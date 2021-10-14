Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7135,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434: \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442","url":"\/redirect?component=advertising&id=7135&url=https:\/\/vc.ru\/mos.ecology\/300363-kak-biznes-rabotaet-s-ekologicheskoy-povestkoy-v-rossii&placeBit=1&hash=ef6151e6820fdd2816b7dfbc6703e2ba74be1602e39808047feb38b93fc64ee1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Лавка» запустилась в Лондоне под брендом Yango Deli Статьи редакции

Это второй европейский город для компании.

58 58 комментариев
1704 просмотров

Yango Deli открыла четыре даркстора в Лондоне в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон. Потенциальный охват сервиса — 1,4 млн человек, сообщает Reuters.

Reuters

«У нас большой технический опыт и мы можем многое делать лучше и в большем масштабе, чем другие», — прокомментировал изданию гендиректор Yango Deli в Великобритании Евгений Черников.

По словам Черникова, в Великобритании нанять рабочих стоит дороже, но британские клиенты тратят больше на заказ.

Reuters

В Лондоне уже работают сервисы доставки еды от Weezy, Getir, Dija, Gorillas, Uber, Amazon.

  • В ноябре 2020 года «Яндекс» запустил доставку еды в Израиле, а августе 2021 года — в Париже.
  • О планах по запуску в Лондоне «Яндекс» сообщил в апреле 2021 года.

#новость #яндекславка #yandexgo

58 58 комментариев
10
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","yandexgo"], "comments": 58, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 305406, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Oct 2021 12:12:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
58 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Алексей Соловьёв

Красавцы! Приятно читать сообщения об успехах наших компаний за рубежом

Ответить
21
Митя Мурасов

Вы из Голландии?

Ответить
5
Даниил Рыжков

Зануда

Ответить
17
Митя Мурасов

А не надо называть голландскую фирму , у которой просто много офисов в России, "нашей"

Ответить
2
Даниил Рыжков

Хорошо, специально, чтобы вам легче стало:

Красавцы! Приятно читать сообщения об успехах компании, зарегистрированной в Голландии, но ведущую основную операционную деятельность в России, большинство управленцев и граждан которой являются гражданами России.

Ответить
32
Митя Мурасов

Ну вот так уже лучше и честно , даже плюс вам!

Ответить
0
Тимофей Косман

А может он космополит?

Ответить
2
Alexander Georgievskiy

Гражданин мира

Ответить
0
nochnoy.ru

Айфоны - это китайские телефоны

Ответить
2
Митя Мурасов

все тогда китайское, хорошо это или плохо

Ответить
0
Johnny Vorony

Если бы в России давали развивать крупный бизнес и не творился бы треш по его отжатию, то тогда можно регистрировать его в России.

Ответить
1
Митя Мурасов

Безусловно.

Ответить
1
Mike Espoo

Какой красивый троллинг

Ответить
0
Степан Фадеев

Так может он голландец.

Ответить
0
BearStrikesBack

Успех - это когда данная штука будет прибыльна. Пока это имиджевая история и бесконечные косты. Примерно к у Додо в свое время.

Ответить
6
Павел Бойченко

Наш бизнес захватывает международный рынок.

Ответить
0
Stepan Kukharev

Это же нидерландская It-компания.

Ответить
5
Павел Бойченко

Специалисты россияне в большинстве своём, а это огромный плюс.

Ответить
1
BearStrikesBack

Ты нейросетка что ли? Что за бессвязные сообщения на тему интента?

Ответить
4
Павел Бойченко

Чтобы найти связь достаточно внимательнее смотреть на то, кому конкретно адресован комментарий.

Ответить
0
Сергей Милосердов

Ещё лучше значит. Можем гордиться, что зарубежная IT-компания столько вкладывает в развитие своих продуктов в РФ.

Ответить
0
Митя Мурасов

наш

Захватывает

Лол

Ответить
–4
Павел Бойченко

Российский. По крайней мере пытается конкурировать с другими сервисами на Западе.

