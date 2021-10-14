«Яндекс.Лавка» запустилась в Лондоне под брендом Yango Deli Статьи редакции
Это второй европейский город для компании.
Yango Deli открыла четыре даркстора в Лондоне в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон. Потенциальный охват сервиса — 1,4 млн человек, сообщает Reuters.
«У нас большой технический опыт и мы можем многое делать лучше и в большем масштабе, чем другие», — прокомментировал изданию гендиректор Yango Deli в Великобритании Евгений Черников.
По словам Черникова, в Великобритании нанять рабочих стоит дороже, но британские клиенты тратят больше на заказ.
В Лондоне уже работают сервисы доставки еды от Weezy, Getir, Dija, Gorillas, Uber, Amazon.
Критерии "нашей" компании по версии троллей на вс.ру:
— Материнская компания зарегистрирована в России
Не критерии российской компании:
— Контроль в руках акционеров — граждан РФ
— Управляется из россии преимущественно гражданами РФ
— Ведет деятельность преимущественно в России, российские дочки платят российские налоги на прибыль.
— HQ в россии
— Торгуется на мосбирже (не эксклюзивно) за рубли
Почему я должен расстроится и при чем здесь совет директоров газпрома?
Кстати, это конспиративная теория, да?
https://www.gazprom.com/about/management/directors/ ред.
Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.
Это второй европейский город для компании.
Над материалами работают совместно с N+1.
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