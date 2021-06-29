АФК «Система» начала переговоры о покупке доли в Natura Siberica — The Bell Статьи редакции
Оценка компании упала до $70-100 млн из-за конфликта акционеров и судебного процесса, считает эксперт.
Родственники основателя компании Андрея Трубникова ведут переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о продаже доли акций Natura Siberica, рассказал The Bell знакомый с ходом переговоров источник. Ещё один подтверлил заинтересованность компании в покупке актива.
В переговорах участвуют первая жена Андрея Трубникова Ирина (доля в группе — около 40%) и её дети Дмитрий и Екатерина (доля в группе после вступления в права наследства — по 15%), рассказал источник. После продажи они не собираются участвовать в управлении бизнесом.
Купить активы хотели и другие компании, но наследники предварительно договорились с АФК «Система».
Стороны не стали комментировать информацию The Bell.
Бизнес Natura Siberica оценивается в $70–100 млн, рассказал директор консалтингового агентсва Infoline Михаил Бурмистров. На снижение стоимости мог повлиять конфликт наследников и судебный процесс. Основатель компании Андрей Трубников оценивал её в $500 млн в последнем интервью.
- Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Наследники считают, что он работает против них.
- На 65 брендов Natura Siberica суд наложил обеспечительные меры после пожара на заводе, где компания арендовала помещения. Два истца требуют почти 4,2 млрд рублей.
Что думает по этому поводу местное экспертное сообщество? Почему не Сбер?
П*здец бренду!
Да-да, ведь Система и знаменита тем, что убивает всё, что покупает, ага.
Перестаньте ставить под сомнение способности нашего аналитического отдела.
Это типичная контора залогового-олигарха марадёра. Не надо им цену набивать. Чем быстрее эта шваль и остальные похожие пережитки 90-х исчезнут с бизнес поля, тем лучше.
П****ц наступил через несколько месяцев после смерти владельца: качество дерьмовое стало. Но лучше и не будет с афк однозначно...
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