«Яндекс.Маркет» начнёт скрывать все товары при превышении их цены медианной на 20% или больше Статьи редакции
Раньше на маркетплейсе были исключения из этого правила.
1 марта 2021 года на «Яндекс.Маркете» перестанут действовать исключения, при которых не применялось скрытие товаров из-за высокой цены, сообщила компания. Теперь маркетплейс будет снимать с продажи любой товар, если его цена превышает медианную на «Маркете» на 20% или больше.
На момент написания заметки в «Маркете» не ответили на вопрос vc.ru, с чем связано это решение.
Среди исключений было 22 категории, в том числе продукты, товары для дома, товары для животных, ноутбуки, частично детские товары. Также компания не будет считать исключением товары стоимостью меньше 150 рублей — если цена на них окажется выше медианной минимум на 20%, товары будут скрыты.
В «Маркете» пояснили, что для возвращения скрытых товаров на витрину продавцу нужно снизить цены.
Пользователи могут узнать, на какие товары нужно снизить цену, в личном кабинете на странице «Товары», в разделе «Каталог», на вкладке «Слишком высокие цены». Также информация о товарах, которые не продаются на маркетплейсе, доступна в отчёте по скрытым товарам.
Скоро Яндекс будет полностью рулить интернет-магазинами и придётся отдавать ему 90% прибыли ;)
+ просто интересно, как это будет работать с товарами типа "Набор ручек", "Набор отверток". Я уж не говорю про копеечные товары (типа запчасти разные), которые покупают 3 раза в год и без +1000% наценки их смысла держать вообще нет. Да и продают их зачастую 2-3 продавца, что открывает простор для манипуляции.
А как быть с "серой" техникой? Получается, оф.магазины, которые продают белый товар выкинут?) А как они будут учитывать товар с доп опциями, который дороже?
Вот скрин с примером серого товара.
Я не думал, что после ухода сбера из Беру, эта площадка так быстро скатится.
Архитектурный завод
При чем тут Беру? Беру — это Яндекс.Маркет Покупки, а в статье речь о Яндекс.Маркете, в который Сбер, насколько помню, не входил.
Архитектурный
Здесь согласен. Ребрендинг был ужасный. :( Я до сих пор путаюсь.
Все будет как с такси. Всех таксистов переманили в Яндекс. Сделали перманентный повышенный спрос. Да, вы можете открыть любое из пяти других приложений, но машина не найдётся, ведь зачем таксисту вести марамоя за 69р, если в Яндексе за 351р можно. Профит. ФАС умывает руки.
Я думаю в итоге просто люди станут меньше на такси ездить, ведь такой бум был именно за счет низких цен, а теперь когда я.такси сам превратился в бомбил поток клиентов будет падать.
Но официальные данные говорят ровно об обратном. Тот же московский дептранс ежегодно рапортует о том, что количество такси выросло, равно как и количество поездок.
Ну камон. "Перманентный повышенный спрос" же происходит не из-за того, что злобный яндекс/сити/гетт врубают у себя рубильник и гребут дАллары, а потому что количество желающих попользоваться такси превышает количество самих такси. Там и близко нет никакого насыщения рынка, снижения количества поездок и так далее.
Речь про маркетплейс, экс беру, а не про агрегатор прайс листов.
Серовозы и так туда особо не лезут, ибо ГТД нет, опасно.
Сибирский рак
А попутал, но сути это не меняет ) Рано или поздно до агрегатора доберутся)
Уже добрались, по некоторым товарам уже не показывают предложения из агрегатора, дальше будет больше.
Никто там гтд не спрашивает.
Уверен, что про него?
Ага, ну конечно, и Яндекс.Маркет.Покупки тоже скроют по этой причине
При том, что на нее цены чаще всего РРЦ ?
Я прекрасно понимаю , когда покупаю серую технику.
Мне нужна экономия, я не вижу смысла платить дороже за холодильник от того, что часть денег ушла "в геленжик"
Ну днс уже с маркетом пару лет не сотрудничают.
Так же скоро и другие начнут.
вот интересно, а если в маркетплейсе цена будет выше, ее тоже скроют?
Всё правильно про мелочи, но пример неудачный. Написано не про среднюю цену, а про медианную. Специально нашёл это товар и там медиана около 70К. А белые товары будут от оффициальных магазинов, которые под это не будут попадать.
И останутся помойки типа плеер.ру?
Плеер ру покупатели любят до первого случая рекламации! )))
Пакеты по 19 рублей. Шоколадки по 100 в поддержку детей.
Я имел ввиду доставку, самовывоз там и без рекламаций хромает на обе ноги, сельский базар.
