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Торговля
Таня Боброва
1996

Логистический оператор Cainiao предложил малому бизнесу в России установить постаматы для выдачи заказов с AliExpress Материал редакции

Партнёры получат выплаты на установку — компания выделит на это 700 млн рублей.

15 комментариев
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Логистический оператор Cainiao (принадлежит китайской Alibaba Group) запускает программу развития пунктов выдачи заказов в российских регионах на базе малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в компании.

На программу открытия и развития постаматов Cainiao выделит более 700 млн рублей. Из этих денег компании-партнёры смогут получить выплаты на установку устройств. Суммы выплат в компании назвать затруднились, отметив, что они будут зависеть от локации, количества точек и других параметров бизнеса.

Партнёры также смогут подключиться к маркетинговым программам Alibaba Group. Например, при выборе определённой точки выдачи заказа на карте в личном кабинете покупателя владелец малого предприятия может предоставить купон со скидкой. Также для российских компаний сейчас доступна программа промоушена на экранах постаматов.

Нашу стратегию для России можно обозначить как «постамат в каждый подъезд». И очень важно, что наш позитивный международный опыт поможет малому бизнесу попробовать свои силы в новом для себя направлении — работе с крупной компанией.

Половина из всех наших постаматов будут приходиться на объекты именно малого бизнеса в небольших и средних городах. Все они получат специальные выплаты на установку и смогут предлагать дополнительные услуги в привязке к выдаче заказов, как это работает в Китае.

Юсуп Амирханов
руководитель по развитию постаматной сети Cainiao

Малый бизнес сможет подключиться к постаматной сети Cainiao с помощью партнёра компании — оператора 1M Rent. Заявку можно оставить на сайте.

В Китае у Cainiao более 100 тысяч пунктов выдачи — большая часть находится в несетовой рознице, отмечают в компании. На базе таких точек также открывается дополнительный бизнес: от ремонта обуви и электроники до детских садов. По оценкам оператора, один постамат способен обеспечить прирост трафика до 100% в день.

  • Cainiao объявила о запуске собственной постаматной сети в России в октябре 2020 года. Это позволит улучшить логистику для продавцов в регионах и охватить максимум покупателей, рассчитывают в компании.

  • Китайская компания доставляет более 90% всех заказов AliExpress в мире — всего около 2 млн в день, 25% из которых приходится на российский рынок.

Постамат Cainiao

#новость #cainiao

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15 комментариев Накачай стартап
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Стас Версилов

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Придумано хорошо — АлиЭкспресс не платит за аренду места под постомат, а в обмен даёт трафик своих покупателей.

А вот какова покупательная способность этого трафика из людей, привыкших покупать задёшево на Али — это уже другой вопрос.

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Aleks Ander

Стас
1

Продукты питания все покупают, даже если заказывают на али.

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Стас Версилов

Aleks
0

Так магазины у дома это не только продукты питания.
А если и продукты, то как правило это уже не малый бизнес:)

Ответить

Гаррик Саакян

2

а в чем выгода для малого бизнеса?

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Mikhail Che

Гаррик
–1

шутишь? если бы у меня был малый бизнес, я бы сказал - дайте два

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Стас Версилов

Mikhail
0

Сильно зависит от типа бизнеса.

Ответить

IO

2

Из этих денег компании-партнёры смогут получить выплаты на установку устройств. Суммы выплат в компании назвать затруднились, отметив, что они будут зависеть от локации, количества точек и других параметров бизнеса.

А на сайте написано что просто бесплатно без условий.

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Стас Версилов

IO
0

Да, не очень понятно, что такое "выплаты на установку постаматов". Т.е. это какая-то премия, за то что бесплатно пустил к себе "Новичка" или компенсация неких расходов на установку?

Ответить

Михаил М

0

Договорились бы с озоном, их постаменты на каждом углу натыканы и доставка быстрая.

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Стас Версилов

Михаил
3

У Озона они переполнены зачастую.

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Михаил Похеров

Стас
0

Да чет не особо 

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Стас Версилов

Михаил
1

Смотря где, наверное. Наш в Пятёрочке на ближайшие несколько дней забит как правило, приходится на более позднюю дату заказывать.

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Kirk Louson

Стас
1

это скорее повод поменять модель постамата на бОльшую, чем искать другое место для установки второго

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Стас Версилов

Kirk
1

Бесспорно. Но пока не поменяли пускать партнёров некуда.

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Сергей Леопольдович

1

Скоро в больших и малых населенных пунктах РФ:
День открытых дверей AliExpress *
* - это шутка в формате "Наступило приятное зимнее утро"

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