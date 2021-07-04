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Moet Hennessy возобновит поставки шампанского в Россию под маркировкой «игристое вино» Статьи редакции

В компании пообещали сделать это «как можно скорее».

Moet Hennessy пообещала маркировать бутылки в соответствии с российским законодательством, чтобы возобновить поставки в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

2 июля несколько изданий сообщили, компания планирует приостановить поставки из-за изменений в российском законе. Это заявление сочли шантажом в Союзе виноградарей и виноделов России.

Согласно поправкам в закон, Moet Hennessy должна изменить маркировку бутылок с «шампанского» на «игристое вино». Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям.

#новость #алкоголь

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Ближний браслет

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Французы уже не те.

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Данила Романов

Ближний
0

там маркировка Игристое вино. географическое название

т.е. ИВ.Шампань

ибо нечего им бесплатную рекламу давать из-за устоявшегося названия

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Олимпийский Кирилл

Данила
0

Осталось вам напрячься и придумать, почему нашей бормотухе это можно, а настоящему шамапанскому из Шамапани нельзя. Методичку уже выдали за это?

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Данила Романов

Олимпий…
0

найди мне слово Шампанское в франц. языке. там нет такого

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Платон Останин

Данила
0

Реклама? Названием? Совсем ебобо? Люди быстро адаптируются и не будут покупать наше "шампанское", большинство которого дерьмового качества

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Олимпийский

Платон
0

Пока что будут. По инерции на НГ привычка иметь на столе "Советское шамапанское" сильнее здравого смысла. Замахнут под бой курантов и сами такие морщатся "Совсем че-то плохое стало". Скрипы скреп.

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Ivan Zenkov

Олимпий…
0

кто вас заставляет. У нас полно прекрасного игристого. Сами придумали, сами страдаете.

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Олимпийский Кирилл

3

Досадно мне, что слово честь забыто (с)

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Yarro S

3

Теперь просто будут обходить «шампанское» стороной, вот и все 

Ответить

Мурад Муртазалиев

2

Что не сделаешь ради рыночка) 

Ответить

Дмитрий Энтелис

2

Извините

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Ivan Zenkov

1

Всё равно лаг в поставках будет и тут спросить бы чего добивались наши регуляторы. Прежде ввода ограничений, нужно было дать буст отрасли, особенно небольшим производителям помочь деньгами, возможно разрешить доставку (в период COVID-19 то). В результате же из-за этих ограничений, выиграют только крупные участники местного рынка, да и то в теории. 

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Tema Borisenko

Ivan
2

Этого можно спрашивать, если предполагать адекватность людей на должностях. Но что они делают - это же полный маразм. 

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Ivan Zenkov

Tema
0

Это похоже на временный импульс как с недавним запретом корма и добавок для животных. Вот приняли они поправки и какой-нибудь анапский энолог который второй год концы с концами едва сводит, скажет  "Ну спасибо, нахуй, вот французы мне только и мешали".

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Артем Богданов

1

Жадность превыше достоинства!

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Марк Пустобаев

1

Бабки важнее принципов. Ничего нового.

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Звенислав Николаевич

1

20 dollars is 20 dollars

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Константин Максаев

0

Традиции традициями, а табачок врось)

Ответить

Roman Romanyuk

0

Цирк

Ответить

Илья Попов

0

Почему-то не верится.

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lakoros

0

"Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям."
Да где эта строчка в законе?

Ответить

Ivan Zenkov

lakoros
0

Там такого нет, но это следует. По сути всё игристое у нас будет игристым, а шампанское может быть только российским. Буквально "Российское шампанское", а не "шампанское".

Вся эта история похоже просто чтоб на время затнуть поток. Вот и кому это надо хз

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Фил Белов

0

Бабосы все, позиционирование — ничто 

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Алексей Гуторов

0

Бизнес есть бизнес ничего личного )
"Называй меня, как хочешь, только будь со мною рядом"

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