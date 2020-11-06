Tesla запустила продажи текилы под своим брендом по $250 за бутылку Материал редакции
Первоапрельская шутка Илона Маска зашла слишком далеко.
Производитель электромобилей Tesla начал продавать текилу. Tesla Tequila можно заказать в онлайн-магазине компании, напиток продаётся бутылке в форме символа электрического заряда и стоит $250 за 750 мл.
Каждый покупатель может заказать не больше двух бутылок, а из-за законов, касающихся онлайн-продажи алкоголя, компания может доставить текилу только в некоторые штаты США. Tesla пообещала начать поставки до конца 2020 года.
Автопроизводитель описывает Tesla Tequila как «эксклюзивную» и «премиальную» текилу de agave añejo, выдержанную в бочках из французского дуба. Текилу añejo обычно выдерживают от одного до трёх лет, отмечает The Verge; Tesla Tequila выдержана 15 месяцев. За производство отвечает калифорнийская компания Nosotros Tequila.
Глава Tesla Илон Маск впервые упомянул фирменную текилу 1 апреля 2018 года, когда пошутил, что компания обанкротилась, а самого предпринимателя нашли без сознания в окружении бутылок Teslaquila.
В октябре 2018 года Tesla подала заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila. Под этим брендом компания пока ничего не выпустила, хотя Маск показывал фотографию бутылки с этикеткой Teslaquila.
Маск из наших.
Илон, тебе осталось раскрутить порнозвезду по имени Тесла, и считай жизнь удалась ;)
Ждем Tesla Burger
Илон, если читаешь этот пост, слушай идею: теперь самое время запустить духи Tesla!
Флакон аналогичный текиле, только маленький, и с пульверизатором на горлышке!
Благодарности не надо, достаточно будет 10% от продаж.
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