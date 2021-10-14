Почему врачи назначают бесполезные и даже вредные лекарства?

Неожиданно смелую тему вдруг подняла «Российская газета»: в опубликованном интервью журналисты раскрыли один из самых таинственных и коррупционных вопросов — это лоббизм в медицине. Ситуация в этой сфере чудовищная: часто врачи вынуждены назначать в лучшем случае бесполезные, а подчас и вредные лекарства.