Торговля
Таня Боброва

«Яндекс.Маркет» начнёт скрывать все товары при превышении их цены медианной на 20% или больше Статьи редакции

Раньше на маркетплейсе были исключения из этого правила.

1 марта 2021 года на «Яндекс.Маркете» перестанут действовать исключения, при которых не применялось скрытие товаров из-за высокой цены, сообщила компания. Теперь маркетплейс будет снимать с продажи любой товар, если его цена превышает медианную на «Маркете» на 20% или больше.

На момент написания заметки в «Маркете» не ответили на вопрос vc.ru, с чем связано это решение.

Среди исключений было 22 категории, в том числе продукты, товары для дома, товары для животных, ноутбуки, частично детские товары. Также компания не будет считать исключением товары стоимостью меньше 150 рублей — если цена на них окажется выше медианной минимум на 20%, товары будут скрыты.

В «Маркете» пояснили, что для возвращения скрытых товаров на витрину продавцу нужно снизить цены.

Пользователи могут узнать, на какие товары нужно снизить цену, в личном кабинете на странице «Товары», в разделе «Каталог», на вкладке «Слишком высокие цены». Также информация о товарах, которые не продаются на маркетплейсе, доступна в отчёте по скрытым товарам.

#новость #яндексмаркет

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Сибирский рак

23

Скоро Яндекс будет полностью рулить интернет-магазинами и придётся отдавать ему 90% прибыли ;)

+ просто интересно, как это будет работать с товарами типа "Набор ручек", "Набор отверток". Я уж не говорю про копеечные товары (типа запчасти разные), которые покупают 3 раза в год и без +1000% наценки их смысла держать вообще нет. Да и продают их зачастую 2-3 продавца, что открывает простор для манипуляции.

А как быть с "серой" техникой? Получается, оф.магазины, которые продают белый товар выкинут?) А как они будут учитывать товар с доп опциями, который дороже? 

Вот скрин с примером серого товара.

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Andrei Smirnovsky

Сибирский
6

Я не думал, что после ухода сбера из Беру, эта площадка так быстро скатится. 

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Архитектурный завод

Andrei
0

При чем тут Беру? Беру — это Яндекс.Маркет Покупки, а в статье речь о Яндекс.Маркете, в который Сбер, насколько помню, не входил.

Ответить

Andrei

Архитек…
14

Ну хрен разбрешь Яндекс маркет и Яндекс маркет покупки

Ответить

Архитектурный

Andrei
8

Здесь согласен. Ребрендинг был ужасный. :( Я до сих пор путаюсь.

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Д Хб

Архитек…
1

А у них если нажать на «каталог» - это старый маркет с ценами, а если выбрать категорию на ЭТОЙ же странице справа от «покупки», то будешь лицезреть депрессивную площадку от Яндекса 

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Денис Демидов

Архитек…
0

В статье речь как раз о экс Беру)))

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Антон Гранд

Сибирский
3

Все будет как с такси. Всех таксистов переманили в Яндекс. Сделали перманентный повышенный спрос. Да, вы можете открыть любое из пяти других приложений, но машина не найдётся, ведь зачем таксисту вести марамоя за 69р, если в Яндексе за 351р можно. Профит. ФАС умывает руки.

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Andrei Smirnovsky

Антон
2

Я думаю в итоге просто люди станут меньше на такси ездить, ведь такой бум был именно за счет низких цен, а теперь когда я.такси сам превратился в бомбил поток клиентов будет падать.

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Павел Егоров

Andrei
0

Но официальные данные говорят ровно об обратном. Тот же московский дептранс ежегодно рапортует о том, что количество такси выросло, равно как и количество поездок.

Ответить

Andrei

Павел
0

Еще не вечер)

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Павел Егоров

Andrei
–2

Ну камон. "Перманентный повышенный спрос" же происходит не из-за того, что злобный яндекс/сити/гетт врубают у себя рубильник и гребут дАллары, а потому что количество желающих попользоваться такси превышает количество самих такси. Там и близко нет никакого насыщения рынка, снижения количества поездок и так далее.

Ответить

Andrei

Павел
0

Сириусли?) Почему то буквально полгода назад вечно повышенного коэффициента не было) похоже больше именно на рубильник)

Ответить

Денис Демидов

Сибирский
1

Речь про маркетплейс, экс беру, а не про агрегатор прайс листов. 
Серовозы и так туда особо не лезут, ибо ГТД нет, опасно.

Ответить

Сибирский рак

Денис
1

А попутал, но сути это не меняет ) Рано или поздно до агрегатора доберутся)

Ответить

Денис Демидов

Сибирск…
2

Уже добрались, по некоторым товарам уже не показывают предложения из агрегатора, дальше будет больше.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Денис
0

Никто там гтд не спрашивает.

