IKEA открыла магазины без лабиринта в проходах, парковки и с рестораном на крыше Статьи редакции
Компания тестирует формат в Китае и Австрии.
IKEA начала тестировать новые форматы магазинов в Шанхае и Вене на фоне роста онлайн-продаж, пишет The Wall Street Journal.
В августе компания открыла магазин в Шанхае после ремонта и тестирует там «формат магазина будущего». В магазине есть пространство для отдыха, ресторан с экологически здоровым питанием, и Maker's Hub, где сотрудники помогают клиентам ремонтировать старые и создавать новые предметы.
26 августа компания откроет пятиэтажный магазин в Вене с кафе на крыше. Рядом с магазином не будет парковки. Мебель большого размера можно заказать с доставкой на следующий день, отмечают в компании.
В новых магазинах клиенты могут сканировать товары для покупки и выбирать любой маршрут по помещению. В традиционных магазинах IKEA разработан специальный маршрут, чтобы покупатель рассматривал каждую попавшуюся вещь, даже если пришёл за чем-то конкретным. В компании надеются, что Maker's Hub и ресторан на крыше привлекут клиентов.
Дизайн новых магазинов был задуман до начала пандемии. По данным компании, в Шанхае большинство клиентов делают покупки при помощи смартфонов, поэтому этот город был выбран для теста. Магазин в Вене — часть кампании IKEA по продвижению в центральных районах городов.
IKEA оценит показатели продаж и соберёт отзывы всех покупателей в новых магазинах, чтобы определить, какие нововведения работают, а какие нет. В течение пяти лет компания будет внедрять новые форматы и в других магазинах.
Какого хера? Я только-только научился ориентироваться в их лабиринте!
Сколько времени потратили ?
Я до сих пор , очень сильно начинаю волноваться , если что то нужно купить именно в Икеи.
Чувствую себя тараканом , как на них смотрит человек сверху , когда они гоняют по лабиринту .
Уходит эпоха лабиринтов от ИКЕА. А ведь так приятно было это долгое и ложное чувство виляния по магазину. А теперь что, просто взял и купил? Даже не запутавшись?! Я её запомню другой 😁
Интересно, будут ли продавать свои товары на российских маркетплейсах 🤔
Безумный самолет
Так вроде есть уже мини магазины ИКЕЯ в центре с мелким ширпотребом.
Клиенты жаловались в EC что "слишком сложно в магазине"
Странно что не добавили платную карту магазина, как в играх
Они б лучше начали за свой товар отвечать и хоть какую-то гарантию предоставлять. Продавать кресла, которые через два месяца проминаются и вешать человека ждать на линию по часу, в итоге не обслуживая - да пусть что хотят открывают. С таким сервисом лучше не быть их клиентом.
Не знаю , обычно нормально возврат проходит. Насчёт телефона не знаю, а если привезти , то проблем по сдаче не было, у меня 1 раз было , у знакомых тоже по разу. А так в основном проблем не возникает, хоть качество конечно среднее.
физически не знаю. В моём городе ikea нет и пользуюсь их интернет магазином с доставкой транспортной компанией. Попробуйте, если не верите, дозвониться им или дописаться в чат по поводу гарантийного возврата. Ответа вы не получите/не услышите.
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