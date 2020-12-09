Нашу стратегию для России можно обозначить как «постамат в каждый подъезд». И очень важно, что наш позитивный международный опыт поможет малому бизнесу попробовать свои силы в новом для себя направлении — работе с крупной компанией.

Половина из всех наших постаматов будут приходиться на объекты именно малого бизнеса в небольших и средних городах. Все они получат специальные выплаты на установку и смогут предлагать дополнительные услуги в привязке к выдаче заказов, как это работает в Китае.