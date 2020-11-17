Маркетплейс тестирует модель «продажи с доставкой магазина».

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«Яндекс.Маркет» начал в тестовом режиме подключать продавцов по модели «продажи с доставкой магазина», сообщили vc.ru в компании. К ней уже подключились 10 магазинов, до конца 2020 года «Маркет» планирует сотрудничество еще с 50 партнёрами.

Модель подразумевает, что магазин использует «Маркет» только как витрину для продажи товаров. Хранение, обработку и доставку заказа продавец осуществляет самостоятельно.

При этом магазин должен своевременно передавать «Яндекс.Маркету» статусы заказа, чтобы сервис мог консультировать покупателя и следить за качеством работы партнёра. В случае некачественной работы «Маркет» может запретить продавцу размещать товары на витрине.

Продавец, который работает по схеме «продажи с доставкой магазина», должен платить только за каждый доставленный заказ: комиссию за привлечение покупателя от 3% до 15% в зависимости от категории и комиссию 1% за эквайринг, если заказ оплатили картой.

Свободно подключиться к модели продавцы смогут в 2021 году. Для этого продавец может заполнить форму. Участвовать могут магазины из любого региона.

В компании считают, что один магазин может продавать разные товары по разным моделям в зависимости от их оборачиваемости, сезонности, стоимости и других факторов.