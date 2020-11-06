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Альберт Хабибрахимов
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Tesla запустила продажи текилы под своим брендом по $250 за бутылку Материал редакции

Первоапрельская шутка Илона Маска зашла слишком далеко.

12 комментариев
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Производитель электромобилей Tesla начал продавать текилу. Tesla Tequila можно заказать в онлайн-магазине компании, напиток продаётся бутылке в форме символа электрического заряда и стоит $250 за 750 мл.

Каждый покупатель может заказать не больше двух бутылок, а из-за законов, касающихся онлайн-продажи алкоголя, компания может доставить текилу только в некоторые штаты США. Tesla пообещала начать поставки до конца 2020 года.

Автопроизводитель описывает Tesla Tequila как «эксклюзивную» и «премиальную» текилу de agave añejo, выдержанную в бочках из французского дуба. Текилу añejo обычно выдерживают от одного до трёх лет, отмечает The Verge; Tesla Tequila выдержана 15 месяцев. За производство отвечает калифорнийская компания Nosotros Tequila.

Глава Tesla Илон Маск впервые упомянул фирменную текилу 1 апреля 2018 года, когда пошутил, что компания обанкротилась, а самого предпринимателя нашли без сознания в окружении бутылок Teslaquila.

В октябре 2018 года Tesla подала заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila. Под этим брендом компания пока ничего не выпустила, хотя Маск показывал фотографию бутылки с этикеткой Teslaquila.

Elon Musk @elonmusk
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#tesla

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Юрий Белоножкин

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Jack Fat

2

Маск из наших.

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Alexander Shirnen

Jack
0

Ммм, ох уж эти шотландские болельщицы...

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Konstantin C

2
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max smirnoff

0

Илон, тебе осталось раскрутить порнозвезду по имени Тесла, и считай жизнь удалась ;)

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Pol Bal

max
1

У него и так удалась, что уж

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Daniil

0

Ждем Tesla Burger

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Дмитрий Кречетов

Daniil
1

Уже

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Арслан Абдушукуров

0

Уже закончились.
"Out of stoke"

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Павел Скиннер

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Лучший подарок :)

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Анна Григорьева

0

Бутылка для тех, кого не убивает авада кедавра?

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Andrew Koifman

0

Илон, если читаешь этот пост, слушай идею: теперь самое время запустить духи Tesla!
Флакон аналогичный текиле, только маленький, и  с пульверизатором на горлышке! 

Благодарности не надо, достаточно будет 10% от продаж.

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