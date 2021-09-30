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Торговля
Евгения Евсеева

Российская платформа для трансляций со встроенными покупками Streamerce привлекла инвестиции от Startup Lab Статьи редакции

Средства направят на развитие продукта и выход на новые рынки.

  • Сумму инвестиций и оценку компании стороны не раскрывают, рассказали vc.ru в фонде. В 2020 году сервис привлёк $150 тысяч от частных инвесторов, тогда же основатели вложили ещё $50 тысяч.

  • Streamerce — российский сервис онлайн-трансляций со встроенными покупками для электронной коммерции. Платформа позволяет компаниям проводить прямые эфиры, во время которых можно сделать покупки на сайте или в приложении.
  • Инвестиции направят на развитие продукта. Streamerce хочет упростить интеграцию между сервисом и партнёром, запустить механики для вовлечения зрителей и добавить возможность вести эфир на нескольких платформах. Кроме того, сервис планирует выходить в Европу и Азию, а также ведёт переговоры для выхода в США и Латинскую Америку.

  • Сервис основали в 2020 году Дмитрий Федоров и Виталий Попков. У сервиса около 20 партнёров, среди них — «Эльдорадо», «Связной», «Золотое Яблоко», «Ешь Деревенское» и другие.

  • Streamerce работает с крупным и средним бизнесом и берёт оплату за минуты просмотров трансляции. В среднем минута стоит 0,5 рублей, чем больше просмотренных минут, тем ниже стоимость.
  • По собственным данным, выручка сервиса в месяц — примерно до 1 млн рублей, данные о прибыли компания не раскрывает. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль ООО «Стримерс» в 2020 году составила 3,3 млн рублей, о выручке данных нет.
Streamerce: стримь или умри. Как продавать…
История российской компании Streamerce
vc.ru

#новость #стартапы #инвестиции

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