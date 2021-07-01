Выручка H&M в Китае упала на 28% за квартал после бойкота бренда — до $189 млн Статьи редакции
Бойкот начался в конце марта после того, как H&M, Adidas и другие международные бренды заявили об отказе от хлопка из Синьцзяна.
- Компания отчиталась за второй финансовый квартал, закончившийся 31 мая. В мире выручка H&M выросла на 75% — до $5,4 млрд, валовая прибыль — на 89%, до $2,9 млрд.
- Выручка H&M в Китае снизилась с $263 млн до $189 млн за квартал — примерно на 28%, пишет The Wall Street Journal. В предыдущем квартале Китай был третьим рынком для бренда после США и Германии. Во втором квартале страна опустилась на шестое место по объёму продаж.
- Китайские пользователи Weibo призвали к бойкоту H&M, а затем Nike, Adidas и других популярных брендов в конце марта. Причина — отказ компаний использовать хлопок, произведённый уйгурами в Синьцзяне.
- После этого магазины H&M исчезли с карт приложений в Китае, а актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов.
- В конце 2020 года США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна из-за информации о применении принудительного труда, в том числе труда заключенных.
- В апреле продажи Adidas в одном из крупнейших онлайн-магазинов Китая Tmall (входит в Alibaba Group) упали на 78% год к году, продажи Nike сократились на 59%, а Uniqlo — более чем на 20%. При этом взлетели продажи местных спортивных брендов — например, Anta Sports на 59%, а Li Ning на 92%.
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