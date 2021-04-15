Эксперимент с устройствами от проекта «Го!Поедим» проводят в 30 точках.

{"id":234428,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov","title":"\u0423 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0438\u00bb \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0435\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043e\u0432","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov&title=\u0423 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0438\u00bb \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0435\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov&text=\u0423 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0438\u00bb \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0435\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov&text=\u0423 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0438\u00bb \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0435\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0423 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0438\u00bb \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0435\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/234428-u-yandeks-lavki-poyavilis-brendirovannye-avtomaty-s-gotovoy-edoy-dlya-kovorkingov-i-ofisov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1582 просмотров

Микромаркет «Го!Поедим» с блюдами из сервиса экспресс-доставки продуктов «Лавка» заметил в коворкинге SOK на Земляном Валу vc.ru. В «Яндексе» подтвердили, что сотрудничают с компанией, но условия партнёрства стороны не раскрывают.

Фото vc.ru

«Мы действительно экспериментируем с дополнительными каналами дистрибуции готовой еды и продуктов под собственной торговой маркой “Из Лавки”. Изначально начали с вендинга в офисах “Яндекса”», — рассказали vc.ru в компании.

За пределы офиса компания вышла в конце марта 2021 года. Сейчас готовые блюда «Лавки» есть в 30 бизнес-центрах и коворкингах с автоматами от «Го!Поедим». В ближайшее время компания планирует добавить в ассортимент сырки, попкорн и другие продукты под собственной торговой маркой.

«Старт эксперимента совпал с массовым возвращением сотрудников в офисы, и пока мы довольны результатами и низким уровнем списаний. Принимать решение о дальнейшем масштабировании будем по результатам пилота», — отметили в «Яндексе».