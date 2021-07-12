Торговля
Евгения Евсеева

Facebook запустила в России платформу частных объявлений Marketplace Статьи редакции

В России есть и другие сервисы объявлений — например, во «ВКонтакте».

  • Marketplace — сервис, где люди могут искать, покупать и продавать товары друг другу, найти его можно в меню соцсети, рассказали vc.ru в компании.
  • Платформа позволяет публиковать объявления и искать их, фильтруя результаты по местонахождению продавца, категории и цене и другим параметрам.
  • Marketplace не проводит платежи и не доставляет товары — связываться с продавцами, обсуждать способ оплаты заказа и как его забрать нужно самим.
  • Facebook впервые представила Marketplace в 2016 году. В России есть и другие сервисы частных объявлений — например, Avito. А в «ВКонтакте» доступен единый раздел объявлений пользователей соцсети и «Юлы».

#новость #facebook

868 просмотров
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Seller of Happiness

6

Отлично. Пойду продам то, что на авито не взяли.

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Ivan Petrov

2

Очень странное логическое построение новости.

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Евгений Бв

1

Реклама на рекламе и рекламой погоняет, так можно кратко описать Фейсбук

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Sayyar Tatar

0

Что дальше? Банк? Потом такие, мы не соц.сеть и не банк, мы - экосистема!

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Балабаев вячеслав

0

Логичный ход.Вот только непонятно,зачем запускаться в усеченном функционале,намереваясь похоже итерационно пройти весь путь авито.Инструментарий же весь есть.Сделайте нормальный С2С маркетплейс с транзакционной монетизацией( то есть ВООБЩЕ без оплаты за размещение обьвления) и похороните наконец эту «бархолку для третьего мира с архаичным дизайном и людоедскими ценами».Вы же Facebook.Нет,начнем с функционала доски обьвлений в газете.Ну или в рамках корпоративной логики здешний менеджмент намеревается получать бонусы за внедрение услуги « подьем в списке выдачи» или « отметить обьявление желтым шрифтом».

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