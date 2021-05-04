Торговля
Новости TJ

Правительство временно запретило вывоз гречки из России на фоне подорожания крупы Статьи редакции

Гречиху сочли жизненно важным для внутреннего рынка продуктом.

Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приложении к постановлению указывается, что из России нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно. Такое решение приняли «в целях обеспечения продовольственной безопасности».

Постановлением также предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации».

Похожий запрет уже вводили в 2020 году: Россельхознадзор с 20 марта на десять дней ввёл временный запрет на экспорт из страны всех видов крупяных изделий.

  • 27 апреля «Ведомости» рассказали, что поставщики начали сообщать ритейлерам о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. В Руспродсоюзе (входят крупные производители крупы) подтвердили рост цены на гречку на 10%. По его словам, участники рынка пока не знают, действительно ли гречки мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.

  • 29 апреля вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи. По данным Минсельхоза, средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта выросла на 39% год к году, до $571,2 за тонну.

  • По данным Росстата, с 1 по 26 апреля цены на гречку в России выросли на 2,2%, а с начала года — на 4,4%. Служба назвала её лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в стране.

#новость

1161 просмотров
44 44 комментария
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 44, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 242147, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 04 May 2021 18:25:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Тот самый партизан

11

А самое смешное, что грубое и неумелое манипулирование рынком приведет к еще большему дефициту, в следствии чего росту цен. А заплатим как обычно мы - простые потребители. 

Ответить

Александ Есть

Тот
9

Так и есть, но это следствие, помню несколько лет назад многие хвастались, что они "вне политики" а теперь мы получаем что заслужили.

Ответить

Maxim Petrukhin

Тот
1

Не надо сложных решений. От них страшно и голова болит.
Нет сложного мира. Есть Верховный предиктор и рептилоиды. 
Нет выборов с дебатами, отставками, фракциями, переговорами. Есть тупые вбросы бюллетеней, уголовка и подкуп. 
Нет малого и среднего бизнеса, который норовит объединяться в союзы, чьи интересы надо учитывать, а ещё работники со своими профсоюзами тоже чего-то там хотят. Есть пять госкорпораций, которые берут под козырёк на любой бред. 

Ответить

Andrey Sobolev

Тот
0

С каждой новостью интересно как сильно можно народ загнобить. 
Понятно что как с крысой, если подавать ток медленно она не заметит, но просто до Северной Кореи мы точно не упадем, однако насколько низко можно?

Ответить

Alex Black

Andrey
0

Дно ещё не пробито, похоже 🤔

Ответить

Константин Суворов

3

Я тоже не совсем понял финт. Она же ещё больше подорожает так, разве нет? Могу подтвердить, как ежедневный потребитель гречки, что со стоимостью полная Ж.

Вот эти вот, удобные в коробках по 5 пакетов - ровно год назад брал по 60-80 рублей.

Вчера в магазине видимо привезли новую партию с ценником 129 рублей за пачку. Я натурально офигел.

Ответить

KINCH

Константин
14

 Я натурально офигел.

Натуральный продукт — натуральное офигевание! (с) Гречка

Ответить

Коллективный браслет

Константин
3

Это не гречка дорогая,это вы мало зарабатываете!

Ответить

Станислав Назаров

Константин
2

Ну тут есть 2 варианта, правильный и отечественный:
1. Производители гречки адекватные люди, и так как у них упал спрос, они понизят цену. 
2. Производители гречки не адекватные люди, с совковым мышлением, и раз они не дополучили прибыль, они увеличат цену, чтобы свою прибыль "дополучить". А излишки гречки вывезут в лес. 

Яб поступил как "наш" человек, и выбрал второй вариант. Потому что пошло нахуй такое правительство. Не хотите рыночную экономику, сами объясняйте людям, почему вместо того чтобы гречка была дешевая, ее нет. 
 

Ответить

Денис Файзулин

Станислав
0

за 2-й вариант к тебе прокуроры уже едут

Ответить

Станислав

Денис
0

Прокуроров боятся - бизнесом не заниматься. 

Русская поговорка)

Ответить

KINCH

Станислав
0

В СССР к тебе могли приехать, гречку изъять, а самому оставить только норматив потребления на единицу человека исходя из количества членов семьи. Вот и будете объяснять семье потом, как такое дышло вышло.

Я без скабрезностей, просто сначала мы волка прикармливаем, да и он нас своей подкупностью, а в голодное время он начинает поедать все в округе.

Уже поздно, на данном этапе уже невозможно не замечать, как сжимается кольцо.

Ответить

Станислав

KINCH
0

Так об этом и речь, почему бы продавцам гречи не быкануть на власть. Поставить ультиматум, либо мы торгуем как хотим, либо идите нахуй. У нас нет статьи за уничтожение собственного имущества. 
Достаточно пару КАМАЗов гречи вывалить перед зданием правительства, и сразу все станет на свои места. 

Ответить

No Name

1

Ха - за ору с депутатов, которые перевели все свои деньги в гречу и надеялись вывести ее в офшоры. 

Ответить

KINCH

No
10
Ответить

Нина Парамонова

KINCH
6
Ответить

Maxim Petrukhin

No
3

Лонгим фьючерсы на гречу

Ответить

Иван Иванов

3

 29 апреля вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи.

Уважаемый Андрей Белоусов, любой экспорт товара надлежащего качества в страну, где его покупают дороже или за ту же стоимость, если спрос на локальном рынке удовлетворён, с учётом издержек, естественный.

И вместо зарубы агропромышленников (хотя временный запрет поддерживаю), надо бы задуматься о том, как обеспечить удовлетворительный спрос по удовлетворительным ценам здесь, в России.

