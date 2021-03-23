Торговля
Евгения Евсеева

В Подмосковье представили автоматы для приёма бутылок и банок в обмен на купоны в фастфуде Статьи редакции

Сейчас идут переговоры с Burger King и другими сетями, до конца 2021 автоматы установят в школах и торговых центрах.

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Власти Подмосковья планируют установить автоматы, которые будут принимать пустые банки и бутылки и выдавать взамен штрихкоды на получение еды в популярных сетях фастфуда, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу замглавы региона Евгения Хромушина.

Как пишет РБК, сейчас идут переговоры об обмене штрих-кодов на комбинированные обеды с Burger King и другими сетями. Первые три автомата установили в здании правительства Красногорска. Их производством в России занимается компания «РТ-Инвест».

До конца 2021 года автоматы установят в 500 школах и 300 торговых центрах Московской области. Они появятся и в сотне общественных мест, например, на вокзалах.

Принимать автоматы будут только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Сдав бутылку, человек получит чек с баллами, которые нужно будет зарегистрировать и обменять на штрихкод.

Также власти планируют монетизировать процесс сдачи бутылок — деньги будут перечислять на банковские карты или проездные карты.

Глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов пояснил, что автомат взамен на бутылку или банку будет выдавать чеки с баллами, которые надо регистрировать в личном кабинете и затем обменивать на «ценные призы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что деньги за сдачу бутылок пока выдавать не будут, но можно будет получить скидки в сетевых магазинах.

  • В июне 2019 года несколько автоматов для приёма пластиковых бутылок установил «Магнит». В обмен на сданную тары посетители получают купон со скидкой 10% на продукцию бренда «Белый медведь». Подобные аппараты принимают тару в некоторых магазинах «Вкусвилл».
  • В августе 2019 года «Перекрёсток» и «Карусель» показали автоматы для приёма пластиковых бутылок в обмен на скидку 10% на покупку бытовой химии от брендов Unilever.

#новость

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15 комментариев
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Вася Пражкин

19

Человек значит дело доброе сделает, а его фастфудом в ответ?

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Дмитрий Задорожный

Вася
1

Еще бы дустом за это

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Типичный клуб

3

Как механизм помощи и прокорма отличное решение. А что насчет аренды душа и койкаместа?

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Павел Демидов

2

С безработицей чтоли борются?

Ответить

Комментарий удален

Совершенный танк88

ali-pub
4
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Евгений Малышев

1

Oh wow... В Эстонии подобные автоматы уже уже лет 10, наверное. Причём практически любая тара обменивается на 10 центов, которые можно использовать для оплаты товара в ближайшем магазине. А можно и обналичить. Правда, есть один важный нюанс - 10 центов изначально добавляются к стоимости покупки, и мне не раз доводилось видеть ожесточённые споры на эту тему у кассы, так как на этикетке это указано в скобочках мелким шрифтом. 

У абсолютно всех слоёв населения независимо от дохода считается хорошим тоном собирать всю тару в отдельный пакет и при оказии сдавать. 

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Eugene

1

Очень здорово, хочется купаться в океане с дельфинами, а не с пластиком. Надеюсь еда веганская, иначе не эффективно.

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Родион Галанев

0

Сомнительно, что правительство Красногорска первое в топе по потреблению напитков из пластика и фастфуда. Но автоматы получило первым.

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Сухой Влад

Родион
0

А чо бы и не да? Пусть все свои инициативы сначала тестят на депутатах. 

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Родион Галанев

Сухой
0

Вы представляете себе чиновника, который сдает бутылки или ест в Бургеркинге?

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Andrey Greenberg

0

Сама идея хорошая, но что из неё получится сложно понять. Обмен сырья на скидки или бесплатный обед - оба варианта грустные, хотя и имеют место быть. Может предложить приз или премию за лучший результат?

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Родион Галанев

Andrey
0

Деньги на счет телефона

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Alex

0

Прям программа «Нефть в обмен на продовольствие»…

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Artem Kravchenko

0

Все правильно, не дай бог до пенсии доживут.

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Комментарий удален

sogeval

–2
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