Датский мебельный ритейлер Jysk запланировал открыть ещё девять магазинов в России в 2021 году и около 200 за 15 лет Статьи редакции
В 2020 году ритейлер обслужил в России более 130 тысяч покупателей и продал более 430 тысяч товаров.
- Гендиректор «Jysk Россия» Игор Раич рассказал «Интерфаксу», что в 2021 году ритейлер планирует открыть ещё восемь-девять магазинов в Москве, области и в ближайших городах от Москвы. В планах на 2022 год — ещё 10 магазинов. В ближайшие 10-15 лет ритейлер видит потенциал для открытия около 200 магазинов.
По собственным данным, в 2020 году со дня открытия первого магазина в июне Jysk обслужил более 130 тысяч покупателей и продал более 430 тысяч товаров. По итогам семи месяцев 2020 года выручка российского подразделения ритейлера составила около 370 млн рублей без НДС.
Раич отметил, что для компании 2020 год оказался рекордным: по итогам 2019-2020 финансового года ритейлер нарастил оборот на 7,5% — до 30,438 млрд датских крон (около $5 млрд), показатель EBITDA — на 14,9%, до 3,648 млрд датских крон (около $5,9 млн).
Во время пандемии около 2 тысяч магазинов Jysk в мире были закрыты. В этот период в компании наблюдали прирост в онлайн-продажах, а также в таких сервисах, как click & collect — когда покупатели бронировали товар в интернете и приезжали в магазины, чтобы забрать его.
- Первый магазин в России ритейлер открыл в июне 2020 года в Москве. Открытие одной точки обошлось в €300-350 тысяч. Тогда Jysk говорил о планах открыть магазины и в других городах, но не называл точное количество и сроки.
Новости из будущего:
2025год, датская кампания джуск уходит из России
Нежный химик
«Джуск» — так название читается? 😶
Джуско, чо.
Юск)
Еще одной буквы не хватает, чтобы в правительстве начали интересоваться, сколько у этой компании вагонов с нефтью.
Супер, даёшь больше стильной скандинавской мебели
LOL, скандинавской ). Made in China.
LoL, и что дальше, какая разница от того, что сборка происходит в китае?
айфон и т.д тоже Made in china - и ничего, никто не парится.
Не знаю про Юск, но другой известный скандинавский бренд услугами PRC пользуется только в случае производства совсем мелких товаров типа лампочек, игрушек, некоторой посуды. Все остальное - Европа, Россия и т.д.
В это время ИКЕА:
Обречены. В Питере их знают - хороший был бы старт, аккуратный. Но нет.
Странно, что они не хотят добавить хотя бы парочку в Питер в противовес Икеи.
Знаю магаз по Финке, но ассортимент на сайте крайне скудный в отличии от магазинов в Финке
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