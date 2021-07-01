От контакт-центра компании до умного девайса: как речевые технологии решают задачи бизнеса

Робот контактного центра Сбера и виртуальные ассистенты семейства Салют разговаривают с людьми с помощью речевых технологий. Нейросетевые модели, на которых они работают, мы создали с нуля — так, чтобы система идеально понимала пользователей и давала качественные «человечные» ответы на русском языке. Теперь эти разработки может использовать…