Сервис доставки продуктов Instacart привлёк $265 млн при оценке в $39 млрд — она удвоилась за пять месяцев Статьи редакции
В октябре 2020 года инвесторы оценивали компанию в $17,7 млрд.
- Американский сервис доставки привлёк инвестиции от фондов Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company LLC, и T. Rowe Price Associates.
- Instacart направит часть полученных средств на расширение штата сотрудников примерно на 50% в первой половине 2021 года.
Ещё часть денег компания потратит на инвестиции в свой маркетплейс и рекламный бизнес, а также в сервис Enterprise для компаний, которые хотят использовать систему доставки Instacart со своим брендированием.
- В октябре 2020 года Instacart привлёк $200 млн, тогда инвесторы оценили компанию в $17,7 млрд. По данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году сервис привлёк $2,7 млрд.
- По собственным данным, за 2020 год компания подключила к своему приложению более 200 продавцов и 15 тысяч магазинов. Instacart конкурирует с другими приложениями доставки и онлайн-сервисами ритейлеров, например, Walmart и Amazon.
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2 комментария
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Ах вот оно че. А я то думал, откуда такое название взялось "Инстамарт" (сейчас Сбермаркет). Вообще не парились пацаны.
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