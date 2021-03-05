Fix Price запланировала в 12 раз увеличить количество магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане — «Ъ» Статьи редакции
И в три раза в России.
- Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестиционный меморандум, подготовленный для IPO.
- Всего сеть планирует открыть в странах 3,8 тысяч магазинов. На конец декабря 2020 года у ритейлера было 235 отделений в этих странах: 143 — в Белоруссии, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане, следует из меморандума.
- На масштабирование сеть потратит часть привлечённых в результате IPO средств. Формат недорогих товаров с фиксированными ценами очень востребован в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии, рассказал изданию старший аналитик инвесткомпании «Атон» Виктор Дима.
- Согласно меморандуму, общий объём розничного рынка Белоруссии оценивается в $20,7 млрд, на «современные форматы торговли» приходится 46% всех магазинов. В Казахстане рынок оценивается в $30,7 млрд, а в Узбекистане — в $14,7 млрд. На современные форматы в странах приходится 5% и 2% рынка соответственно.
- В России есть потенциал для открытия еще около 11,7 тысяч магазинов, говорится в документе. По данным на ноябрь 2020 года, у сети было 3,7 тысяч магазинов в стране.
- О планах провести IPO Fix Price сообщила в середине февраля. Организаторы оценили сеть для размещения в $7-11,5 млрд, писал Forbes. IPO пройдёт на Лондонской и Московской биржах.
- Сеть магазинов фиксированных цен установила ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за GDR. Такая цена соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд.
- Точную дату IPO сообщат 5 марта, говорится в меморандуме. По словам источников «Прайм» и Forbes, Fix Price выйдет на биржу 10 марта.
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0
13 комментариев
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14
чем беднее страны/города, тем больше в них Fix Price
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1
Чет странная тенденция пошла. В мск много этих магазинов закрылось.
НО!!! На месте их появляется хом маркет, а он дороже.
*Мнение нищеброда
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0
Из мск выдавили, идут в снг, не сдаются!
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3
К стати, из моего тц, их вытеснил сам арендатор, подняв плату.
До этого они там отработали более 5 лет и даже в будние дни, днем, там было много людей, про вечер молчу.
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0
В штатах магазины “one dollar”, с которых и скопирована бизнес-модель
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–1
Почему в Узбекистане так низко рынок оценили,там население 30млн,причем молодое
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0
Потому что оценивают немного по-другому
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–7
а потом удивляются, откуда у некоторых беларусов возникает русофобия
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