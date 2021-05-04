Торговля
Маша Цепелева

Pandora откажется от натуральных алмазов и перейдёт на выращенные в лаборатории камни Статьи редакции

Первые украшения с искусственными алмазами будут продавать в Великобритании.

  • Отказ от натурально добываемых алмазов — часть политики устойчивого развития, рассказал в интервью BBC гендиректор Pandora Александр Лачик. Производитель хочет добиться природного качества алмазов, которые будут стоить дешевле.
  • Первые украшения Pandora с искусственными алмазами будут продаваться в Великобритании по цене от £250 ($350).
  • Специалист консалтинговой компании Bain&Company Оля Линде в комментарии BBC отметила, что покупатели чаще выбирают лабораторные бриллианты, а не природные из-за дизайна и низких цен. Опасения по поводу экологических и этических последствий добычи алмазов не входят в первую пятерку причин.
  • По данным отчета Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), добыча природных алмазов упала в 2020 году до 111 млн каратов, при этом в 2017 году добывали 152 млн. Больше всего упало производство в России, Канаде, Ботсване и Австралии.
Pandora Group @PANDORA_Corp
Today we launch our first lab-created diamond collection Pandora Brilliance and we announce that we will stop using mined diamonds in our products. Our aim is to make diamond jewellery accessible to a wider audience.
Read more on https://go.pandora.net/3vGFJ5W https://t.co/PdnAk1VZnd

#новость

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Serge Tikhonenko

5

Pandora открывает ящик Пандоры.

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Олег Крегонин

Serge
0

Сама себя получается? 

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Анна Фамилина

2

Теперь лучшие друзья девушек - это бриллианты (выращенные на заводике искусственно)

Ответить

Павел Егоров

Анна
6

При этом отличить "настоящий"  от "искусственного" 99% вообще не в состоянии =) Собственно, ровно то же самое справедливо и для духов, одежды, алкоголя и прочих лухари штук.

Ответить

Аналитика на Диване

Павел
4

100% a не 99. Отличить можно только на оборудовании. На глаз они абсолютно одинаковые.

Ответить

Анна Фамилина

Павел
1

Это да) Но все-таки шарм теряется. Выходит, что теперь это не такой уж и редкий камень, не такой уж лухари)

Ответить

Павел Егоров

Анна
3

Так алмазы никогда и не были редким камнем. Если не ошибаюсь, среди всех драгоценных камней, алмаз чуть ли не самый распространенный

Ответить

Аналитика на

Павел
0

изумруд же(но я не уверен, спрошу у жены)

Ответить

George Jejeya

Павел
0

И стоимость его искусственно завышена. В том числе благодаря фильмам, спонсируемым алмазодобывающими компаниями:)

Ответить

Сергей Низовцев

Павел
0

Киберпанк 21 века: искусственный интеллект подбирает тебе девушку, которая на свидание в ресторан надевает искусственный бриллиант между искусственных сисек, и вы кушаете искусственную пищу.

Ответить

Олег Крегонин

Анна
0

Да, в инкубаторе.

Ответить

Ilya Brin

4

Важно, чтобы цена на искусственный камень была выше натурального бриллианта.

Модель рабочая, с кроссовками прокатило.

Ответить

Андрей Исаев

3

Самые привередливые покупатели все равно будут  хотеть настоящие алмазы. Натуральное всегда будет ценнее и желаннее.

Ответить

Bulat Ziganshin

Андрей
1

если им охота кормить скамеров из дебирс

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Завод по производству алмазов. Скоро будут, как хлеб массово производить.

Ответить

Владислав Егоров

Raimond
7

Их и так производят массово, просто добыча алмазов с последующим ценообразованием есть самое большое наебалово в истории планеты, возможно данная потуга как то поможет это на нет свести

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Аналитика на Диване

Raimond
2

искусственный камни еще в СССР штамповали, на них даже клеймо с серпом и молотом. В книжках по геммологии описывают. Кстати со времен СССР прорывов в этом деле не было.

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Александ Есть

Аналитика
0

Это да, помню 30 лет назад это было удивительно, но сейчас это вообще норма.

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Антон Волков

1

Потом откажемся от натурального хлеба, масла, фруктов 

Ответить

S.Z

Антон
3

Если качество такое же, почему нет. Да и можно сказать современная пшеница, фрукты уже искусственные, они подвергались селекции сотни лет. «Настоящий» арбуз, например, вообще мало съедобен, одна толстая корка да семечки

Ответить

George Jejeya

Антон
2

Настоящие баклажаны в дикой природе / отвратительные баклажаны в огородах

Ответить

Аналитика на Диване

0

Если кто не в курсе, Пандора - франшиза аля Сабвей. В Австралии к примеру 6 магазинов Пандоры - это Gregory Jewellers и хер там они откажутся от алмазов.

Ответить

Аналитика на Диване

Аналитика
2

И забыл еще сказать, из лабораторных алмазов собирают дубликаты. Т.е заказала женщина сережки с алмазами и еще пару дубликатов, чтобы носить в остальное время и не ссать их потерять.

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Аналитика на Диване

Аналитика
1

и я тут разбухтелся, т.к жена - геммолог. И ощущение что все курсы и экзамены GIA я сам проходил.(а сколько они стоили.... и сколько еще нужно занести...)

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Чит Чат

0

мясо, которое не мясо, алмаз, который не алмаз - нищает мир

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Kraftwerk

Чит
1

Автомобили вместо лошадей и паланкинов. Дрянь планетка стала.

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Александ Есть

Чит
0

Нормальный это алмаз, даже лучше натурального. Происхождение его только рукотворное.

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