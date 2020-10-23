Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Торговля
Рая Хачатрян
4779

Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами — это чуть менее половины портфеля компании Материал редакции

Продажи таких напитков составляют лишь 2% от общей выручки.

  • Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами — это почти вдвое сократит ее портфель брендов, пишет CNN. У компании всего около 500 брендов.

  • Компания перестанет выпускать в США «умную» воду Smartwater, а также диетическую Tab, фруктовые и овощные напитки Zico и Odwalla. Полный список брендов компания не раскрывает, но уточняет, что в их числе могут быть освежающие напитки — например, спортивный напиток Powerade. Представитель Coca-Cola в России рассказал vc.ru, что бренд Powerade из страны не уйдет.

  • В июле это решение анонсировал генеральный директор компании Джеймс Куинси. Он рассказал, что многие из брендов, которые закроет Coca-Cola, продаются только на определенных рынках, а их продажи составляют лишь 2% от общей выручки.

  • Сокращение портфеля позволит Coca-Cola сосредоточиться на своих наиболее прибыльных продуктов — самых популярных брендов компании, например, Fanta и Sprite, а также новинках вроде минеральной воды с кофеином Topo Chico.
  • Coca-Cola пострадала на фоне пандемии коронавируса из-за закрытия ресторанов. В третьем квартале 2020 года выручка компании снизилась на 9% — до $8,7 млрд. Продажи воды и спортивных напитков упали на 11% в этот период.

#новость #cocacola

Рая Хачатрян
+3208
7
5
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","cocacola"], "comments": 30, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 169996, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 18:41:54 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stan Chetverikov

29

Ставь лайк, если не видел ни разу упомянутый сокращаемый бренд (ну кроме поверейда, ок:))

Ответить

Роман Абрамович

Stan
13

И ещё 200 других

Ответить

Alexandr Simonov

Stan
5

А если видел, диз ставить?

Ответить

Stan Chetverikov

Alexandr
0

Твое право, конечно)

Ответить

Олег Стаин

18

Паурэйд вообще хорош был. Жалко(

Ответить

Keksimus Maximus

Олег
3

был

Powerade из страны не уйдет

Ты вроде бы и прочитал заметку, но не совсем понятно, чем

Ответить

Viacheslav Semenchuk

Олег
0

+1

Ответить

Роман Абрамович

2

Вообще не по Русски.....Коле нужно было все 200 брэндов продать.

Ответить

Arthur Niazyan

Роман
12

Сберу?

Ответить

Stan Chetverikov

Arthur
4

Сберкола?

Ответить

Вася Пражкин

Stan
1

СберPower

Ответить

Артём А.

Вася
2

Этот бренд лучше оставить для PowerBank

Ответить

Stan Chetverikov

Вася
0

Не, это они орут на тимбилдингах, взявшись за руки.

Ответить

Alexandr Simonov

Вася
0

СберRader

Ответить

Роман Абрамович

Роман
0

А не закрывать.

Ответить

Mike Raitsyn

3

Powerade с похмелья хорошо заходил, эх. 

Ответить

Sergey Ontime

Mike
1

А спрос был мал из-за цены, скорее всего.

Ответить

Dan Grigoryev

Sergey
2

уже и Кола дороговата, психологический барьер был на 50р за 2 литра

Ответить

Sergei Timofeyev

Dan
0

2 литра сейчас сколько стоит? 120-150 рублей? )

Ответить

Dan Grigoryev

Sergei
0

около сотки

Ответить

Sergei Timofeyev

Dan
0

Пепси 2 литра в ближайшем магазе была 119 рублей.

Ответить

Alexander

Dan
0

Чё правда??? 
В Сингапуре 1.5 Кока-Колы стоит 120 руб (буквально пару месяцев назад 100 руб была).
Мда

Ответить

Viacheslav Semenchuk

Mike
0

+1

Ответить

Вася Пражкин

1

 Компания перестанет выпускать продающиеся в России «умную» воду Smartwater

Умом Россию не понять, они что Тютчева не читали?

Ответить

Артём А.

Вася
0

А в чем прикол этой воды? Она же не лучше, чем дефолтная сенежская/святой источник или nestle

Ответить

Murat Oshroev

0

Интересно, а квас они оставят?

Ответить

Alexandr Simonov

0

Очень жаль, что кока-кола вынужден таак страдать.

Ответить

Владимир Вакилев

0

Денег и Душка у них не хватит столько якобы "конкурентов" содержать. Любой дебил понимает - фокусировка нужна на основном бренде. Толку сливать бюджет на то что не приносит прибыли.  Там где цена меньше то и взлетит !- сейчас только это работает... На основной массе ... Только воду Ары...з могу пить - остальная "воняет" не могу сказать почему - может рецепторы такие... Цена этой водицы - 55 за 1 литр у нас в регионе Хмао... всякое брендовое дерьмо мне похер - эй ! Предприниматель ! дай чистую воду ! готов платить ! 

Ответить

Timur Kuzmin

0

Странно, что не рассказали об открытии нового глобального направления - кофе во всех его ипостасях, от ритейла до премиального вендинга и офисных кофейных зон.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

–5

А потом кончил пить... потому что устал...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Как стать инвестором за 30 секунд?
В борьбе за клиентов счет у игроков финансового рынка идет на минуты. А «БКС Мир инвестиций» считает быстрее всех: фина…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
4П-медицина – современный подход в здравоохранении
Благодаря мощному развитию за последние пару десятилетий таких сфер как цифровая медицина и биотехнологии сегодня систе…
0
Gett
Подписан
Отписаться
Как мы KIA Optima водителю дарили

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrei Smirnovsky
за день
Может быть стоит просто курьерам чуть больше платить? А не рассчитывать на мигрантов готовых работать за копейки. Если бизнес модель работает только когда у тебя сотрудники получают копейки, то это так себе бизнес.
Сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров из-за оттока мигрантов и сезонности
Хозяин
за неделю
- У нас дыра в безопасности. - Слава богу, хоть что-то у нас в безопасности!
Дыра в безопасности, которая позволят украсть деньги исключительно по номеру карты «Сбербанка»

Комментарии

Yuri Istomin

Сервисы доставки еды и…

Артур Пирожков

В «Связном» при покупке…

Sergei Toropov

5 слагаемых успеха бренда на…

Eugene Danilov

Аккаунт «умной» колонки…

Max Pashkov

Европарламент отказался…

Yuri Istomin

Сервисы доставки еды и…

Игорь Горячев

Мишустин уволил замглавы…

Timur Kuzmin

Coca-Cola прекратит выпуск…

Yuri Istomin

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Max Pashkov

А вы верите, что модерация…

Alexandre Svergoun

General Motors раскрыла…

Артур Пирожков

Сервисы доставки еды и…

Mojo

Дизайн-прожарка: что не так с…

Yuri Istomin

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Yuri Istomin

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Eugene Danilov

«Делимобиль» начнёт тестировать…

Denis Smirnov

Производитель автоматов…

ilia

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Артур Пирожков

«Делимобиль» начнёт тестировать…

Yuri Istomin

«Пятёрочка» открыла магазин без…
null