И карты принимают. Да, все, но только мир.
Ого, неожиданно, я там лет 10 назад последний раз покупал. Для них это уже прорыв, они же жесткими нальщиками были.
так они при берут плату за самовывоз порядка 10% стоимости товара. прям открытая витрина расценок на обнал LOL
вы путаете. у плеера доставка - 200 рублей, а вот самовывоз тянет на 10-20% цены: https://www.pleer.ru/list_televizory.html#content
Архитектурный завод
pleer.ru будет ниже медианной (не средней!) цены. Будет много игроков и выше медианной.
Сначала плакались таксисты в яндексе на низкие зарплаты, а теперь будут и продавцы 😁
А шо делать остаётся, не работать начать же
Сибирский рак
Из дневника А.П. Чехова. 1893 год:
«Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец второй гильдии с успешной лавкой»
Да закроются и все. Я за последние лет пять знаю два достаточно крупных инет-магазина, которые демпингом занимались. Оба с убытками закрылись.
Сибирский рак
Такие они конечно хуесосы, иначе и не сказать( Я тут пару лет назад спалил нишу, где можно было прилично бесплатного трафа получать, при этом товары такие.. не напряжные. Можно было бы 100+к в месяц зарабатывать без малейшего напряга.
Сунулся к оптовикам: пздц, у них цены аналогичные или даже выше, чем в розничных. Спрашиваю: как так? Подделки китайские что-ли? Они: да нет, это типа демпингуют-распродают или еще в 2014 закупились, на складах куча товаров, вот их и толкают за копейки. А по факту грохнули рынок и все.
В общем, так я и не открыл свой первый интернет-магазин)
Вы в это сами верите?
А теперь правда - они банально отдают хорошие скидки "своим" людям, либо - с гарантией больших объемов.
Есть вариант - часть покупаете в белую, часть за кеш ( платеж нерезу напрямую), товар миксуете и продаете.
Есть вариант - отдельно реализуете наличку, как товар.
Просто если играете в конкуренцию ценами - то это не "купить у оптовика и перепродать".
Ну, скажем так, на многих рынках (цифра, отопление) признаются честно, что как было раньше, уже даже близко нет. Если ты брендовый товар через себя продаёшь, то заработаешь в лучшем случае 15%, если он не твой, а через посредника... 5% (из них 3% налоги).
Класс мвидае и Эльдорадо исчезнет
У них не больше 20% от медианной. Да и самая низкая цена не всегда оптимальный вариант для покупки.
Да и самая низкая цена не всегда оптимальный вариант для покупки.
Хм, почему? Ну если отбросить всякие там пограничные случаи, ведь совершенно все равно, у кого именно покупать условный айфон - у крупной сети магазинов или у ООО Ромашка.
ээ... ну будет "товар 10к, доставка 2к", плодим такие витрины массово, занижаем медианную*, выпихиваем конкурентов верхнего ценового сегмента, останется только плеерру и его друзья.
*) медианная по предложениям это как "продуктовая корзина по ценникам а не по чекам"
PS а расскажите кто-нибудь что мешает серовзоу 1шт купить официально и этот номер гтд указывать во всех сереньких?
А возвращать обратно будут? Или все приседают и встают, а кто лох - тот сдох?
Очень интересно, а если поставщик поднял цены на процентов 30. Т.е. те кто поднял вслед за ним, не показываются, а кто тормозит будет продавать
А это легально вообще? Это же косвеный контронтроль цен.
Это ж в другую сторону работает - нельзя, чтобы продавцы чапельников собрались и решили, что дешевле стольника мы чапельники не продаем.
Не вижу в статье 11 ФЗ "О защите конкуренции" оговорки про удержание верхней цены - там сказано, что картелем признаются соглашения, приводящие к "1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок".
Яндекс фактически вынуждает вступать в такие соглашения, чтобы быть в топе выдачи. И скорее всего в своей EULA уже отбрехался ограничением ответственности)))
Комментарий удален
На какой и етерации медианная цена сравняется с закупочной оптовой...
Или медианная цена это константа?
Как идея для "маневра" по выкидыванию с выдачи конкурентов с чуть большей ценой, но в пределах нормы:
1) группа аффилированных "мусорных" магазинов устанавливает низкую цену, уклоняясь от продажи товара покупателям, несколько теряя в рейтинге
2) "свои" магазины оказываются с нормальным рейтингом и в списке выдачи
3) клиет покупает у "своих", т.к. конкурентов фактически в выдаче не окажется
Интересно , какая сила заставит потребителей платить на 17% больше....
В реальности очень не доволен, искать выгодные предложения стало в разы тяжелее .
Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
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