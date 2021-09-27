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Торговля
TJ

IKEA в Британии рассказала о снятии с производства плюшевых акул — в России они останутся в продаже Статьи редакции

Акула Blåhaj (по-русски «Блохэй») в 2018 году стала хитом в России. Её было невозможно купить в магазинах, перекупщики завышали цены в два раза, а соцсети заполнили фотографии с ней.

40 40 комментариев
3764 просмотров

Служба поддержки IKEA в Великобритании рассказала, что в апреле 2022 года компания перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. В некоторых британских магазинах IKEA акулу нельзя купить и сейчас из-за проблем с поставками.

Американская служба поддержки IKEA уточнила, что в Штатах акулу продолжат продавать. Представительства в других странах не сообщали о прекращении продаж.

Обновлено в 13:30. Акула Blåhaj не будет выводиться из ассортимента и проблем с поставками в Россию не ожидается, рассказали vc.ru в пресс-службе IKEA.
IKEA USA Help @IKEAUSAHelp
@pixelyunicorn Hi Melody! Thanks for reaching out. We appreciate your interest in our BLÅHAJ shark soft toy! IKEA USA doesn't have current plans to discontinue this product (Article no. 903.735.90). You can check this out on our website here: https://bit.ly/3lVDpVk. We hope this helps!

В 2015 году игрушку уже убирали с продажи, тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. Останется ли она в продаже на этот раз — пока неизвестно.

opossam @Sir_Possum
@IKEAUKSupport This is honestly devastating news
«Это действительно ужасные новости»
Rat ✨ @RatofDrawn
@IKEAUKSupport @justarandomfry @heyimdaf Wait what, why discontinue Blahaj?? This is very sad news, it's such a popular product. He's a good shark he did nothing wrong!
«Зачем прекращать выпускать Blahaj?? Это очень печальная новость, акула — популярный продукт. Blahaj хорошая акула, он ничего плохого не сделал!»

Акула стала атрибутом для ЛГБТ-сообщества, которое тоже расстроилось.

tori 🏳️‍🌈 @1lexxi
@IKEAUKSupport @heyimdaf terrible day for the lgbt community
«Ужасный день для ЛГБТ-сообщества»
Lauren 🏳️‍🌈 @_laurenn_____
@IKEAUKSupport @heyimdaf This is a national tragedy :(
«Это национальная трагедия»

В российских магазинах IKEA метровую акулу можно купить за 1299 рублей.

  • Акула из IKEA стала интернет-мемом. В России она стала популярной в 2018 году. Тогда игрушку было трудно купить в магазинах (люди специально приходили к открытию), а на сайтах объявлений её начали продавать в два раза дороже.

В соцсетях у акулы появился хэштег #акулаизикеи Пользователи помещают игрушку в разные сцены и ситуации. По словам компании, каждая игрушка уникальна — их шьют вручную.

Как устроен бизнес перекупщика акул из IKEA…
Продавец акул «Блохэй» на Avito делится опытом с изданием The Village.
vc.ru

#ikea #новость

40 40 комментариев
8
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Джон Картошкин

У меня 2 таких собакена:

Ответить
7
Thom Yorke

А у меня на Аватаре стоит собака из икеа😉

Ответить
2
Ivan Boldyrev

А я сам собака из икеи. 

Ответить
0
Ivan Zamorev

Вот тут прикольная похожая акула https://www.instagram.com/p/CUUk6j8KHit/?utm_medium=share_sheet

Ответить
1
Андрей Геращенко

Игрушками из икеи только детей пугать

Ответить
–5
One Geek

Отец, не дай погибнуть невежественным, расскажи, где брать правильные игрушки... 😐

Ответить
2
Андрей Геращенко

да где угодно, но не в икее. В том же детском мире нормальные красивые игрушки для детей 

Ответить
2
One Geek

Детский мир, насколько я понимаю, просто сдает в аренду площади разным ООО и ИП по принципу рынка "Садовод". Только оформление витрин и персонал чуть лучше.

