Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» может провести IPO сервисов в 2022-2023 годах.

Ритейлер провёл несколько встреч с представителями «практически всех крупнейших инвестиционных банков» в начале 2021 года, рассказал начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») Андрей Васин. Об этом пишет Forbes со ссылкой на «Интерфакс».

«Если смотреть на общие объемы GMV “Впрок”, экспресс-доставки, 5Post и “Много лосося”, оценка колеблется от $3 млрд до $4,5 млрд при размещении 2022 — начале 2023 года», — добавил он.

Васин отметил, что IPO — не единственный вариант развития онлайн-сервисов ритейлера. Однако в любом случае компания планирует их выделить в отдельную структуру, подконтрольную X5. Ритейлер планирует обсудить варианты на набсовете в июне.

«После выделения будет три опции. Это стратегическое партнёрство с каким-либо игроком — “либо продуктовой розницы, либо онлайна”, сделка private placement и привлечение финансового инвестора либо IPO», — пояснил Васин.

В онлайн-бизнес X5 Retail Group входят «Перекрёсток Впрок», сервис экспресс-доставки, логистический оператор 5Post и сервис доставки готовой еды «Много лосося».

Ритейлер рассказал о возможном IPO своих онлайн-сервисов в течение двух-трёх лет в ноябре 2020 года. Детали в компании не раскрывали. По итогам года выручка цифровых сервисов X5 выросла почти в пять раз — до 20,1 млрд рублей.