Ответить

Денис Демидов

Владисл…
0

Так он в ТОРГ12 должен быть прописан, чего его спрашивать? 

Ответить

Виталий Чухнов

Денис
0

Уверен, что про него? 

Ответить

Денис Демидов

Виталий
0

Уверен.

Ответить

Roman Moskovskiy

Сибирский
1

Ага, ну конечно, и Яндекс.Маркет.Покупки тоже скроют по этой причине

Ответить

Влад

Сибирский
0

Серая техника это нереальный стрем. Я лично на маркете хочу покупать технику ростест

Ответить

Дмитрий Малахов

Влад
0

При том, что на нее цены чаще всего РРЦ ?

Я прекрасно понимаю , когда покупаю серую технику.
Мне нужна экономия, я не вижу смысла платить дороже за холодильник от того, что часть денег ушла "в геленжик"

Ответить

Влад

Дмитрий
0

Суть в том, что крупные компании не должны поощрять серые магазины. Это не правильно.

Ответить

Виталий Чухнов

Сибирский
0

Ну днс уже с маркетом пару лет не сотрудничают. 
Так же скоро и другие начнут. 

Ответить

Азамат Салимгареев

Сибирский
0

вот интересно, а если в маркетплейсе цена будет выше, ее тоже скроют?

Ответить

Maksim Khavanski

Сибирский
0

Всё правильно про мелочи, но пример неудачный. Написано не про среднюю цену, а про медианную. Специально нашёл это товар и там медиана около 70К. А белые товары будут от оффициальных магазинов, которые под это не будут попадать.

Ответить

Beerman

7

И останутся помойки типа плеер.ру?

Ответить

Роман Тихомиров

Beerman
0

Плеер ру покупатели любят до первого случая рекламации! )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
1

Пакеты по 19 рублей. Шоколадки по 100 в поддержку детей.

Ответить

Роман Тихомиров

Sergei
0

Я имел ввиду доставку, самовывоз там и без рекламаций хромает на обе ноги, сельский базар.

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
0

И карты принимают. Да, все, но только мир.

Ответить

Роман Тихомиров

Sergei
0

Ого, неожиданно, я там лет 10 назад последний раз покупал. Для них это уже прорыв, они же жесткими нальщиками были. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Роман
1

так они при берут плату за самовывоз порядка 10% стоимости товара. прям открытая витрина расценок на обнал LOL

Ответить

Sergei

Bulat
0

Да не... 100-200 рублей обычно разница.

Ответить

Д Хб

Sergei
0

Ага. Я чуть больше года назад заказал доставку накладки на ноутбук на м.технопарк (это соседняя станция от них), так мне на цену в 600 за товар хотели 450 за доставку накинуть. После «пошли нахуй» согласились за 150.

Ответить

Bulat

Sergei
0

вы путаете. у плеера доставка - 200 рублей, а вот самовывоз тянет на 10-20% цены: https://www.pleer.ru/list_televizory.html#content

Ответить

Архитектурный завод

Beerman
1

pleer.ru будет ниже медианной (не средней!) цены. Будет много игроков и выше медианной.

Ответить

Николай Романенко

Beerman
0

Вы не правы!

Ответить

Bet Papa

3

Сначала плакались таксисты в яндексе на низкие зарплаты, а теперь будут и продавцы 😁

Ответить

Никита Иванов

Bet
0

А шо делать остаётся, не работать начать же

Ответить

Bet Papa

Никита
0

Как раз в такси идти и подрабатывать, это комплексный план

Ответить

Сибирский рак

Bet
7

Из дневника А.П. Чехова. 1893 год:
«Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец второй гильдии с успешной лавкой»

Ответить

Sergei Timofeyev

Bet
0

Осуществлять доставку вместе с едой.

Ответить

Игорь Протасов

Bet
0

Да закроются и все. Я за последние лет пять знаю два достаточно крупных инет-магазина, которые демпингом занимались. Оба с убытками закрылись. 

Ответить

Сибирский рак

Игорь
1

Такие они конечно хуесосы, иначе и не сказать( Я тут пару лет назад спалил нишу, где можно было прилично бесплатного трафа получать, при этом товары такие.. не напряжные. Можно было бы 100+к в месяц зарабатывать без малейшего напряга.

Сунулся к оптовикам: пздц, у них цены аналогичные или даже выше, чем в розничных. Спрашиваю: как так? Подделки китайские что-ли? Они: да нет, это типа демпингуют-распродают или еще в 2014 закупились, на складах куча товаров, вот их и толкают за копейки. А по факту грохнули рынок и все.