Ответить
0
Андрей Геращенко

так и чё?

Ответить
0
One Geek

Так и где? Там много разных магазинов, где конкретно?

Ответить
0
Андрей Геращенко

я же сказал, что где угодно. Детский мир, как пример. Такие страшные игрушки, как в икее, я вижу только в икее. Мебель тоже очень специфическая, особенно её размеры

Ответить
2
irmr

А таки зачем вы туда ходите?

Ответить
0
Андрей Геращенко

она хороша посудой и разными вещами по мелочи

Ответить
1
irmr

О, это только до тех пор, пока ноунейм из интернетов не написал "с икеевской посуды только бомжей кормить"

Ответить
1
S.Z

А что не так с икеевскими игрушками

Ответить
0
Андрей Геращенко

криво пошиты, безрадостно выглядят

Ответить
0
Положительный танк88

Они реально вживую страшные. Кроме сердечка с ручками, но там просто гениальности не хватило дизайнеру зубы пририсовать, а вполне мог бы.

Ответить
0
Павел Бойченко

Никогда не думал, что плюшевая акула может быть настолько хайповой

Ответить
3
Михаил Белов
Ответить
4
Иван Иванович

интересно он уже сгнил или еще нет.

Ответить
0
Ann Lukashenko

Его съели. Это вроде был перфоманс.

Ответить
4
Михаил Белов

Не, не, сперва это была инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана. Ее даже продали за 120 тысяч долларов. Но потом на выставку пришёл другой художник Дэвид Датуна и сожрал половину банана. Получился перфоманс.  ред.

Ответить
4
Анон Плиз

Ипать они там артисты 🤪

Ответить
1
Ann Lukashenko

Я об этом.

Ответить
0
Leo Uvarov

перформанс можно было бы продолжить

Ответить
0
Иван Иванович

Съели инсталляцию стоимостью 120тыщ$? 8.5млн за банан. Круто

Ответить
0
Noblesse. tv

Это же мегаладон-тян )

Ответить
2
Илья Шишкунов

Втуберы добрались даже сюда... 

Ответить
1
Чит Чат

перестанет выпускать ...  проблем с поставками
не понятно, что именно произошло.

Ответить
3
Вертикальный цветок

Если такой спрос на нее, что сложно купить, в чем смысл выводить с продажи?

Ответить
1
Илья Шишкунов

Не могут обеспечить спрос на игрушку, выводят из продажи, чтобы не расстраивать тех покупателей, которые не смогут купить, повышать цены смысла нет, так как тоже не купят, прибыли посчитали недостаточными, чтобы оправдать падение репутации из-за проблем с поставками. 
Вроде всё очевидно

Ответить
0
Джон Картошкин

ИКЕА: Нашей игрушкой спекулируют. Давайте перестанем её производить и сделаем спекуляцию ещё безумнее.

Ответить
1
andr oid

@Инспектор Если в новости про игрушку не вкорячивать ЛГБТ повесточку, то и срача в комментах не будет. И не придётся удалять целые ветки традиционных комментариев.

Не думали об этом?

Ответить
–5
One Geek

Кто ж тогда на сайт пойдет? Тут 90% трафика держится на холиварах: одни участвуют, другие наблюдают. Или вы думали это сайт про стартапы и бизнес 😎

Ответить
0
Местный Орзэмэс

VC.ru стал бастионом для ЛГБТ-сообщества, которое тоже комментирует.

Ответить
0
Arina Samarina

Я испугалась прочитав заголовок.

Ответить
0
Ivan Zamorev

Создавайте отечественный акулий стартап 🤟

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0

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Vlad Zloy

 По словам компании, каждая игрушка уникальна — их шьют вручную.
—-
В таком случае любая тряпичная игрушка и любая одежда уникальна - их шьют вручную.

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0
Михаил Мясников

Эх, в Британии никакого праздника :(

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0
Artemy

Пуш всем дошёл?

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0
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IKEA в Британии рассказала о снятии с производства плюшевых акул — в России они останутся в продаже Статьи редакции

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