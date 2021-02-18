Раньше на маркетплейсе были исключения из этого правила.

1 марта 2021 года на «Яндекс.Маркете» перестанут действовать исключения, при которых не применялось скрытие товаров из-за высокой цены, сообщила компания. Теперь маркетплейс будет снимать с продажи любой товар, если его цена превышает медианную на «Маркете» на 20% или больше.

На момент написания заметки в «Маркете» не ответили на вопрос vc.ru, с чем связано это решение.

Среди исключений было 22 категории, в том числе продукты, товары для дома, товары для животных, ноутбуки, частично детские товары. Также компания не будет считать исключением товары стоимостью меньше 150 рублей — если цена на них окажется выше медианной минимум на 20%, товары будут скрыты.

В «Маркете» пояснили, что для возвращения скрытых товаров на витрину продавцу нужно снизить цены.

Пользователи могут узнать, на какие товары нужно снизить цену, в личном кабинете на странице «Товары», в разделе «Каталог», на вкладке «Слишком высокие цены». Также информация о товарах, которые не продаются на маркетплейсе, доступна в отчёте по скрытым товарам.