Торговля
Евгения Евсеева
791

«Яндекс.Маркет» позволит продавцам самим хранить, обрабатывать и доставлять товары Материал редакции

Маркетплейс тестирует модель «продажи с доставкой магазина».

18 комментариев
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«Яндекс.Маркет» начал в тестовом режиме подключать продавцов по модели «продажи с доставкой магазина», сообщили vc.ru в компании. К ней уже подключились 10 магазинов, до конца 2020 года «Маркет» планирует сотрудничество еще с 50 партнёрами.

Модель подразумевает, что магазин использует «Маркет» только как витрину для продажи товаров. Хранение, обработку и доставку заказа продавец осуществляет самостоятельно.

При этом магазин должен своевременно передавать «Яндекс.Маркету» статусы заказа, чтобы сервис мог консультировать покупателя и следить за качеством работы партнёра. В случае некачественной работы «Маркет» может запретить продавцу размещать товары на витрине.

Продавец, который работает по схеме «продажи с доставкой магазина», должен платить только за каждый доставленный заказ: комиссию за привлечение покупателя от 3% до 15% в зависимости от категории и комиссию 1% за эквайринг, если заказ оплатили картой.

Свободно подключиться к модели продавцы смогут в 2021 году. Для этого продавец может заполнить форму. Участвовать могут магазины из любого региона.

В компании считают, что один магазин может продавать разные товары по разным моделям в зависимости от их оборачиваемости, сезонности, стоимости и других факторов.

«Таким образом мы снижаем порог для подключения к сервису тем магазинам, у которых уже есть свои процессы по обработке и доставке заказов и одновременно расширяем ассортимент, доступный для наших пользователей», сообщает «Яндекс.Маркет».

#новость #яндексмаркет

Евгения Евсеева
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18 комментариев
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Andrey Bronin

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Магазины используют Маркет как витрину, а все остальное делают сами. Подождите-подождите... разве не так Яндекс.Маркет работал первые 15 лет своего существования?

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Андрей Еселевский

Andrey
1

Он не брал комиссию с продавцов, сейчас же хочет всю логистику скинуть на них и просто получать процент с продаж

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Sergey Ontime

Andrey
0

Ну, только без корзины и статусов заказа)

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Сергей Исаков

2

Надоела такая модель, уже все стали просто маркетплейсами без ответственности. Хочется магазин с большим ассортиментом и который на 100% отвечает за качество, а не кидает стрелки при любой спорной ситуации.

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Sergei Timofeyev

Сергей
1

Поддерживаю. Зашёл вчера на маркет. Нашёл нужный телевизор. Посмотрел где он продаётся. Пошёл на сайт магазина и купил. Никаких прослоек. Никакого лишнего геморроя.

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Hexen Sage

1

Забавно. Amazon наоборот всех мерчантов пытается зациклить на себе (модель 1P), или на крайняк - на своих жестких стандартах (модель 3P FBA), практически "выжимая" последние соки из самостоятельных продавцов (модель 3P FBM). Яндекс делает ровно *наоборот*. 😯

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Sergei Timofeyev

Hexen
0

Потому что сами не справляются. Ну и ниши уже WB и Озоном заняты. А если честно, то предпочту, чтобы ИМ доставил сам, а не через прокладку: это дешевле, быстрее и безопаснее для всех.

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Andrey Kulakov

Sergei
2

Мой опыт говорит о том, что быстрее, безопеснее и цивилизованнее - когда товар проходит через склад маркетплейса))

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Sergei Timofeyev

Andrey
0

Мой опыт говорит, что быстрее и удобнее - забрать самому из пункта самовывоза магазина.

Ответить

Andrey Kulakov

Sergei
0

До 2020 года я бы с вами всецело согласился))

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Sergei Timofeyev

Andrey
0

А что там в 2020?

Ответить

Andrey Kulakov

Sergei
0

А в 2020 году я привык к курьерам)

Ответить

Sergey Ontime

Sergei
0

У озона есть доставка самими продавцами)

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Alex Cox

Sergei
0

Дешевле и быстрее только для Москвы и СПБ. Тот же WB в какой-нибудь Сыктывкар доставит за 2-3 дня,  а магазин средней руки вынужден будет использовать СДЕК и его аналоги, всё это займет сильно дольше и дороже.

Да даже для Москвы WB быстрее чаще будет, потому что не будет ждать вечера, чтобы отгрузить все заказы курьерам.

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Sergei Timofeyev

Alex
0

Колоборация для До-До. Они как раз оттуда.

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Andrei Smirnovsky

0

Здорово, сервис станет еще хуже...

Ответить

Martin Holbrook

0

А чем отличается от текущего сервиса? Многие продавцы также сейчас доставляют со своих складов товары до покупателей, причем ужасным образом. С 11.11 несколько продавцов по им заказам до сих пор не отгрузили товары курьерской службе, а поддержка уверяет, что нужно немного подождать.

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Artem Saybert

Martin
0

Сейчас доставка осуществляется силами Яндекса. Продавец может доставлять только на склад Яндекса. А по новой схеме может отправлять напрямую покупателю.

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