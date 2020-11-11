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Торговля
Лиана Липанова
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Продажи Alibaba за 10 дней до распродажи «11.11» превысили $56 млрд — это больше интернет-торговли в России за два года Материал редакции

В 2018 и 2019 годах объём российских рынка онлайн-торговли превысил $46 млрд, следует из данных АКИТ.

20 комментариев
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Китайская Alibaba Group установила новый рекорд продаж ко дню ежегодной распродажи «11.11», сообщает CNBC. В этот раз компания решила начать распродажу 1 ноября, закончится она в полночь 12 ноября.

По состоянию на 12:30 по пекинскому времени (7:30 мск) 11 ноября, общая стоимость заказов на платформах Alibaba с 1 ноября превысила $56,42 млрд. В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд — на 26% больше, чем годом ранее.

Alibaba ожидает, что хитом заказов в Китае станут импортные товары, так как из-за пандемии китайцы меньше выезжают за границу, передаёт издание. Tmall, торговая платформа под управлением Alibaba, впервые привезла в Китай более 2600 новых зарубежных брендов.

Несмотря на рекордные продажи, акции Alibaba упали из-за предложенных китайским правительством новых антимонопольных правил — они охватывают ценообразование, способы оплаты и использование данных покупателей, напоминает CNBC.

Акции китайской компании упали более чем на 8% к закрытию торгов на бирже США и торговались по цене $266,54 — компания потеряла более $60 млрд рыночной капитализации за день, пишет издание. На Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги Alibaba подешевели на 9,8% и закрылись на отметке 248,40 гонконгских долларов.

Продажи Alibaba за 10 дней превысили общий объём интернет-торговли в России за последние два года. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году объём рынка в России составил 1,6 трлн рублей ($20,9 млрд по курсу на 11 ноября 2020 года). В 2019 году объём рынка составил 2,032 трлн рублей или $26 млрд, посчитали в АКИТ.

#новость #alibaba #aliexpress11

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20 комментариев
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Valeratal Val

4

Сравнение конечно интересное, но сравнить объемы мировой торговой площадки и мелкого отечественного рынка- не слишком корректно

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Михаил Похеров

Valeratal
1

А это стиль такой. Обосрать Россию при любой возможности. Как бы редактор не учитывает, что Алибаба имеет своим рынком сбыта весь мир. 

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Павел Сусликов

Михаил
0

Да вроде просто как "это длиннее футбольного поля". Понятно, что нет смысла сравнивать мировые продажи с продажами конкретной страны. Просто для осознания масштабов.

Ответить

Aleksey Murashko

Михаил
0

Верно, как он посмел, ведь великая Россия в 90 годых поставляла електробритвы в недоразвитый Китай! И вот за эти 30 лет мы стали супервеликой где уровень доходо среднего россиянина 150 долларов :)

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Макс Борщ

Valeratal
0

Да здравствует пиар китайской площадки на VC! Будь прокляты российские маркетплейсы - коротко о последних публикациях на VC

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Михаил Похеров

2

Ожидаю, когда Озон сделает хотя бы скидку 100-300р на товар, который я отложил в любимые :/ 

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Николай Черных

Михаил
1

Михаил ну право вам, озон в прошлом году делал приличные скидки. 

Ответить

Михаил Похеров

Николай
0

Щас нужно) Справедливости, в прошлом году со скидкой и купил. А тут не до дня распродаж али, не после 

Ответить

Daniil Levi

Михаил
1

за счет поставщика или как? =)

Ответить

ivan krapivin

Daniil
0

за счет покупателя

Ответить

Михаил Похеров

Daniil
0

За счет госбанков 

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Yury Kotov

0

Мы на 10 месте, это не плохо

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ЯжПрограммист

Yury
1

сразу видно нищает население из последних сил закупается айфонами и хламом с алика :(

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Михаил Иванович

Yury
0

Великобритания: 60 миллионов человек —- 514 миллиардов.
Россия: 146 миллионов человек —- 22 миллиарда.
В пересчёте на человека: СК —- $8500, РФ —- $150
Надо накатить рюмашку за успехи стабильности!

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Eugene Danilov

Михаил
0

Накати за новый рекорд по объему выданных ипотечных кредитов https://meduza.io/news/2020/11/11/v-rossii-dosrochno-ustanovili-rekord-po-ob-emu-vydannoy-ipoteki-za-god

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Народный Данила

1

Вчера провел визуальный "анализ" али а именно площадки Тмалл. Если кто не знает она создана специально доя России и Российских продавцов.
Меня интересует сегмент одежда (хотя не принципиально) В частности смотрел на кол-во проданных единиц детской одежды. И меня удивило просто ничтожное кол-во проданных вещей! И продавцов раз два и все. Я как потенциальный продавец на Али сравнил ценообразование Али и ВБ и что меня пугает. Это стоимость доставки. Минимум покупатель должен отдать примерно 200р, причем в не зависимости от того что покупается.
И как тогда продавать вещь которая стоит например 400р если ее доставка стоит от 200р?
И самое интересное :) для китайских продавцов доставка стоит ноль! Как тебе такое Карл?

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Денис Семенов

1

Забавно, но сейчас именно у нас нормальные распродажи. Даже если не касаться банкета за ваш счет от wildberries.

Яндекс.Маркет очень щедро дал 50% скидку. Почти честную.
У ДНС были варианты с выгодой в 200-300 процентов.

Гораздо лучше чем шоу алиекспресса.

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Анна Григорьева

0

Да нам как до Китая

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Святослав Гусев

0

Одна из ключевых проблем, которую я здесь вижу для России, раз уже началось политическая обсуждение в комментариях. Это не желание и не понимание инвесторов почему нужно и почему выгодно инвестировать в IT сектор. У нас по прежнему проще получить деньги на открытие какого-то кафа или какого-то салона красоты, чем на IT-бизнес.

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Artem Zabrodskii

0

Всё сворачиваем РФ, в Али Експрессе всё тянут и без нас

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