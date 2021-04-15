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У «Яндекс.Лавки» появились брендированные автоматы с готовой едой для коворкингов и офисов Статьи редакции
Эксперимент с устройствами от проекта «Го!Поедим» проводят в 30 точках.
Микромаркет «Го!Поедим» с блюдами из сервиса экспресс-доставки продуктов «Лавка» заметил в коворкинге SOK на Земляном Валу vc.ru. В «Яндексе» подтвердили, что сотрудничают с компанией, но условия партнёрства стороны не раскрывают.
«Мы действительно экспериментируем с дополнительными каналами дистрибуции готовой еды и продуктов под собственной торговой маркой “Из Лавки”. Изначально начали с вендинга в офисах “Яндекса”», — рассказали vc.ru в компании.
За пределы офиса компания вышла в конце марта 2021 года. Сейчас готовые блюда «Лавки» есть в 30 бизнес-центрах и коворкингах с автоматами от «Го!Поедим». В ближайшее время компания планирует добавить в ассортимент сырки, попкорн и другие продукты под собственной торговой маркой.
«Старт эксперимента совпал с массовым возвращением сотрудников в офисы, и пока мы довольны результатами и низким уровнем списаний. Принимать решение о дальнейшем масштабировании будем по результатам пилота», — отметили в «Яндексе».
- Компания активно развивает «Лавку»: например, в марте «Яндекс» сообщил, что добавит кнопку заказа продуктов в приложение «Маркета». Функция будет доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Нижнем Новгороде.
- Микромаркеты с едой в офисах развивает «Вкусвилл»: в августе 2020 года ритейлер отчитывался о 150 открытых точках.
го!на ланч, почему то читается говна ланч. Вообще способ сотрудников сэкономить, не платить за еду такие штуки).
Сейчас такие аля автоматы, которые не автоматы. Завтра наверное супермаркет у дома лавка).
А теперь пусть сделают доставку еды из автомата, а то я уже совсем обленился
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