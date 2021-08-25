Компания тестирует формат в Китае и Австрии.

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IKEA начала тестировать новые форматы магазинов в Шанхае и Вене на фоне роста онлайн-продаж, пишет The Wall Street Journal.

Новый магазин IKEA в Шанхае IKEA

В августе компания открыла магазин в Шанхае после ремонта и тестирует там «формат магазина будущего». В магазине есть пространство для отдыха, ресторан с экологически здоровым питанием, и Maker's Hub, где сотрудники помогают клиентам ремонтировать старые и создавать новые предметы.

Магазин в Шанхае IKEA

26 августа компания откроет пятиэтажный магазин в Вене с кафе на крыше. Рядом с магазином не будет парковки. Мебель большого размера можно заказать с доставкой на следующий день, отмечают в компании.

Магазин в Вене IKEA

В новых магазинах клиенты могут сканировать товары для покупки и выбирать любой маршрут по помещению. В традиционных магазинах IKEA разработан специальный маршрут, чтобы покупатель рассматривал каждую попавшуюся вещь, даже если пришёл за чем-то конкретным. В компании надеются, что Maker's Hub и ресторан на крыше привлекут клиентов.

Дизайн новых магазинов был задуман до начала пандемии. По данным компании, в Шанхае большинство клиентов делают покупки при помощи смартфонов, поэтому этот город был выбран для теста. Магазин в Вене — часть кампании IKEA по продвижению в центральных районах городов.