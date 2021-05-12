В Южной Корее операторы магазинов duty free запустили бесплатные полёты «в никуда» — для покупок в беспошлинной зоне Статьи редакции
Пандемия Covid-19 привела к сокращению международных авиаперелётов — из-за этого пострадал и бизнес магазинов в беспошлинной зоне.
Операторы duty free пытаются поддержать свой бизнес, который сильно пострадал от ограничений международных перелетов и туризма во время пандемии Covid-19, пишет Bloomberg.
Подобные перелёты «в никуда» организовала компания Lotte Duty Free — крупнейший оператор магазинов беспошлинной торговли Южной Кореи.
Самолёт авиакомпании Air Busan вылетел из международного аэропорта Инчхон и ненадолго покинул воздушное пространство страны, пролетев над одним из японских островов. Это дало пассажирам рейса право делать покупки в беспошлинной зоне.
В мае Lotte планирует ещё пять подобных полётов, пишет Bloomberg. Второй по величине оператор Hotel Shilla предложил билеты на «рейсы в никуда» 23 и 30 мая — тем клиентам, которые потратили с начала мая больше $550 в магазинах компании.
До пандемии бизнесу duty free прогнозировали рост с $85 млрд в 2019 году до $139 млрд к 2027 году, согласно данным исследовательской компании Verified Market Research.
По данным Международной организации гражданской авиации, мировой воздушный пассажиропоток сократился с 4,5 млрд в 2019 году до 1,8 млрд в 2020 году.
Из-за ограничения полетов выручка крупного швейцарского оператора duty free Dufry AG в 2020 году упала на 71%. Выручка парижского оператора Lagardere Travel Retail в первые три месяца 2021 года снизилась на 56%, до €341 млн ($414 млн), пишет Bloomberg.
В Китае, например, другая ситуация — с 2011 года для туристов, прилетающих на остров Хайнань из континентальной части страны, разрешены покупки в duty free. Bloomberg пишет, что выручка магазинов в беспошлинной зоне на острове в 2020 году выросла в два раза — до $4,3 млрд.
Жесть.. экономика розничного магазина с трафиком объемом в один рейс, сходится даже включая расходы на полет самолета? 😧
Самолётным компаниям тоже не сладко - думаю, там коллаб на уровне юнит-экономики
Давно хотел спросить, у тех кто в теме Duty Free - на чем они вообще зарабатывают?
Лично я так и не понял, в чем прикол ассортимента и цен дьютиков.
(Ну, кроме сигарет, они там по европейским меркам дешевые.)
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