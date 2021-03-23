В Подмосковье представили автоматы для приёма бутылок и банок в обмен на купоны в фастфуде Статьи редакции
Сейчас идут переговоры с Burger King и другими сетями, до конца 2021 автоматы установят в школах и торговых центрах.
Власти Подмосковья планируют установить автоматы, которые будут принимать пустые банки и бутылки и выдавать взамен штрихкоды на получение еды в популярных сетях фастфуда, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу замглавы региона Евгения Хромушина.
Как пишет РБК, сейчас идут переговоры об обмене штрих-кодов на комбинированные обеды с Burger King и другими сетями. Первые три автомата установили в здании правительства Красногорска. Их производством в России занимается компания «РТ-Инвест».
До конца 2021 года автоматы установят в 500 школах и 300 торговых центрах Московской области. Они появятся и в сотне общественных мест, например, на вокзалах.
Принимать автоматы будут только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Сдав бутылку, человек получит чек с баллами, которые нужно будет зарегистрировать и обменять на штрихкод.
Также власти планируют монетизировать процесс сдачи бутылок — деньги будут перечислять на банковские карты или проездные карты.
Глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов пояснил, что автомат взамен на бутылку или банку будет выдавать чеки с баллами, которые надо регистрировать в личном кабинете и затем обменивать на «ценные призы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что деньги за сдачу бутылок пока выдавать не будут, но можно будет получить скидки в сетевых магазинах.
- В июне 2019 года несколько автоматов для приёма пластиковых бутылок установил «Магнит». В обмен на сданную тары посетители получают купон со скидкой 10% на продукцию бренда «Белый медведь». Подобные аппараты принимают тару в некоторых магазинах «Вкусвилл».
- В августе 2019 года «Перекрёсток» и «Карусель» показали автоматы для приёма пластиковых бутылок в обмен на скидку 10% на покупку бытовой химии от брендов Unilever.
Человек значит дело доброе сделает, а его фастфудом в ответ?
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Oh wow... В Эстонии подобные автоматы уже уже лет 10, наверное. Причём практически любая тара обменивается на 10 центов, которые можно использовать для оплаты товара в ближайшем магазине. А можно и обналичить. Правда, есть один важный нюанс - 10 центов изначально добавляются к стоимости покупки, и мне не раз доводилось видеть ожесточённые споры на эту тему у кассы, так как на этикетке это указано в скобочках мелким шрифтом.
У абсолютно всех слоёв населения независимо от дохода считается хорошим тоном собирать всю тару в отдельный пакет и при оказии сдавать.
Очень здорово, хочется купаться в океане с дельфинами, а не с пластиком. Надеюсь еда веганская, иначе не эффективно.
Сомнительно, что правительство Красногорска первое в топе по потреблению напитков из пластика и фастфуда. Но автоматы получило первым.
Сухой Влад
А чо бы и не да? Пусть все свои инициативы сначала тестят на депутатах.
Вы представляете себе чиновника, который сдает бутылки или ест в Бургеркинге?
Сама идея хорошая, но что из неё получится сложно понять. Обмен сырья на скидки или бесплатный обед - оба варианта грустные, хотя и имеют место быть. Может предложить приз или премию за лучший результат?
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