Pandora откажется от натуральных алмазов и перейдёт на выращенные в лаборатории камни Статьи редакции
Первые украшения с искусственными алмазами будут продавать в Великобритании.
- Отказ от натурально добываемых алмазов — часть политики устойчивого развития, рассказал в интервью BBC гендиректор Pandora Александр Лачик. Производитель хочет добиться природного качества алмазов, которые будут стоить дешевле.
- Первые украшения Pandora с искусственными алмазами будут продаваться в Великобритании по цене от £250 ($350).
- Специалист консалтинговой компании Bain&Company Оля Линде в комментарии BBC отметила, что покупатели чаще выбирают лабораторные бриллианты, а не природные из-за дизайна и низких цен. Опасения по поводу экологических и этических последствий добычи алмазов не входят в первую пятерку причин.
- По данным отчета Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), добыча природных алмазов упала в 2020 году до 111 млн каратов, при этом в 2017 году добывали 152 млн. Больше всего упало производство в России, Канаде, Ботсване и Австралии.
Pandora открывает ящик Пандоры.
Теперь лучшие друзья девушек - это бриллианты (выращенные на заводике искусственно)
При этом отличить "настоящий" от "искусственного" 99% вообще не в состоянии =) Собственно, ровно то же самое справедливо и для духов, одежды, алкоголя и прочих лухари штук.
100% a не 99. Отличить можно только на оборудовании. На глаз они абсолютно одинаковые.
Это да) Но все-таки шарм теряется. Выходит, что теперь это не такой уж и редкий камень, не такой уж лухари)
Так алмазы никогда и не были редким камнем. Если не ошибаюсь, среди всех драгоценных камней, алмаз чуть ли не самый распространенный
И стоимость его искусственно завышена. В том числе благодаря фильмам, спонсируемым алмазодобывающими компаниями:)
Киберпанк 21 века: искусственный интеллект подбирает тебе девушку, которая на свидание в ресторан надевает искусственный бриллиант между искусственных сисек, и вы кушаете искусственную пищу.
Важно, чтобы цена на искусственный камень была выше натурального бриллианта.
Модель рабочая, с кроссовками прокатило.
Самые привередливые покупатели все равно будут хотеть настоящие алмазы. Натуральное всегда будет ценнее и желаннее.
Завод по производству алмазов. Скоро будут, как хлеб массово производить.
Их и так производят массово, просто добыча алмазов с последующим ценообразованием есть самое большое наебалово в истории планеты, возможно данная потуга как то поможет это на нет свести
искусственный камни еще в СССР штамповали, на них даже клеймо с серпом и молотом. В книжках по геммологии описывают. Кстати со времен СССР прорывов в этом деле не было.
Это да, помню 30 лет назад это было удивительно, но сейчас это вообще норма.
Потом откажемся от натурального хлеба, масла, фруктов
Настоящие баклажаны в дикой природе / отвратительные баклажаны в огородах
Если кто не в курсе, Пандора - франшиза аля Сабвей. В Австралии к примеру 6 магазинов Пандоры - это Gregory Jewellers и хер там они откажутся от алмазов.
И забыл еще сказать, из лабораторных алмазов собирают дубликаты. Т.е заказала женщина сережки с алмазами и еще пару дубликатов, чтобы носить в остальное время и не ссать их потерять.
и я тут разбухтелся, т.к жена - геммолог. И ощущение что все курсы и экзамены GIA я сам проходил.(а сколько они стоили.... и сколько еще нужно занести...)
мясо, которое не мясо, алмаз, который не алмаз - нищает мир
Нормальный это алмаз, даже лучше натурального. Происхождение его только рукотворное.
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