Торговля
Евгения Евсеева
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Платформа для оптовых закупок продуктов «на_полке» от «Сбера» и «Эвотора» заработала в Петербурге Материал редакции

К 2022 году рынок онлайн-закупок Санкт-Петербурга станет таким же активным, как и в Москве, рассчитывают в сервисе.

2 комментария
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Сервис оптовых закупок для малого и среднего бизнеса «на_полке» начал работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили vc.ru в компании. «На_полке» уже работает в Москве и Московской области, Новосибирске и Екатеринбурге.

Сервис позволяет магазинам «у дома», кафе, ресторанам и гостиницам автоматизировать закупки. Для петербургских предпринимателей доступен каталог с предложениями от 40 поставщиков. Среди них —«Парфюм Маркет», «Мегаполис ТД»,«Продстар ТД», «Лудинг», «Балт-Трейд», «Фуд Сервис», «Молочная культура»,«СПБ Премиум».

По собственным данным сервиса, средний чек покупателей «на_полке» — 13 тысяч рублей. Самые популярные категории оптовых закупок — напитки, чай, кофе и продукты первой необходимости.

Руководитель «на_полке» Алексей Ширяев считает рынок в Санкт-Петербурге очень перспективным «благодаря большому количеству потенциальных клиентов и более высокой выручке, чем в среднем по России». В сервисе рассчитывают, что к 2022 году рынок онлайн-закупок Санкт-Петербурга станет таким же активным, как и в Москве.

36% клиентов сервиса — продуктовые магазины «у дома». Это самая активная категория закупщиков. По данным «Эвотора», средний оборот такого магазина в Санкт-Петербурге в октябре превысил 520,6 тысяч рублей в месяц, это на 13% больше, чем в среднем по России.

По экспертным оценкам, в Петербурге находится около 14 тысяч розничных магазинов и предприятий гостинично-ресторанного бизнеса. При этом до 95% закупок не автоматизированы, владельцы магазинов совершают заказ товаров офлайн на оптовых рынках и через торговых представителей, сообщил председатель северо-западного отделения «Сбербанка» Виктор Вентимилла Алонсо.

Платформу для оптовых закупок продуктов «на_полке» запустили «Сбер» и «Эвотор» в феврале 2019 года. В тестовом режиме сервис работал с конца 2018 года, за три месяца на платформе зарегистрировались 1700 пользователей. На ноябрь 2020 года в сервисе зарегистрировано более 44 тысяч пользователей и более 400 поставщиков.

#новость #эвотор #наполке #сбер

Евгения Евсеева
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2 комментария
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Ludmila Ignatieva

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Для полноты картины: на ноябрь 2020 года в сервисе "на_полке" зарегистрировано более 44 000 пользователей (в заметке написано про число пользователей на старте проекта) и более 400 поставщиков.

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Евгения Евсеева

Ludmila
0

спасибо, дополнили

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