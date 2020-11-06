Первоапрельская шутка Илона Маска зашла слишком далеко.

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Производитель электромобилей Tesla начал продавать текилу. Tesla Tequila можно заказать в онлайн-магазине компании, напиток продаётся бутылке в форме символа электрического заряда и стоит $250 за 750 мл.

Каждый покупатель может заказать не больше двух бутылок, а из-за законов, касающихся онлайн-продажи алкоголя, компания может доставить текилу только в некоторые штаты США. Tesla пообещала начать поставки до конца 2020 года.

Автопроизводитель описывает Tesla Tequila как «эксклюзивную» и «премиальную» текилу de agave añejo, выдержанную в бочках из французского дуба. Текилу añejo обычно выдерживают от одного до трёх лет, отмечает The Verge; Tesla Tequila выдержана 15 месяцев. За производство отвечает калифорнийская компания Nosotros Tequila.

Глава Tesla Илон Маск впервые упомянул фирменную текилу 1 апреля 2018 года, когда пошутил, что компания обанкротилась, а самого предпринимателя нашли без сознания в окружении бутылок Teslaquila.