Moet Hennessy возобновит поставки шампанского в Россию под маркировкой «игристое вино» Статьи редакции
В компании пообещали сделать это «как можно скорее».
Moet Hennessy пообещала маркировать бутылки в соответствии с российским законодательством, чтобы возобновить поставки в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
2 июля несколько изданий сообщили, компания планирует приостановить поставки из-за изменений в российском законе. Это заявление сочли шантажом в Союзе виноградарей и виноделов России.
Согласно поправкам в закон, Moet Hennessy должна изменить маркировку бутылок с «шампанского» на «игристое вино». Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям.
там маркировка Игристое вино. географическое название
т.е. ИВ.Шампань
ибо нечего им бесплатную рекламу давать из-за устоявшегося названия
Олимпийский Кирилл
Осталось вам напрячься и придумать, почему нашей бормотухе это можно, а настоящему шамапанскому из Шамапани нельзя. Методичку уже выдали за это?
Реклама? Названием? Совсем ебобо? Люди быстро адаптируются и не будут покупать наше "шампанское", большинство которого дерьмового качества
Олимпийский
Пока что будут. По инерции на НГ привычка иметь на столе "Советское шамапанское" сильнее здравого смысла. Замахнут под бой курантов и сами такие морщатся "Совсем че-то плохое стало". Скрипы скреп.
кто вас заставляет. У нас полно прекрасного игристого. Сами придумали, сами страдаете.
Всё равно лаг в поставках будет и тут спросить бы чего добивались наши регуляторы. Прежде ввода ограничений, нужно было дать буст отрасли, особенно небольшим производителям помочь деньгами, возможно разрешить доставку (в период COVID-19 то). В результате же из-за этих ограничений, выиграют только крупные участники местного рынка, да и то в теории.
Этого можно спрашивать, если предполагать адекватность людей на должностях. Но что они делают - это же полный маразм.
Это похоже на временный импульс как с недавним запретом корма и добавок для животных. Вот приняли они поправки и какой-нибудь анапский энолог который второй год концы с концами едва сводит, скажет "Ну спасибо, нахуй, вот французы мне только и мешали".
"Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям."
Да где эта строчка в законе?
Там такого нет, но это следует. По сути всё игристое у нас будет игристым, а шампанское может быть только российским. Буквально "Российское шампанское", а не "шампанское".
Вся эта история похоже просто чтоб на время затнуть поток. Вот и кому это надо хз
Бизнес есть бизнес ничего личного )
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