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Торговля
Маша Цепелева

АФК «Система» начала переговоры о покупке доли в Natura Siberica — The Bell Статьи редакции

Оценка компании упала до $70-100 млн из-за конфликта акционеров и судебного процесса, считает эксперт.

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Родственники основателя компании Андрея Трубникова ведут переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о продаже доли акций Natura Siberica, рассказал The Bell знакомый с ходом переговоров источник. Ещё один подтверлил заинтересованность компании в покупке актива.

В переговорах участвуют первая жена Андрея Трубникова Ирина (доля в группе — около 40%) и её дети Дмитрий и Екатерина (доля в группе после вступления в права наследства — по 15%), рассказал источник. После продажи они не собираются участвовать в управлении бизнесом.

Купить активы хотели и другие компании, но наследники предварительно договорились с АФК «Система».

Стороны не стали комментировать информацию The Bell.

Бизнес Natura Siberica оценивается в $70–100 млн, рассказал директор консалтингового агентсва Infoline Михаил Бурмистров. На снижение стоимости мог повлиять конфликт наследников и судебный процесс. Основатель компании Андрей Трубников оценивал её в $500 млн в последнем интервью.

  • Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Наследники считают, что он работает против них.
  • На 65 брендов Natura Siberica суд наложил обеспечительные меры после пожара на заводе, где компания арендовала помещения. Два истца требуют почти 4,2 млрд рублей.
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#новость #naturasiberica

9 9 комментариев
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Главный актив - сушеная жаба. Без нее проект обречен кмк

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Люц Шнайдер

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Что думает по этому поводу местное экспертное сообщество? Почему не Сбер?

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KINCH

Люц
3

Для Сбера это не профиль и они его покупают через АФК  😂

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Леонид Блохин

0

П*здец бренду!

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Dmitry Yashin

Леонид
1

Да-да, ведь Система и знаменита тем, что убивает всё, что покупает, ага.

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Люц Шнайдер

Dmitry
2

Перестаньте ставить под сомнение способности нашего аналитического отдела.

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Леонид Блохин

Dmitry
0

Это типичная контора залогового-олигарха марадёра. Не надо им цену набивать. Чем быстрее эта шваль и остальные похожие пережитки 90-х исчезнут с бизнес поля, тем лучше.

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Dmitry Yashin

Леонид
1
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Irina Gagina

Леонид
1

П****ц наступил через несколько месяцев после смерти владельца: качество дерьмовое стало. Но лучше и не будет с афк однозначно...

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