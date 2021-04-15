Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Торговля
Таня Боброва

У «Яндекс.Лавки» появились брендированные автоматы с готовой едой для коворкингов и офисов Статьи редакции

Эксперимент с устройствами от проекта «Го!Поедим» проводят в 30 точках.

10 10 комментариев
1582 просмотров

Микромаркет «Го!Поедим» с блюдами из сервиса экспресс-доставки продуктов «Лавка» заметил в коворкинге SOK на Земляном Валу vc.ru. В «Яндексе» подтвердили, что сотрудничают с компанией, но условия партнёрства стороны не раскрывают.

Фото vc.ru

«Мы действительно экспериментируем с дополнительными каналами дистрибуции готовой еды и продуктов под собственной торговой маркой “Из Лавки”. Изначально начали с вендинга в офисах “Яндекса”», — рассказали vc.ru в компании.

За пределы офиса компания вышла в конце марта 2021 года. Сейчас готовые блюда «Лавки» есть в 30 бизнес-центрах и коворкингах с автоматами от «Го!Поедим». В ближайшее время компания планирует добавить в ассортимент сырки, попкорн и другие продукты под собственной торговой маркой.

«Старт эксперимента совпал с массовым возвращением сотрудников в офисы, и пока мы довольны результатами и низким уровнем списаний. Принимать решение о дальнейшем масштабировании будем по результатам пилота», — отметили в «Яндексе».

  • Компания активно развивает «Лавку»: например, в марте «Яндекс» сообщил, что добавит кнопку заказа продуктов в приложение «Маркета». Функция будет доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Нижнем Новгороде.
  • Микромаркеты с едой в офисах развивает «Вкусвилл»: в августе 2020 года ритейлер отчитывался о 150 открытых точках.

#новость #яндекславка

10 10 комментариев
9
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 9, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 234428, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Apr 2021 17:54:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Yan Purvenes

15

го!на ланч, почему то читается говна ланч. Вообще способ сотрудников сэкономить, не платить за еду такие штуки).

Ответить

Igor Filippov

Yan
2

 почему то читается говна ланч

Бытие определяет сознание.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Yan
0

А перед го!поедим - человечек держит пистолет (вид сбоку)

Ответить

Сергей Подгорный

3

Го попердим

Ответить

Yan Purvenes

1

Сейчас такие аля автоматы, которые не автоматы. Завтра наверное супермаркет у дома лавка). 

Ответить

Dmitry Kiselev

1

А теперь пусть сделают доставку еды из автомата, а то я уже совсем обленился

Ответить

Artemy

0

#гопо

Ответить

Заметки Маркетолога

0

Dc daily вроде был - закрылся

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

У вкусвилла вроде давно уже такие есть

Ответить

IvanPr5

0

Норм. Я бы не отказался от такого в офисе

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Сбер
Подписан
Отписаться
Мы запускаем публичный code review! Теперь кусочек вашего кода может помочь Сберу улучшить продукты
Мы знаем, что развивать IT-продукты без обратной связи от сообщества разработчиков невозможно, поэтому решили запустить…
1
Admitad
Подписан
Отписаться
Онлайн-сервисы: как изменился спрос за год
2020 год стал настоящим расцветом для онлайн-сервисов. В онлайн перешли не только магазины, но и развлечения, образован…
0
Multiways
Подписан
Отписаться
Куда стримить мероприятие: сравниваем 8 площадок для онлайн-трансляций
За время пандемии просмотры live-видео выросли в разы. Онлайн-трансляции мероприятий существовали и раньше, просто сейч…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Демидов
за день
>Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума в 11 329 рублей В 2014 прожиточный минимум был  8283 рубля, это $258, теперешний минимум в 11 329 это $147! Предлагаю еще рубль чутка обвалить, чтобы…
Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1% от населения страны
Вася Пражкин
за неделю
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы

Комментарии

Aleksey

Специализирующаяся на…

Andrew Freez

«Сбер» вложит до 350 млрд…

Anna Petrova

Офис — в Шанхае, мы — в России…

Murat Oshroev

Специализирующаяся на…

Andrew Freez

«Сбер» вложит до 350 млрд…

Andrew Freez

«Сбер» вложит до 350 млрд…

Дмитрий Евсеев

У «Яндекс.Лавки» появились…

Andrew Freez

Заработать 1,27 млн рублей за 3…

Dmitry Vedenko

Минцифры запустит приложение…

Anna Petrova

Офис — в Шанхае, мы — в России…

Murat Oshroev

Специализирующаяся на…

Дмитрий Евсеев

«Додо пицца», «Кухня на…

Сергей Подгорный

Российские кондитеры…

студия DESIGNIC

Офис — в Шанхае, мы — в России…

Ilya Sorokin

Специализирующаяся на…

Против Спама

Как получить гражданство другой…

Dima Kalinov

Российские кондитеры…

Сергей Подгорный

Гарри Каспаров запустил…

Andrew Koifman

Правительство планирует создать…

Unknown

Бывший глава «Яндекс.Билетов…
null