Правительство временно запретило вывоз гречки из России на фоне подорожания крупы Статьи редакции
Гречиху сочли жизненно важным для внутреннего рынка продуктом.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В приложении к постановлению указывается, что из России нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно. Такое решение приняли «в целях обеспечения продовольственной безопасности».
Постановлением также предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации».
Похожий запрет уже вводили в 2020 году: Россельхознадзор с 20 марта на десять дней ввёл временный запрет на экспорт из страны всех видов крупяных изделий.
27 апреля «Ведомости» рассказали, что поставщики начали сообщать ритейлерам о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. В Руспродсоюзе (входят крупные производители крупы) подтвердили рост цены на гречку на 10%. По его словам, участники рынка пока не знают, действительно ли гречки мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.
- 29 апреля вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи. По данным Минсельхоза, средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта выросла на 39% год к году, до $571,2 за тонну.
По данным Росстата, с 1 по 26 апреля цены на гречку в России выросли на 2,2%, а с начала года — на 4,4%. Служба назвала её лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в стране.
А самое смешное, что грубое и неумелое манипулирование рынком приведет к еще большему дефициту, в следствии чего росту цен. А заплатим как обычно мы - простые потребители.
Так и есть, но это следствие, помню несколько лет назад многие хвастались, что они "вне политики" а теперь мы получаем что заслужили.
Не надо сложных решений. От них страшно и голова болит.
Нет сложного мира. Есть Верховный предиктор и рептилоиды.
Нет выборов с дебатами, отставками, фракциями, переговорами. Есть тупые вбросы бюллетеней, уголовка и подкуп.
Нет малого и среднего бизнеса, который норовит объединяться в союзы, чьи интересы надо учитывать, а ещё работники со своими профсоюзами тоже чего-то там хотят. Есть пять госкорпораций, которые берут под козырёк на любой бред.
С каждой новостью интересно как сильно можно народ загнобить.
Понятно что как с крысой, если подавать ток медленно она не заметит, но просто до Северной Кореи мы точно не упадем, однако насколько низко можно?
Я тоже не совсем понял финт. Она же ещё больше подорожает так, разве нет? Могу подтвердить, как ежедневный потребитель гречки, что со стоимостью полная Ж.
Вот эти вот, удобные в коробках по 5 пакетов - ровно год назад брал по 60-80 рублей.
Вчера в магазине видимо привезли новую партию с ценником 129 рублей за пачку. Я натурально офигел.
Я натурально офигел.
Натуральный продукт — натуральное офигевание! (с) Гречка
Ну тут есть 2 варианта, правильный и отечественный:
1. Производители гречки адекватные люди, и так как у них упал спрос, они понизят цену.
2. Производители гречки не адекватные люди, с совковым мышлением, и раз они не дополучили прибыль, они увеличат цену, чтобы свою прибыль "дополучить". А излишки гречки вывезут в лес.
Яб поступил как "наш" человек, и выбрал второй вариант. Потому что пошло нахуй такое правительство. Не хотите рыночную экономику, сами объясняйте людям, почему вместо того чтобы гречка была дешевая, ее нет.
за 2-й вариант к тебе прокуроры уже едут
В СССР к тебе могли приехать, гречку изъять, а самому оставить только норматив потребления на единицу человека исходя из количества членов семьи. Вот и будете объяснять семье потом, как такое дышло вышло.
Я без скабрезностей, просто сначала мы волка прикармливаем, да и он нас своей подкупностью, а в голодное время он начинает поедать все в округе.
Уже поздно, на данном этапе уже невозможно не замечать, как сжимается кольцо.
Так об этом и речь, почему бы продавцам гречи не быкануть на власть. Поставить ультиматум, либо мы торгуем как хотим, либо идите нахуй. У нас нет статьи за уничтожение собственного имущества.
Достаточно пару КАМАЗов гречи вывалить перед зданием правительства, и сразу все станет на свои места.
Ха - за ору с депутатов, которые перевели все свои деньги в гречу и надеялись вывести ее в офшоры.
29 апреля вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи.
Уважаемый Андрей Белоусов, любой экспорт товара надлежащего качества в страну, где его покупают дороже или за ту же стоимость, если спрос на локальном рынке удовлетворён, с учётом издержек, естественный.
И вместо зарубы агропромышленников (хотя временный запрет поддерживаю), надо бы задуматься о том, как обеспечить удовлетворительный спрос по удовлетворительным ценам здесь, в России.
Для этого всего лишь необходимо, чтобы:
– Оборудование или достаточный процент деталей оборудования, а также расходники (будь то линии в цеху или трактора) не зависели от скачка курсов валют напрямую. Очевидно, что если детали нужно покупать за евро или доллары, то стоимость продукции для сохранения рентабельности нужно повышать.
– Стоимость топлива не зависело от скачков курса напрямую.
– Бенефициары жили и тратили внутри России в местной валюте. Очевидно, что если владельцам некого ООО нужно обновить бассейн в Австралии, то будет это стоить австралийских долларов. А для этого нужно убрать страновые риски (о них вы сами в курсе каждый день), чтобы в РФ жили не только те, кто сидят на госзаказе.
– Растить экономику (равно растить малый и средний бизнес), чтобы гречку мог себе позволить любой трудящийся в любой день недели. Для этого нужно убрать барьеры бизнесу (о большинстве вы тоже в курсе) и не бояться сильных публичных личностей (а это нужно для привлечения иностранного капитала, а тут нужно убрать влияние геополитики). Согласитесь, что пакет гречки за $1,5 звучит не так страшно, как гречка за 113₽.
Теперь я бы рекомендовал проверять чемоданы дипломатов на предмет контрабанды гречки
Люблю гречку. Гречка, не уезжай, останься в РФ 🥺
Спрячьте её, а то убежит.
Докатились, скоро жрать будет нечего)
Пока есть земля и голуби...
Ахаха, вот только гречка не дорожала, как и автомобили, и компьютеры. Дешевеет раб сила и только 🤣
Значит у нас в KZ опять исчезнет «Алтайская сказка», она у нас пользуется популярностью)
Получается и туристы с собой её взять не могут? Суки тогда хоть бы ограничили например 5 кг на руки
Гречка ужасно дорожает. Надо бежать и покупать - зарезервироваться.
Как доем запасы овсянки и я буду зарезервироваться.
Когда мы наконец увидим гречку в элитных ресторанах как изысканное блюдо? Эх, не поесть мне скоро варнишкеса.
Обсуждение роста цен на гречку нигде не проходит так бурно, как на сайте успешных стартаперов и бизнесменов
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