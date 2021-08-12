Среди них — главные бухгалтеры, начальник отдела снабжения, директор по международным продажам и другие.

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Новый президент Natura Siberica Сергей Буйлов принял решение не пускать совладельцев группы компании на её территорию, пишет РБК со ссылкой на заявление сотрудников. Его назначил на эту должность в августе новый гендиректор Дмитрий Ганзер.

Речь идёт о бывшей жене основателя компании Андрея Трубникова и его сыне — Ирине и Дмитрии Трубниковых.

Согласно письму, пропуска для доступа в офис группы также заблокировали «ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления»:

Всем главным бухгалтерам.

Начальнику отдела снабжения.

Директору по международным продажам.

Руководителю службы безопасности.

Руководителю отдела регистрации товарных знаков.

Менеджерам, работающим на удалёнке, отключили доступ к рабочим компьютерам. Письмо об отказе работать с новым президентом подписали 164 сотрудника.

В группу компаний входит сеть магазинов Natura Siberica и производитель косметики под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

Ирина Трубникова — одна из крупнейших совладельцев компаний, связанных с Natura Siberica. По данным «Контур.Фокуса», ей принадлежит 23% ООО «Первое решение», производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», у Дмитрия Трубникова — 15%.