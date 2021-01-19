Торговля
Евгения Евсеева

Датский мебельный ритейлер Jysk запланировал открыть ещё девять магазинов в России в 2021 году и около 200 за 15 лет Статьи редакции

В 2020 году ритейлер обслужил в России более 130 тысяч покупателей и продал более 430 тысяч товаров.

  • Гендиректор «Jysk Россия» Игор Раич рассказал «Интерфаксу», что в 2021 году ритейлер планирует открыть ещё восемь-девять магазинов в Москве, области и в ближайших городах от Москвы. В планах на 2022 год — ещё 10 магазинов. В ближайшие 10-15 лет ритейлер видит потенциал для открытия около 200 магазинов.

  • По собственным данным, в 2020 году со дня открытия первого магазина в июне Jysk обслужил более 130 тысяч покупателей и продал более 430 тысяч товаров. По итогам семи месяцев 2020 года выручка российского подразделения ритейлера составила около 370 млн рублей без НДС.

  • Раич отметил, что для компании 2020 год оказался рекордным: по итогам 2019-2020 финансового года ритейлер нарастил оборот на 7,5% — до 30,438 млрд датских крон (около $5 млрд), показатель EBITDA — на 14,9%, до 3,648 млрд датских крон (около $5,9 млн).

  • Во время пандемии около 2 тысяч магазинов Jysk в мире были закрыты. В этот период в компании наблюдали прирост в онлайн-продажах, а также в таких сервисах, как click & collect — когда покупатели бронировали товар в интернете и приезжали в магазины, чтобы забрать его.

  • Первый магазин в России ритейлер открыл в июне 2020 года в Москве. Открытие одной точки обошлось в €300-350 тысяч. Тогда Jysk говорил о планах открыть магазины и в других городах, но не называл точное количество и сроки.

#новость #jysk

1721 просмотров
21 21 комментарий
5
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Александр Кучеряев

6

Новости из будущего:
2025год, датская кампания джуск уходит из России

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Нежный химик

Александр
0

«Джуск» — так название читается? 😶

Джуско, чо.

Ответить

Airat Kafman

Нежный
1

Юск)

Еще одной буквы не хватает, чтобы в правительстве начали интересоваться, сколько у этой компании вагонов с нефтью.

Ответить

Сергей Милосердов

Нежный
0

Жиськ.

Ответить

Вадим Зарипов

5

Супер, даёшь больше стильной скандинавской мебели

Ответить

Вася Пражкин

Вадим
1

LOL, скандинавской ). Made in China.

Ответить

Бабак Шаян

Вася
1

LoL, и что дальше, какая разница от того, что сборка происходит в китае?
айфон и т.д тоже Made in china - и ничего, никто не парится.

Ответить

Airat Kafman

Вася
0

Не знаю про Юск, но другой известный скандинавский бренд услугами PRC пользуется только в случае производства совсем мелких товаров типа лампочек, игрушек, некоторой посуды. Все остальное - Европа, Россия и т.д.

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Нежный химик

2

«Jysk» — на каком это языке и как это вообще произносится?

Сука, что за конторы пошли жадные и ленивые. Даже Кока-Кола и Икеа не побрезговали локализацией названия, а тут хрен пойми как корректно название выговорить, чтобы тебя правильно поняли 🤔

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Евгения Евсеева

Нежный
0

я, конечно, не знаток, но интернет говорит мне, что произносится как «юск» и означает кого-либо или что-либо с полуострова ютландия, где находится дания

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Sever Nordov

2

Еще через пару лет: Jysk заявил об уходе с рынка России.

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Mitya Vol

1

Да уж пора в Питере хотя бы открыть)))

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Антон

Mitya
0

Кораблик

Ответить

Airat Kafman

1

В это время ИКЕА:

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Вася Пражкин

Airat
0

Икеа им не конкурент никак, разные ниши.

Ответить

вова Ларин

1

Рабочие места!

Ответить

Artemy

0

Теперь заживем

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Lucien Sorokin

0

Странно что в России эта компания появилась так поздно.

Ответить

Mike Platonov

0

Обречены. В Питере их знают - хороший был бы старт, аккуратный. Но нет.

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Михаил Боярсков

Mike
0

Странно, что они не хотят добавить хотя бы парочку в Питер в противовес Икеи.
Знаю магаз по Финке, но ассортимент на сайте крайне скудный в отличии от магазинов в Финке

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Evgeny Boyko

0

Жалко, что автора банишь, а ее пресс-релизы все равно видишь

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