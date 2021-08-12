Сотрудники Natura Siberica пожаловались на блокировку пропусков в офис новым президентом группы Статьи редакции
Среди них — главные бухгалтеры, начальник отдела снабжения, директор по международным продажам и другие.
Новый президент Natura Siberica Сергей Буйлов принял решение не пускать совладельцев группы компании на её территорию, пишет РБК со ссылкой на заявление сотрудников. Его назначил на эту должность в августе новый гендиректор Дмитрий Ганзер.
Речь идёт о бывшей жене основателя компании Андрея Трубникова и его сыне — Ирине и Дмитрии Трубниковых.
Согласно письму, пропуска для доступа в офис группы также заблокировали «ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления»:
- Всем главным бухгалтерам.
- Начальнику отдела снабжения.
- Директору по международным продажам.
- Руководителю службы безопасности.
- Руководителю отдела регистрации товарных знаков.
Менеджерам, работающим на удалёнке, отключили доступ к рабочим компьютерам. Письмо об отказе работать с новым президентом подписали 164 сотрудника.
В группу компаний входит сеть магазинов Natura Siberica и производитель косметики под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».
Ирина Трубникова — одна из крупнейших совладельцев компаний, связанных с Natura Siberica. По данным «Контур.Фокуса», ей принадлежит 23% ООО «Первое решение», производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», у Дмитрия Трубникова — 15%.
- В мае 2021 года The Bell выяснил, что жены и сын Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании. Истцы считали, что доверительный управляющий Борис Любошиц работает против них.
- В июне The Bell сообщил, что родственники Трубникова ведут переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о продаже доли Natura Siberica.
- В июле нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, назначила нового доверительного управляющего вместо Любошица. В ответ тот подал в суд на Natura Siberica.
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«Решение о не пускать совладельцев группы»
«Ирина Трубникова — один из крупнейших совладельцев компаний»
«Bell выяснил, что жены и сын основателя Natura Siberica Андрея Трубникова после его смерти подали иски»
«В июле назначенный после смерти»
Старая как мир история. Был пассионарный мужик, который создал свое детище и никого к нему не допускал, принимал все решения сам, а сотрудники были для вроде мебели. Мужик сгорел. Остались его избалованные дети, а с другой стороны - группа хищников, чья цель - исключительно распродать все по дешёвке и по тапкам. И вот был бизнес - и нет его. Всего бы этого не случилось, воспитай покойный преемника себе под стать.
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