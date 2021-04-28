Торговля
Таня Боброва

X5 Retail Group: инвестбанки оценили онлайн-бизнес группы в $3-4,5 млрд при потенциальном IPO Статьи редакции

Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» может провести IPO сервисов в 2022-2023 годах.

Ритейлер провёл несколько встреч с представителями «практически всех крупнейших инвестиционных банков» в начале 2021 года, рассказал начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») Андрей Васин. Об этом пишет Forbes со ссылкой на «Интерфакс».

«Если смотреть на общие объемы GMV “Впрок”, экспресс-доставки, 5Post и “Много лосося”, оценка колеблется от $3 млрд до $4,5 млрд при размещении 2022 — начале 2023 года», — добавил он.

Васин отметил, что IPO — не единственный вариант развития онлайн-сервисов ритейлера. Однако в любом случае компания планирует их выделить в отдельную структуру, подконтрольную X5. Ритейлер планирует обсудить варианты на набсовете в июне.

«После выделения будет три опции. Это стратегическое партнёрство с каким-либо игроком — “либо продуктовой розницы, либо онлайна”, сделка private placement и привлечение финансового инвестора либо IPO», — пояснил Васин.

  • В онлайн-бизнес X5 Retail Group входят «Перекрёсток Впрок», сервис экспресс-доставки, логистический оператор 5Post и сервис доставки готовой еды «Много лосося».
  • Ритейлер рассказал о возможном IPO своих онлайн-сервисов в течение двух-трёх лет в ноябре 2020 года. Детали в компании не раскрывали. По итогам года выручка цифровых сервисов X5 выросла почти в пять раз — до 20,1 млрд рублей.

#новость #x5retailgroup

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8 комментариев
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Алексей из LOADING.express

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Ждем новость, когда VC.RU на IPO выходит.

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Иван Шеметов

0

Это же мало , для компании которая в каждом уголке России есть, у нас че реально такая бедная страна? 

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Д Хб

Иван
0

Наша страна Уралом не заканчивается. Х5 за ним особо не представлена.

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Иван Шеметов

Д
0
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Д Хб

Иван
1

Спасибо за пруфы к моему сообщению.

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Артём Лисин

Иван
0

:/

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Поджог Сараев

Иван
0

Кажется, вы путаете онлайн и оффлайн бизнесы X5.

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Комментарий удален

Pavel Natalia Selivanovi

0

В Крыму пятерочки нет, кайф, уже тошнит их попытки убить любую конкуренцию, когда на расстоянии 300 метров сразу 3 пятерочки

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