Timur Kuzmin
Странно, что не рассказали об открытии нового глобального направления - кофе во всех его ипостасях, от ритейла до премиального вендинга и офисных кофейных зон.
Ruslan Umarkhanov
А потом кончил пить... потому что устал...