Ozon позволит поставщикам самим размещать товары на витрине своего сервиса экспресс-доставки через аукцион Статьи редакции
Раньше ритейлер сам закупал и продавал товары на Ozon Express.
Теперь на витрину смогут попасть и другие продавцы, которых компания выберет с помощью аукциона на поставки в дарксторы, сообщили vc.ru в компании.
- Для сервиса будут выбирать товары с высоким спросом. Например, товары для красоты и здоровья, для дома, для детей, электронику.
- В условиях будет объём поставки, цена товара для покупателя, комиссия за продажу и адрес даркстора, куда нужно будет поставлять товары. В торгах победит продавец с наиболее качественным товаром по низкой цене. Доставкой из даркстров будет заниматься Ozon.
- Товары от сторонних продавцов позволят быстрее расширять ассортимент Ozon Express и подбирать ассортимент под сезонных спрос, пояснили в компании.
- Аукционы на поставки станут доступны всем продавцам в октябре 2021 года в личном кабинете Ozon. На первом этапе будут поставки в дарксторы в Москве, потом в Петербурге, а до конца года компания планирует запустить сервис Ozon Express в других городах-миллионниках.
Можно ли поподробнее
Неизменный томагавк_два
❕Ozon.Card: на прошлой неделе появилось невыгодное округление кэшбэка.
П. 3.4 программы лояльности теперь гласит: «Баллы начисляются с округлением до целого числа в меньшую сторону».
Это означает, что за покупку на 1282 руб на стороннем сайте будет 12 бонусов, а за 99 рублей - вообще ноль.
В п. 3.5 условий Базовой акции «Кэшбэк за покупки на Ozon» утверждается, что «в случае, когда сумма к начислению является дробной, баллы начисляются с округлением до целых в меньшую сторону».
Речь идёт про акционные 4%, т.е. за покупку на 278 руб на Озоне дадут 11 бонусов, а не 11,13.
Любопытно, что представитель Озона озвучил поэтапный переход на новые условия, т.е. у кого-то уже действуют персональные условия и обновлены официальные документы, а у других - нет.
P.S. Но и это ещё не всё, сообщают об экспериментах Ozon, где за покупки начисляются баллы Ozon Premium сразу после получения заказов, а не через 14 дней. Premium баллы можно будет потратить только на товары со значком-короной.
Помимо этого больше не начисляют 2% за покупки онлайн в других магазинах
Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.
Раньше ритейлер сам закупал и продавал товары на Ozon Express.
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