Сейчас идут переговоры с Burger King и другими сетями, до конца 2021 автоматы установят в школах и торговых центрах.

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Власти Подмосковья планируют установить автоматы, которые будут принимать пустые банки и бутылки и выдавать взамен штрихкоды на получение еды в популярных сетях фастфуда, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу замглавы региона Евгения Хромушина.

Как пишет РБК, сейчас идут переговоры об обмене штрих-кодов на комбинированные обеды с Burger King и другими сетями. Первые три автомата установили в здании правительства Красногорска. Их производством в России занимается компания «РТ-Инвест».

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До конца 2021 года автоматы установят в 500 школах и 300 торговых центрах Московской области. Они появятся и в сотне общественных мест, например, на вокзалах.

Принимать автоматы будут только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Сдав бутылку, человек получит чек с баллами, которые нужно будет зарегистрировать и обменять на штрихкод.

Также власти планируют монетизировать процесс сдачи бутылок — деньги будут перечислять на банковские карты или проездные карты.

Глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов пояснил, что автомат взамен на бутылку или банку будет выдавать чеки с баллами, которые надо регистрировать в личном кабинете и затем обменивать на «ценные призы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что деньги за сдачу бутылок пока выдавать не будут, но можно будет получить скидки в сетевых магазинах.