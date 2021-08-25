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Торговля
Nazigul Jusupova

IKEA открыла магазины без лабиринта в проходах, парковки и с рестораном на крыше Статьи редакции

Компания тестирует формат в Китае и Австрии.

14 14 комментариев
1596 просмотров

IKEA начала тестировать новые форматы магазинов в Шанхае и Вене на фоне роста онлайн-продаж, пишет The Wall Street Journal.

Новый магазин IKEA в Шанхае IKEA

В августе компания открыла магазин в Шанхае после ремонта и тестирует там «формат магазина будущего». В магазине есть пространство для отдыха, ресторан с экологически здоровым питанием, и Maker's Hub, где сотрудники помогают клиентам ремонтировать старые и создавать новые предметы.

Магазин в Шанхае IKEA

26 августа компания откроет пятиэтажный магазин в Вене с кафе на крыше. Рядом с магазином не будет парковки. Мебель большого размера можно заказать с доставкой на следующий день, отмечают в компании.

Магазин в Вене IKEA

В новых магазинах клиенты могут сканировать товары для покупки и выбирать любой маршрут по помещению. В традиционных магазинах IKEA разработан специальный маршрут, чтобы покупатель рассматривал каждую попавшуюся вещь, даже если пришёл за чем-то конкретным. В компании надеются, что Maker's Hub и ресторан на крыше привлекут клиентов.

Дизайн новых магазинов был задуман до начала пандемии. По данным компании, в Шанхае большинство клиентов делают покупки при помощи смартфонов, поэтому этот город был выбран для теста. Магазин в Вене — часть кампании IKEA по продвижению в центральных районах городов.

IKEA оценит показатели продаж и соберёт отзывы всех покупателей в новых магазинах, чтобы определить, какие нововведения работают, а какие нет. В течение пяти лет компания будет внедрять новые форматы и в других магазинах.

#новости #ikea

14 14 комментариев
5
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14 комментариев
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Хозяин

9

Какого хера? Я только-только научился ориентироваться в их лабиринте!

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Сергей Александрович

Хозяин
4

Сколько времени потратили ?
Я до сих пор , очень сильно начинаю волноваться , если что то нужно купить именно в Икеи.
Чувствую себя тараканом , как на них смотрит человек сверху , когда они гоняют по лабиринту .

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Хозяин

Сергей
3

Больше половины жизни. Дожив до седых мудей научился срезать эти икеевские лабиринты через секретные проходы.

Ответить

Сергей

Хозяин
2

Когда мне их показали , я очень удивился 😁

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Безумный самолет

Хозяин
1

Читер.

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Safort

Хозяин
0

Просто расслабься https://www.youtube.com/watch?v=3i-RnBjJlIE

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Анатолий Щербина

1

Уходит эпоха лабиринтов от ИКЕА. А ведь так приятно было это долгое и ложное чувство виляния по магазину. А теперь что, просто взял и купил? Даже не запутавшись?! Я её запомню другой 😁

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Nikitinz

Анатолий
1

Ага)

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Denis Plekhanov

0

Интересно, будут ли продавать свои товары на российских маркетплейсах 🤔

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Безумный самолет

Denis
0

Так вроде есть уже мини магазины ИКЕЯ в центре с мелким ширпотребом.

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David Shaner

0

Клиенты жаловались в EC что "слишком сложно в магазине"
Странно что не добавили платную карту магазина, как в играх

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Eugene Pastukhov

–3

Они б лучше начали за свой товар отвечать и хоть какую-то гарантию предоставлять. Продавать кресла, которые через два месяца проминаются и вешать человека ждать на линию по часу, в итоге не обслуживая - да пусть что хотят открывают. С таким сервисом лучше не быть их клиентом.

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Алексей Алексеев

Eugene
0

Не знаю , обычно нормально возврат проходит. Насчёт телефона не знаю, а если привезти , то проблем по сдаче не было, у меня 1 раз было , у знакомых тоже по разу. А так в основном проблем не возникает, хоть качество конечно среднее.

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Eugene Pastukhov

Алексей
0

физически не знаю. В моём городе ikea нет и пользуюсь их интернет магазином с доставкой транспортной компанией. Попробуйте, если не верите, дозвониться им или дописаться в чат по поводу гарантийного возврата. Ответа вы не получите/не услышите.

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