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Логистический оператор Cainiao предложил малому бизнесу в России установить постаматы для выдачи заказов с AliExpress Материал редакции
Партнёры получат выплаты на установку — компания выделит на это 700 млн рублей.
Логистический оператор Cainiao (принадлежит китайской Alibaba Group) запускает программу развития пунктов выдачи заказов в российских регионах на базе малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в компании.
На программу открытия и развития постаматов Cainiao выделит более 700 млн рублей. Из этих денег компании-партнёры смогут получить выплаты на установку устройств. Суммы выплат в компании назвать затруднились, отметив, что они будут зависеть от локации, количества точек и других параметров бизнеса.
Партнёры также смогут подключиться к маркетинговым программам Alibaba Group. Например, при выборе определённой точки выдачи заказа на карте в личном кабинете покупателя владелец малого предприятия может предоставить купон со скидкой. Также для российских компаний сейчас доступна программа промоушена на экранах постаматов.
Малый бизнес сможет подключиться к постаматной сети Cainiao с помощью партнёра компании — оператора 1M Rent. Заявку можно оставить на сайте.
В Китае у Cainiao более 100 тысяч пунктов выдачи — большая часть находится в несетовой рознице, отмечают в компании. На базе таких точек также открывается дополнительный бизнес: от ремонта обуви и электроники до детских садов. По оценкам оператора, один постамат способен обеспечить прирост трафика до 100% в день.
- Cainiao объявила о запуске собственной постаматной сети в России в октябре 2020 года. Это позволит улучшить логистику для продавцов в регионах и охватить максимум покупателей, рассчитывают в компании.
Китайская компания доставляет более 90% всех заказов AliExpress в мире — всего около 2 млн в день, 25% из которых приходится на российский рынок.
Придумано хорошо — АлиЭкспресс не платит за аренду места под постомат, а в обмен даёт трафик своих покупателей.
А вот какова покупательная способность этого трафика из людей, привыкших покупать задёшево на Али — это уже другой вопрос.
Продукты питания все покупают, даже если заказывают на али.
Так магазины у дома это не только продукты питания.
А если и продукты, то как правило это уже не малый бизнес:)
а в чем выгода для малого бизнеса?
шутишь? если бы у меня был малый бизнес, я бы сказал - дайте два
Из этих денег компании-партнёры смогут получить выплаты на установку устройств. Суммы выплат в компании назвать затруднились, отметив, что они будут зависеть от локации, количества точек и других параметров бизнеса.
А на сайте написано что просто бесплатно без условий.
Да, не очень понятно, что такое "выплаты на установку постаматов". Т.е. это какая-то премия, за то что бесплатно пустил к себе "Новичка" или компенсация неких расходов на установку?
Договорились бы с озоном, их постаменты на каждом углу натыканы и доставка быстрая.
У Озона они переполнены зачастую.
Да чет не особо
Смотря где, наверное. Наш в Пятёрочке на ближайшие несколько дней забит как правило, приходится на более позднюю дату заказывать.
это скорее повод поменять модель постамата на бОльшую, чем искать другое место для установки второго
Скоро в больших и малых населенных пунктах РФ:
День открытых дверей AliExpress *
* - это шутка в формате "Наступило приятное зимнее утро"
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