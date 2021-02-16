Adidas выставила на продажу Reebok Статьи редакции
Брендам лучше развиваться независимо, считает компания.
- «После тщательного анализа мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга», — говорится в сообщении Adidas. Компания рассчитывает «усердно работать» в ближайшие месяцы, чтобы «обеспечить будущее» для бренда и команды своей «дочки».
- О возможной продаже Adidas объявила в конце 2020 года, детали компания обещает рассказать 10 марта на презентации для инвесторов.
- По данным Manager Magazin, глава Adidas Каспер Рорстед рассчитывал продать Reebok ещё до пандемии за примерно €2 млрд. Теперь сумма может быть меньше, поскольку выручка компании снизалась, писало издание. За второй квартал выручка бренда упала на 42%.
- Adidas купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. Пришедший в 2016 году Рорстед поставил одной из главной задач исправление неудовлетворительных показателей «дочки», писало Bloomberg. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль.
Поставьте песню пожалуйста? «осо со рибок, осо найк»
Is this a reebok or the nike?
Ничоси я даже не знал шо рибок это адидас
Купили за $3.8 млрд
Продали за 2 млрд
Зафиксировали прибыль
Китай купит и будет шить по 100р шт.
Не будут они так дёшево продавать.
К примеру китайский бренд Anta, продают не дешёвые кросы и спортивную одежду.
Многие известные американские баскетболисты к примеру имеют с ними контракты
И им принадлежит в том числе Fila, Amer Sports (а там также известные бренды Саламон, Уилсон)
Думаю вот они бы не против купить Рибок.
Купили и угробили бренд...бабки есть, ума нет
Неликвидным бренд стал ещё в 2006, когда магазин отказался восстановить утерянную именную карту вип покупателя с 25% скидкой. Управляш тех годов, если ты читаешь это сообщение, помнишь, я же сказал тебе что это начало конца 🤷🏻♂️
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