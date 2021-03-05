Торговля
Рая Хачатрян

Fix Price запланировала в 12 раз увеличить количество магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане — «Ъ» Статьи редакции

И в три раза в России.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестиционный меморандум, подготовленный для IPO.
  • Всего сеть планирует открыть в странах 3,8 тысяч магазинов. На конец декабря 2020 года у ритейлера было 235 отделений в этих странах: 143 — в Белоруссии, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане, следует из меморандума.
  • На масштабирование сеть потратит часть привлечённых в результате IPO средств. Формат недорогих товаров с фиксированными ценами очень востребован в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии, рассказал изданию старший аналитик инвесткомпании «Атон» Виктор Дима.
  • Согласно меморандуму, общий объём розничного рынка Белоруссии оценивается в $20,7 млрд, на «современные форматы торговли» приходится 46% всех магазинов. В Казахстане рынок оценивается в $30,7 млрд, а в Узбекистане — в $14,7 млрд. На современные форматы в странах приходится 5% и 2% рынка соответственно.
  • В России есть потенциал для открытия еще около 11,7 тысяч магазинов, говорится в документе. По данным на ноябрь 2020 года, у сети было 3,7 тысяч магазинов в стране.
  • О планах провести IPO Fix Price сообщила в середине февраля. Организаторы оценили сеть для размещения в $7-11,5 млрд, писал Forbes. IPO пройдёт на Лондонской и Московской биржах.
  • Сеть магазинов фиксированных цен установила ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за GDR. Такая цена соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд.
  • Точную дату IPO сообщат 5 марта, говорится в меморандуме. По словам источников «Прайм» и Forbes, Fix Price выйдет на биржу 10 марта.

#новость #fixprice

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Andrey Arsentyev

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чем беднее страны/города, тем больше в них Fix Price

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Denis Glebko

Andrey
3

скажите это американцам, которые придумали 1-dollar Shop

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Pekelnyy Mikhail

Andrey
1

Чет странная тенденция пошла. В мск много этих магазинов закрылось.

НО!!! На месте их появляется хом маркет, а он дороже.
*Мнение нищеброда

Ответить

Maria Marshakova

Pekelnyy
0

Из мск выдавили, идут в снг, не сдаются!

Ответить

Pekelnyy Mikhail

Maria
3

К стати, из моего тц, их вытеснил сам арендатор, подняв плату.
До этого они там отработали более 5 лет и даже в будние дни, днем, там было много людей, про вечер молчу.

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Murat Oshroev

Andrey
0

В штатах магазины “one dollar”, с которых и скопирована бизнес-модель

Ответить

Андрей Николаев

0

Перед IPO рассказывают о грандиозных планах. Хитро))

Ответить

Виктор Петров

0

И под это дело начали поднимать цены и сократили ассортимент.
Логично.

Ответить

роман долгополов

–1

Почему в Узбекистане так низко рынок оценили,там население 30млн,причем молодое

Ответить

Maria Marshakova

роман
0

Потому что оценивают немного по-другому

Ответить

Oleg Borisov

Maria
0

))

Ответить

Denis Glebko

–7

а потом удивляются, откуда у некоторых беларусов возникает русофобия

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Игорь Маренков

Denis
0

что вы имеете ввиду?

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