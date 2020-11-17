«Яндекс.Маркет» позволит продавцам самим хранить, обрабатывать и доставлять товары Материал редакции
Маркетплейс тестирует модель «продажи с доставкой магазина».
«Яндекс.Маркет» начал в тестовом режиме подключать продавцов по модели «продажи с доставкой магазина», сообщили vc.ru в компании. К ней уже подключились 10 магазинов, до конца 2020 года «Маркет» планирует сотрудничество еще с 50 партнёрами.
Модель подразумевает, что магазин использует «Маркет» только как витрину для продажи товаров. Хранение, обработку и доставку заказа продавец осуществляет самостоятельно.
При этом магазин должен своевременно передавать «Яндекс.Маркету» статусы заказа, чтобы сервис мог консультировать покупателя и следить за качеством работы партнёра. В случае некачественной работы «Маркет» может запретить продавцу размещать товары на витрине.
Продавец, который работает по схеме «продажи с доставкой магазина», должен платить только за каждый доставленный заказ: комиссию за привлечение покупателя от 3% до 15% в зависимости от категории и комиссию 1% за эквайринг, если заказ оплатили картой.
Свободно подключиться к модели продавцы смогут в 2021 году. Для этого продавец может заполнить форму. Участвовать могут магазины из любого региона.
В компании считают, что один магазин может продавать разные товары по разным моделям в зависимости от их оборачиваемости, сезонности, стоимости и других факторов.
«Таким образом мы снижаем порог для подключения к сервису тем магазинам, у которых уже есть свои процессы по обработке и доставке заказов и одновременно расширяем ассортимент, доступный для наших пользователей», сообщает «Яндекс.Маркет».
Магазины используют Маркет как витрину, а все остальное делают сами. Подождите-подождите... разве не так Яндекс.Маркет работал первые 15 лет своего существования?
Он не брал комиссию с продавцов, сейчас же хочет всю логистику скинуть на них и просто получать процент с продаж
Надоела такая модель, уже все стали просто маркетплейсами без ответственности. Хочется магазин с большим ассортиментом и который на 100% отвечает за качество, а не кидает стрелки при любой спорной ситуации.
Поддерживаю. Зашёл вчера на маркет. Нашёл нужный телевизор. Посмотрел где он продаётся. Пошёл на сайт магазина и купил. Никаких прослоек. Никакого лишнего геморроя.
Забавно. Amazon наоборот всех мерчантов пытается зациклить на себе (модель 1P), или на крайняк - на своих жестких стандартах (модель 3P FBA), практически "выжимая" последние соки из самостоятельных продавцов (модель 3P FBM). Яндекс делает ровно *наоборот*. 😯
Потому что сами не справляются. Ну и ниши уже WB и Озоном заняты. А если честно, то предпочту, чтобы ИМ доставил сам, а не через прокладку: это дешевле, быстрее и безопаснее для всех.
Мой опыт говорит о том, что быстрее, безопеснее и цивилизованнее - когда товар проходит через склад маркетплейса))
Мой опыт говорит, что быстрее и удобнее - забрать самому из пункта самовывоза магазина.
До 2020 года я бы с вами всецело согласился))
А что там в 2020?
Дешевле и быстрее только для Москвы и СПБ. Тот же WB в какой-нибудь Сыктывкар доставит за 2-3 дня, а магазин средней руки вынужден будет использовать СДЕК и его аналоги, всё это займет сильно дольше и дороже.
Да даже для Москвы WB быстрее чаще будет, потому что не будет ждать вечера, чтобы отгрузить все заказы курьерам.
А чем отличается от текущего сервиса? Многие продавцы также сейчас доставляют со своих складов товары до покупателей, причем ужасным образом. С 11.11 несколько продавцов по им заказам до сих пор не отгрузили товары курьерской службе, а поддержка уверяет, что нужно немного подождать.
Сейчас доставка осуществляется силами Яндекса. Продавец может доставлять только на склад Яндекса. А по новой схеме может отправлять напрямую покупателю.
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