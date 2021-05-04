27 апреля «Ведомости» рассказали, что поставщики начали сообщать ритейлерам о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. В Руспродсоюзе (входят крупные производители крупы) подтвердили рост цены на гречку на 10%. По его словам, участники рынка пока не знают, действительно ли гречки мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.