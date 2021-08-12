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Торговля
Евгения Евсеева

Сотрудники Natura Siberica пожаловались на блокировку пропусков в офис новым президентом группы Статьи редакции

Среди них — главные бухгалтеры, начальник отдела снабжения, директор по международным продажам и другие.

14 14 комментариев
1950 просмотров

Новый президент Natura Siberica Сергей Буйлов принял решение не пускать совладельцев группы компании на её территорию, пишет РБК со ссылкой на заявление сотрудников. Его назначил на эту должность в августе новый гендиректор Дмитрий Ганзер.

Речь идёт о бывшей жене основателя компании Андрея Трубникова и его сыне — Ирине и Дмитрии Трубниковых.

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Согласно письму, пропуска для доступа в офис группы также заблокировали «ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления»:

  • Всем главным бухгалтерам.
  • Начальнику отдела снабжения.
  • Директору по международным продажам.
  • Руководителю службы безопасности.
  • Руководителю отдела регистрации товарных знаков.

Менеджерам, работающим на удалёнке, отключили доступ к рабочим компьютерам. Письмо об отказе работать с новым президентом подписали 164 сотрудника.

В группу компаний входит сеть магазинов Natura Siberica и производитель косметики под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

Ирина Трубникова — одна из крупнейших совладельцев компаний, связанных с Natura Siberica. По данным «Контур.Фокуса», ей принадлежит 23% ООО «Первое решение», производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», у Дмитрия Трубникова — 15%.

  • В мае 2021 года The Bell выяснил, что жены и сын Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании. Истцы считали, что доверительный управляющий Борис Любошиц работает против них.
  • В июне The Bell сообщил, что родственники Трубникова ведут переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о продаже доли Natura Siberica.
  • В июле нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, назначила нового доверительного управляющего вместо Любошица. В ответ тот подал в суд на Natura Siberica.
Жаба на шее, эко-косметика с рогами оленей и…
Предприниматель тестирует продукцию на себе, выкупает фермы в Хакасии и на Камчатке и продаёт…
vc.ru

#новость #naturasiberica

14 14 комментариев
5
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14 комментариев
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Oleg Borisov

8

Вы вообще материал вычитываете перед публикацией?

«Решение о не пускать совладельцев группы»

«Ирина Трубникова — один из крупнейших совладельцев компаний»

«Bell выяснил, что жены и сын основателя Natura Siberica Андрея Трубникова после его смерти подали иски»

«В июле назначенный после смерти»

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Михаил Макаров

Oleg
0

Походу уже к пятнице 13-е готовятся. 

Ответить

ivan krapivin

4

Похоже управление перешло к жабе, которую носил Трубников

Ответить

Andrey Sobolev

3
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Евгения Абрамова

2

Мда. Жалко даже, у них была весьма неплохая продукция. 

Ответить

Родной кавалер

2

Старая как мир история. Был пассионарный мужик, который создал свое детище и никого к нему не допускал, принимал все решения сам, а сотрудники были для вроде мебели. Мужик сгорел. Остались его избалованные дети, а с другой стороны - группа хищников, чья цель - исключительно распродать все по дешёвке и по тапкам. И вот был бизнес - и нет его. Всего бы этого не случилось, воспитай покойный преемника себе под стать. 

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Nikolay Vavilov

1

Молодец усопший - позабодился о семье и защите инвестиций в случае своей гибели

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Птиц

Nikolay
0

Ну с голоду не умрут, а так конечно предсказуемый результат для компании, где все завязано на основателя.

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Амбиент Музыкантов

1

Сергей Буйлов, значит. Я даже знаю, как сотрудники его называют.

Ответить

Сергей Сетров

0

Гендиректор компании назначает президента компании?
Ну не хотят работать - увольняйтесь.

Ответить

Юлиан Юрьевич

0

Что, опять как в 90х?))

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Alexey Ivanov

0

Нормальная ситуация при отсуствии подробного завещания.

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Nfagh Gherd

0

Да вроде обычная ситуация. Кто плохо дерётся тот проигрывает

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KINCH

0

Их разведут сейчас и купят за дарма. 

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