В общем, так я и не открыл свой первый интернет-магазин)

Ответить

Дмитрий Малахов

Сибирск…
0

Вы в это сами верите?
А теперь правда - они банально отдают хорошие скидки "своим" людям, либо - с гарантией больших объемов.
Есть вариант - часть покупаете в белую, часть за кеш ( платеж нерезу напрямую), товар миксуете и продаете.
Есть вариант - отдельно реализуете наличку, как товар.

Просто  если играете в конкуренцию ценами - то это не "купить у оптовика и перепродать".

 

Ответить

Sergei Timofeyev

Bet
0

Ну, скажем так, на многих рынках (цифра, отопление) признаются честно, что как было раньше, уже даже близко нет. Если ты брендовый товар через себя продаёшь, то заработаешь в лучшем случае 15%, если он не твой, а через посредника... 5% (из них 3% налоги).

Ответить

alex twit

3

курс на дно

Ответить

Роман Александров

1

Рыночек порешал

Ответить

Антон

1

Класс мвидае и Эльдорадо исчезнет

Ответить

Роман Тихомиров

Антон
2

У них не больше 20% от медианной. Да и самая низкая цена не всегда оптимальный вариант для покупки.

Ответить

Павел Егоров

Роман
0

 Да и самая низкая цена не всегда оптимальный вариант для покупки.

Хм, почему? Ну если отбросить всякие там пограничные случаи, ведь совершенно все равно, у кого именно покупать условный айфон - у крупной сети магазинов или у ООО Ромашка.

Ответить

xvt123

Павел
0

Потому, что если официальный СЦ при гарантийном ремонте увидит в чеке ООО Ромашка и выдаст заклчение о неремонтопригодности, то идти с ним за получением денег придется сначала к продавцу в ООО Ромашка (или, что хуже, в какое-нибудь ИП из базы ФССП)

Ответить

Никита Иванов

1

Ну вот и здравствуй, демпинг на маркетплейсах..

Ответить

L A

1

ээ... ну будет "товар 10к, доставка 2к", плодим такие витрины массово, занижаем медианную*, выпихиваем конкурентов верхнего ценового сегмента, останется только плеерру и его друзья. 

*) медианная по предложениям это как "продуктовая корзина по ценникам а не по чекам"
PS а расскажите кто-нибудь что мешает серовзоу 1шт купить официально и этот номер гтд указывать во всех сереньких?

Ответить

Roman Moskovskiy

0

А возвращать обратно будут? Или все приседают и встают, а кто лох - тот сдох?

Ответить

Sergey L.

Roman
0

Читайте внимательнее

Ответить

Yuri Istomin

0

Т.е. серые иммпортеры будут рулить рынком? Оригинальненько!

Ответить

Sergey L.

0

Молодцы 👏🏻 мне нравится эта новость...

Ответить

Игорь Протасов

0

Очень интересно, а если поставщик поднял цены на процентов 30. Т.е. те кто поднял вслед за ним, не показываются, а кто тормозит будет продавать

Ответить

Artem Kravchenko

0

А это легально вообще? Это же косвеный контронтроль цен.

Ответить

Павел Егоров

Artem
0

Это ж в другую сторону работает - нельзя, чтобы продавцы чапельников собрались и решили, что дешевле стольника мы чапельники не продаем.

Ответить

Artem Kravchenko

Павел
0

Не вижу в статье 11 ФЗ "О защите конкуренции" оговорки про удержание верхней цены - там сказано, что картелем признаются соглашения, приводящие к "1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок".

Яндекс фактически вынуждает вступать в такие соглашения, чтобы быть в топе выдачи. И скорее всего в своей EULA уже отбрехался ограничением ответственности)))

Ответить

Комментарий удален

Поджог Сараев

0

Удалено

Ответить

Ударный месяц

0

итак демпингеов дохера, ещё и ЯД им будет помогать... охеренно...

Ответить

Nekton

0

На какой и етерации медианная цена сравняется с закупочной оптовой...
Или медианная цена это константа? 

Ответить

xvt123

0

Как идея для "маневра" по выкидыванию с выдачи конкурентов с чуть большей ценой, но в пределах нормы:
1) группа аффилированных "мусорных" магазинов устанавливает низкую цену, уклоняясь от продажи товара покупателям, несколько теряя в рейтинге
2) "свои" магазины оказываются с нормальным рейтингом и в списке выдачи
3) клиет покупает у "своих", т.к. конкурентов фактически в выдаче не окажется

Ответить

Дмитрий Малахов

0

Интересно , какая сила заставит потребителей платить на 17% больше....
В реальности очень не доволен, искать выгодные предложения стало в разы тяжелее .

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ARTEMBEREZHNOJ

0

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

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