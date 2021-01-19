Гендиректор «Jysk Россия» Игор Раич рассказал «Интерфаксу», что в 2021 году ритейлер планирует открыть ещё восемь-девять магазинов в Москве, области и в ближайших городах от Москвы. В планах на 2022 год — ещё 10 магазинов. В ближайшие 10-15 лет ритейлер видит потенциал для открытия около 200 магазинов.



По собственным данным, в 2020 году со дня открытия первого магазина в июне Jysk обслужил более 130 тысяч покупателей и продал более 430 тысяч товаров. По итогам семи месяцев 2020 года выручка российского подразделения ритейлера составила около 370 млн рублей без НДС.



Раич отметил, что для компании 2020 год оказался рекордным: по итогам 2019-2020 финансового года ритейлер нарастил оборот на 7,5% — до 30,438 млрд датских крон (около $5 млрд), показатель EBITDA — на 14,9%, до 3,648 млрд датских крон (около $5,9 млн).

Во время пандемии около 2 тысяч магазинов Jysk в мире были закрыты. В этот период в компании наблюдали прирост в онлайн-продажах, а также в таких сервисах, как click & collect — когда покупатели бронировали товар в интернете и приезжали в магазины, чтобы забрать его.



Первый магазин в России ритейлер открыл в июне 2020 года в Москве. Открытие одной точки обошлось в €300-350 тысяч. Тогда Jysk говорил о планах открыть магазины и в других городах, но не называл точное количество и сроки.

