Дивидендные Аристократы и Короли

Дивидендные аристократы — это компании которые стабильно платят и повышают дивиденды более 25 лет подряд. А дивидендные короли это компании которые стабильно платят и повышают Дивиденды 50 и более лет подряд. На текущий момент статус дивидендного аристократа есть у 65 компаний из индекса S&P 500. В России таких компаний нет