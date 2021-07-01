Торговля
Евгения Евсеева

Выручка H&M в Китае упала на 28% за квартал после бойкота бренда — до $189 млн Статьи редакции

Бойкот начался в конце марта после того, как H&M, Adidas и другие международные бренды заявили об отказе от хлопка из Синьцзяна.

  • Компания отчиталась за второй финансовый квартал, закончившийся 31 мая. В мире выручка H&M выросла на 75% — до $5,4 млрд, валовая прибыль — на 89%, до $2,9 млрд.
  • Выручка H&M в Китае снизилась с $263 млн до $189 млн за квартал — примерно на 28%, пишет The Wall Street Journal. В предыдущем квартале Китай был третьим рынком для бренда после США и Германии. Во втором квартале страна опустилась на шестое место по объёму продаж.
  • Китайские пользователи Weibo призвали к бойкоту H&M, а затем Nike, Adidas и других популярных брендов в конце марта. Причина — отказ компаний использовать хлопок, произведённый уйгурами в Синьцзяне.
  • После этого магазины H&M исчезли с карт приложений в Китае, а актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов.
  • В конце 2020 года США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна из-за информации о применении принудительного труда, в том числе труда заключенных.
  • В апреле продажи Adidas в одном из крупнейших онлайн-магазинов Китая Tmall (входит в Alibaba Group) упали на 78% год к году, продажи Nike сократились на 59%, а Uniqlo — более чем на 20%. При этом взлетели продажи местных спортивных брендов — например, Anta Sports на 59%, а Li Ning на 92%.

#новость #hm

443 просмотров
6 6 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","hm"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 265358, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Jul 2021 17:26:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Маркетологов к стенке

–4

Молодцы китайцы, нужно давить тех, кто использует детско рабский труд на своих фабриках.

Ответить

Oleg Zhuravlev

0

Выебнувшемуся,
Вьебнится , ибо нехуй ;)

Ответить

ЯжПрограммист

0

Don't fuck with China, bitch. (C) Сунь-Цзы

Ответить

Elven Kelevra

0

Ебала жаба гадюку
Подобные шантажи похоже стали обычным делом

Ответить

Гриша Булыжников

0

Китайцы особо разницы не заметят

Ответить

Red Boy

–1

Правильно, сегодня был в этом "магазине", сотрудница, вроде менеджер начала говорить какой то бабушке, которая пришла жаловаться на дерьмовое качество, в стиле не учите меня как работать.
Бренды которые не уважают покупателей которые несут им деньги должны вымирать.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Modum Lab
Сотрудники «Газпром нефти» тренируют soft skills в VR

Soft skills необходимы не только для эффективной работы руководителя и его команды, но и влияют на экономику компании. Одним из важных управленческих навыков является проведение совещаний. Отсутствие регулярной практики в этой области может повлиять на работу большинства сотрудников. Постоянное обучение и отработка навыков — наоборот, позволит…

0 Обсудить
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
TJ
Фанаты Lego создали Brickit: сервис сканирует любой набор деталей с помощью смартфона и предлагает варианты сборки Статьи редакции

Приложения пока работает только на iOS.

Пример работы Brickit Alexander Klöpping
9 9 комментариев
35
Ростелеком
Биометрия упрощает документооборот: как получить электронную подпись не выходя из дома

Рассказываем, как получить квалифицированную электронную подпись с помощью биометрии за 15 минут.

0 Обсудить
2
SberDevices
От контакт-центра компании до умного девайса: как речевые технологии решают задачи бизнеса

Робот контактного центра Сбера и виртуальные ассистенты семейства Салют разговаривают с людьми с помощью речевых технологий. Нейросетевые модели, на которых они работают, мы создали с нуля — так, чтобы система идеально понимала пользователей и давала качественные «человечные» ответы на русском языке. Теперь эти разработки может использовать…

0 Обсудить
5
CloudPayments
QR-коды, жара и острый стритфуд

Проанализировали, чем обернется введение QR-кодов для ресторанов, как вырос спрос на доставку готовой еды за последний год и что люди предпочитают заказывать во время пандемии.

0 Обсудить
Работа.ру
Сбер представил первую сеть деловых контактов — Инсайдер

Профессиональные связи важная часть карьеры. По данным нашего опроса, 85% опрошенных жителей России хотели бы обзавестись полезными знакомствами для успешного продвижения.

0 Обсудить
2
Еда
Евгения Евсеева
«Злоупотребляют мнением общества»: власти Москвы сообщили о падении выручки кафе лишь на 15-20% после введения QR-кодов Статьи редакции

Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала от 50% до 90%.

77 77 комментариев
11
Еда
Leonid Komissarov
YallaMart: как мы запустили экспресс-доставку продуктов в Дубае за 47 дней

Привет! Я Леонид Комиссаров, сооснователь Yallamart — первого сервиса экспресс-доставки продуктов в Дубае. Рассказываю, как мы смогли запуститься за 1,5 месяца в городе, где на запуск бизнеса обычно уходит почти год, и об особенностях управления проектом в ОАЭ.

32 32 комментария
29
Маркетинг
Таня Боброва
«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

«Яндекс»
71 71 комментарий
49
Истории
Юлия Игнатьева
Для лояльных бонусы, несогласным — революция: как банановая компания United Fruit строила бизнес в Центральной Америке Статьи редакции

Она свергала правительства, сотрудничала с ЦРУ, влияла на введение новых законов в США — чтобы продавать бананы на миллиарды долларов.

Сотрудник United Fruit осматривает урожай  NPR
26 26 комментариев
29
Больше статей
null