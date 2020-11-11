на The Standoff
Продажи Alibaba за 10 дней до распродажи «11.11» превысили $56 млрд — это больше интернет-торговли в России за два года Материал редакции
В 2018 и 2019 годах объём российских рынка онлайн-торговли превысил $46 млрд, следует из данных АКИТ.
Китайская Alibaba Group установила новый рекорд продаж ко дню ежегодной распродажи «11.11», сообщает CNBC. В этот раз компания решила начать распродажу 1 ноября, закончится она в полночь 12 ноября.
По состоянию на 12:30 по пекинскому времени (7:30 мск) 11 ноября, общая стоимость заказов на платформах Alibaba с 1 ноября превысила $56,42 млрд. В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд — на 26% больше, чем годом ранее.
Alibaba ожидает, что хитом заказов в Китае станут импортные товары, так как из-за пандемии китайцы меньше выезжают за границу, передаёт издание. Tmall, торговая платформа под управлением Alibaba, впервые привезла в Китай более 2600 новых зарубежных брендов.
Несмотря на рекордные продажи, акции Alibaba упали из-за предложенных китайским правительством новых антимонопольных правил — они охватывают ценообразование, способы оплаты и использование данных покупателей, напоминает CNBC.
Акции китайской компании упали более чем на 8% к закрытию торгов на бирже США и торговались по цене $266,54 — компания потеряла более $60 млрд рыночной капитализации за день, пишет издание. На Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги Alibaba подешевели на 9,8% и закрылись на отметке 248,40 гонконгских долларов.
Продажи Alibaba за 10 дней превысили общий объём интернет-торговли в России за последние два года. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году объём рынка в России составил 1,6 трлн рублей ($20,9 млрд по курсу на 11 ноября 2020 года). В 2019 году объём рынка составил 2,032 трлн рублей или $26 млрд, посчитали в АКИТ.
Сравнение конечно интересное, но сравнить объемы мировой торговой площадки и мелкого отечественного рынка- не слишком корректно
А это стиль такой. Обосрать Россию при любой возможности. Как бы редактор не учитывает, что Алибаба имеет своим рынком сбыта весь мир.
Да вроде просто как "это длиннее футбольного поля". Понятно, что нет смысла сравнивать мировые продажи с продажами конкретной страны. Просто для осознания масштабов.
Верно, как он посмел, ведь великая Россия в 90 годых поставляла електробритвы в недоразвитый Китай! И вот за эти 30 лет мы стали супервеликой где уровень доходо среднего россиянина 150 долларов :)
Ожидаю, когда Озон сделает хотя бы скидку 100-300р на товар, который я отложил в любимые :/
Михаил ну право вам, озон в прошлом году делал приличные скидки.
Щас нужно) Справедливости, в прошлом году со скидкой и купил. А тут не до дня распродаж али, не после
за счет поставщика или как? =)
Мы на 10 месте, это не плохо
сразу видно нищает население из последних сил закупается айфонами и хламом с алика :(
Великобритания: 60 миллионов человек —- 514 миллиардов.
Россия: 146 миллионов человек —- 22 миллиарда.
В пересчёте на человека: СК —- $8500, РФ —- $150
Надо накатить рюмашку за успехи стабильности!
Накати за новый рекорд по объему выданных ипотечных кредитов https://meduza.io/news/2020/11/11/v-rossii-dosrochno-ustanovili-rekord-po-ob-emu-vydannoy-ipoteki-za-god
Вчера провел визуальный "анализ" али а именно площадки Тмалл. Если кто не знает она создана специально доя России и Российских продавцов.
Меня интересует сегмент одежда (хотя не принципиально) В частности смотрел на кол-во проданных единиц детской одежды. И меня удивило просто ничтожное кол-во проданных вещей! И продавцов раз два и все. Я как потенциальный продавец на Али сравнил ценообразование Али и ВБ и что меня пугает. Это стоимость доставки. Минимум покупатель должен отдать примерно 200р, причем в не зависимости от того что покупается.
И как тогда продавать вещь которая стоит например 400р если ее доставка стоит от 200р?
И самое интересное :) для китайских продавцов доставка стоит ноль! Как тебе такое Карл?
Забавно, но сейчас именно у нас нормальные распродажи. Даже если не касаться банкета за ваш счет от wildberries.
Яндекс.Маркет очень щедро дал 50% скидку. Почти честную.
У ДНС были варианты с выгодой в 200-300 процентов.
Гораздо лучше чем шоу алиекспресса.
Одна из ключевых проблем, которую я здесь вижу для России, раз уже началось политическая обсуждение в комментариях. Это не желание и не понимание инвесторов почему нужно и почему выгодно инвестировать в IT сектор. У нас по прежнему проще получить деньги на открытие какого-то кафа или какого-то салона красоты, чем на IT-бизнес.
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