Для этого всего лишь необходимо, чтобы:
– Оборудование или достаточный процент деталей оборудования, а также расходники (будь то линии в цеху или трактора) не зависели от скачка курсов валют напрямую. Очевидно, что если детали нужно покупать за евро или доллары, то стоимость продукции для сохранения рентабельности нужно повышать.
– Стоимость топлива не зависело от скачков курса напрямую.
– Бенефициары жили и тратили внутри России в местной валюте. Очевидно, что если владельцам некого ООО нужно обновить бассейн в Австралии, то будет это стоить австралийских долларов. А для этого нужно убрать страновые риски (о них вы сами в курсе каждый день), чтобы в РФ жили не только те, кто сидят на госзаказе.
– Растить экономику (равно растить малый и средний бизнес), чтобы гречку мог себе позволить любой трудящийся в любой день недели. Для этого нужно убрать барьеры бизнесу (о большинстве вы тоже в курсе) и не бояться сильных публичных личностей (а это нужно для привлечения иностранного капитала, а тут нужно убрать влияние геополитики). Согласитесь, что пакет гречки за $1,5 звучит не так страшно, как гречка за 113₽.

Ответить

Юрий Другач

2

Теперь я бы рекомендовал проверять чемоданы дипломатов на предмет контрабанды гречки

Ответить

Alex Black

1

Люблю гречку. Гречка, не уезжай, останься в РФ 🥺

Ответить

Нина Парамонова

Alex
1

Спрячьте её, а то убежит. 

Ответить

Alex Black

Нина
0

Уже запер ее в чулане. Не у убежит 😎

Ответить

Нелли

Alex
0

ой друг, закупись сильно, пока цена опять не взлетела. Лучше перебздеть, чем недобздеть конечно

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Ну как, остановили подорожание?

Ответить

Дмитрий Шошин

0

Докатились, скоро жрать будет нечего)

Ответить

Нина Парамонова

Дмитрий
2

Пока есть земля и голуби...

Ответить

Alex Black

Нина
0

И кожаные ботинки 😋

Ответить

Миша Магадан

0

Ну слава богу! 

Ответить

Розарио Агро

0

Ахаха, вот только гречка не дорожала, как и автомобили, и компьютеры. Дешевеет раб сила и только 🤣

Ответить

Bakytzhan Tumenbayev

0

Значит у нас в KZ опять исчезнет «Алтайская сказка», она у нас пользуется популярностью)

Ответить

Максим Неплох

Bakytzhan
0

Почему именно она?))

Ответить

Индивидуальный клуб

Bakytzhan
0

Надо же, а я вашу Арнау выписываю в РФ) 

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

Получается и туристы с собой её взять не могут? Суки тогда хоть бы ограничили например 5 кг на руки

Ответить

Денис Файзулин

0

даже гречкой обеспечить не могут

Ответить

Андрей Рядькин

0

Они ещё будут диктовать сколько высаживать надо в следующем году.

Ответить

Коллективный браслет

0

Не доедим,но вывезем!
Где-то я уже это слышал.

Ответить

Илья Попов

0

Гречка ужасно дорожает. Надо бежать и покупать - зарезервироваться.
Как доем запасы овсянки и я буду зарезервироваться.

Ответить

Условный корабль

0

Pump Grecha!

Ответить

Андрей Верижников

0

Еее, ручное регулирование

Ответить

Roman Novikov

0

Державно!

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Кредит на гречу в Сбере

Ответить

Илья Шишкунов

0

Гастролей не будет 

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Когда мы наконец увидим гречку в элитных ресторанах как изысканное блюдо? Эх, не поесть мне скоро варнишкеса.

Ответить

Pavel Pavel

0

Обсуждение роста цен на гречку нигде не проходит так бурно, как на сайте успешных стартаперов и бизнесменов

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Security
Подписан
Отписаться
Спам — рекламный мусор или реальная угроза?
3 мая 1978 года впервые было официально зарегистрировано нежелательное рекламное сообщение: в этот день ныне не существ…
1
Хакатоны АИМ
Подписан
Отписаться
Шесть правил хорошего хакатона
Мы в Агентстве инноваций города Москвы организуем масштабные хакатоны уже несколько лет. Перед онлайн-хакатоном Moscow…
Selectel
Подписан
Отписаться
Превращаем дисковый телефон в цифрового ассистента с помощью Raspberry Pi
Вместе с дисковыми телефонами ушла целая эпоха. Но аппараты по-прежнему привлекают разработчиков. Они используют дисков…

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Тамбовцев
за день
А давайте опрос устроим? Готов поставить рейтинг на кон! ) Лайк - если клабхауз не всрался Дислайк - если новость выше хорошая
Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

ivan krapivin

Как понять, что перед вами…

AtlasOkon

Диджитал-гуманизм

Денис Файзулин

GeekBrains: проблемы в…

Дмитрий Кораблёв

GeekBrains: проблемы в…

Андрей Соколов

История «уволенного за LSD на…

Name

Покупатели в США, Европе и Азии…

Анастасия Коряк

Это бесит не только тебя. Тест…

qlskid

Заблокировали аккаунт с Яндекс…

Pavel Pavel

Правительство временно…

Serge Sokolov

Создатель Ethereum Виталик…

qlskid

Заблокировали аккаунт с Яндекс…

Oleg Oleg

Покупатели в США, Европе и Азии…

Oleg Oleg

Покупатели в США, Европе и Азии…

Serge Sokolov

Создатель Ethereum Виталик…

Тимур Петров

Заблокировали аккаунт с Яндекс…

Анастасия Коряк

Это бесит не только тебя. Тест…

GeekBrains _

GeekBrains: проблемы в…

Oleg Oleg

Покупатели в США, Европе и Азии…
null