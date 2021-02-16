Торговля
Таня Боброва

Adidas выставила на продажу Reebok Статьи редакции

Брендам лучше развиваться независимо, считает компания.

  • «После тщательного анализа мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга», — говорится в сообщении Adidas. Компания рассчитывает «усердно работать» в ближайшие месяцы, чтобы «обеспечить будущее» для бренда и команды своей «дочки».
  • О возможной продаже Adidas объявила в конце 2020 года, детали компания обещает рассказать 10 марта на презентации для инвесторов.
  • По данным Manager Magazin, глава Adidas Каспер Рорстед рассчитывал продать Reebok ещё до пандемии за примерно €2 млрд. Теперь сумма может быть меньше, поскольку выручка компании снизалась, писало издание. За второй квартал выручка бренда упала на 42%.
  • Adidas купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. Пришедший в 2016 году Рорстед поставил одной из главной задач исправление неудовлетворительных показателей «дочки», писало Bloomberg. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль.
Adidas готовится продать Reebok за $1–2 млрд…
Компания остается в тени «старшего» бренда — в отличие от успешного союза Nike и Converse.
vc.ru

#новость #adidas #reebok

1984 просмотров
17 17 комментариев
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17 комментариев
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Hiun Kim

19

Поставьте песню пожалуйста? «осо со рибок, осо найк»

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Алексей Кузьмичев

Hiun
1

Is this a reebok or the nike?

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Hiun Kim

Алексей
4

Пожалуйста проверьте есть ли она у вас? Она очень популярная. Ососо рибок осо найк

Ответить

Andreas Lapueros

9

Ничоси я даже не знал шо рибок это адидас 

Ответить

Roman Khegay

Andreas
2

А то, что ауди — это фольксваген и фанта, спрайт — это кока-кола?

Ответить

ivan krapivin

Andreas
0

Ну продавай теперь.

Ответить

greg chudnoff

5

Купили за $3.8 млрд 
Продали за 2 млрд 
Зафиксировали прибыль

Ответить

Vitold Sedyshev

greg
0

Купили за доллары, а продали за евро ;)

Ответить

Антон

4

Китай купит и будет шить по 100р шт.

Ответить

Kuper Bad

Антон
0

Не будут они так дёшево продавать.
К примеру китайский бренд Anta, продают не дешёвые кросы и спортивную одежду.
Многие известные американские баскетболисты к примеру имеют с ними контракты
И им принадлежит в том числе Fila, Amer Sports (а там также известные бренды Саламон, Уилсон)
Думаю вот они бы не против купить Рибок.

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Andrei Smirnovsky

3

Купили и угробили бренд...бабки есть, ума нет

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Ivan Nezgovorov

Andrei
0

Наверное специальнои

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Konstantin Kortava

3

«Присели на иглу» низких продаж, так сказать…

Ответить

Maxim Stroganoff

3

Неликвидным бренд стал ещё в 2006, когда магазин отказался восстановить утерянную именную карту вип покупателя с 25% скидкой. Управляш тех годов, если ты читаешь это сообщение, помнишь, я же сказал тебе что это начало конца 🤷🏻‍♂️

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Semyon Efimov

2

Все-таки пересядут с иглы Adidas на... 

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Moisha Zilberman

1

В одном лишь заголовке разрыв

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gur aba

0

€2 млрд что за цифры.

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