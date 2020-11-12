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«Вкусвилл» займётся обслуживанием фуршетов к концу ноября Материал редакции
Компания своевременно выйдет на рынок, что позволит ей получить дополнительный спрос во время новогодних праздников, считают эксперты.
«Вкусвилл» запустит новое направление и займется обслуживанием фуршетов к концу ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- Ритейлер займется этим в Москве и ближайшем Подмосковье. С помощью собственной курьерской службы компания будет доставлять еду — закуски, салаты, десерты и другое, а также подарки, напитки, цветы и посуду.
- Инвестиции в новый проект «Вкусвилл» не раскрывает. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, совокупные инвестиции в кейтеринг не превысят 20 млн рублей, с учетом того, что ради проекта не запустят собственное производство.
Предварительно средняя стоимость заказа фуршета «Вкусвилла» составит около 5 тысяч рублей, пишет издание. Это ниже, чем у конкуретного сервиса Catery — около 10 тысяч рублей, а также у «Азбуки вкуса», услуги которой в среднем стоят 55 тысяч рублей с обслуживанием, а без — 16 тысяч рублей, говорит представитель сети.
- «Вкусвилл» заходит в сегмент кейтеринга своевременно։ на фоне ограничений на работу ресторанов, баров и ночных клубов в ночное время, компания может получить дополнительный спрос в декабре и во время январских праздников, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
- Представитель сервиса доставки еды в офисы и на мероприятия Catery добавил, что предновогодний период — традиционно пиковый для всего сегмента.
- У «Вкусвилл» более 1,2 тысяч магазинов в России, приводит издание данные компании. По оценкам Infoline, оборот сети в 2019 году превысил 80 млрд рублей.
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