Ответить
0
Митя Мурасов

Нидерландская.

Ответить
3
роман долгополов

Укроинская

Ответить
5
Павел Бойченко

Какая разница где она зарегистрирована, мозги то наши над проектами работаем, а это положительное сказывается на репутации российских специалистов на мировом рынке.

Ответить
0
Митя Мурасов

Очень большая разница. Вот когда они перерегистрируются в России, а в Европе откроют лишь представительство, тогда и будут нашими. А пока что это самые настоящие иноагенты .

Ответить
–1
Даниил Рыжков

Критерии "нашей" компании по версии троллей на вс.ру:
— Материнская компания зарегистрирована в России
Не критерии российской компании:
— Контроль в руках акционеров — граждан РФ
— Управляется из россии преимущественно гражданами РФ
— Ведет деятельность преимущественно в России, российские дочки платят российские налоги на прибыль.
— HQ в россии
— Торгуется на мосбирже (не эксклюзивно) за рубли

Ответить
2
Стабильный инструмент

Он не тролль. У него регулярные проблемы с логикой и стабильное желание унижать все незападное.

Ответить
1
Митя Мурасов

Ты же в курсе да что в совете директоров Газпрома два американца два немца и один саудит? Только не расстраивайся.

Ответить
–2
Даниил Рыжков

Почему я должен расстроится и при чем здесь совет директоров газпрома?

Кстати, это конспиративная теория, да?
https://www.gazprom.com/about/management/directors/ ред.

Board of Directors
www.gazprom.com
Ответить
0
Стабильный инструмент

Он имел в виду "Роснефть".

Ответить
0
Даниил Рыжков

Ну даже так, не совсем понятно, почему я должен расстраиваться. Совет директоров ≠ состав акционеров ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
Стабильный инструмент

Я тоже не понял.

Ответить
0
Митя Мурасов

Тьфу ты Роснефть

Ответить
0
роман долгополов

Как переригестрируется на следущий день на нее американцы наложат санкции.
Это как северный поток 2-официально швейцарская компания,иначе бы уже давно под санкциями была.

Ответить
1
Митя Мурасов

Патриотизм патриотизмом, а бабло лучше там зарабатывать ))

Ответить
0
роман долгополов

Под санкциями вообше ничего не заработаешь,на этом рынке правят амеры.Поэтому-голландия,швейцария

Ответить
0
Павел Бойченко

Это выбор владельцев бизнеса, где им регистрироваться.

Ответить
0
Митя Мурасов

Ооо знакомый тон пропаганды, вы сейчас практически буквально сказали что это другое. ред.

Ответить
0
Гала Перидоловна

Вы путаете теплое с мягким. Газпром газ продает тоже не от лица ООО "Газпром", ровно как и другие российские компании. Почитайте что значит слово Headquarters и зачем нужно английское право российским компаниям.

Ответить
0
Балабаев вячеслав

Разница для кого?

Ответить
0
Pavel Ivanov

Митя Мурасов

Лол

наш!

))

Ответить
1
Stepan Kukharev

Yango звучит круто, лучше Яндекса, который больше ассоциируется со старым поисковиком и почтой из-за индекса в основе, хорошая находка. Даже в России можно было бы протестировать Yango Taxi, Yango Deli и Yango Market. ред.

Ответить
2
Митя Мурасов

У меня есть вариант получше.
Yagon

Ответить
–2
Балабаев вячеслав

YAGA

Ответить
0
Митя Мурасов

NDON

Ответить
1
Максим Горький

Хоршее название, почти индийское. Диаспора оценит ?

Ответить
–1
Stepan Kukharev

Deli - гастроном (ˈdelē), сокращенно от delicatessen, звучит точно также как Market или store, eatery. На западе ни у кого таких ассоциаций не возникнет. ред.

Ответить
1
роман долгополов

Она бы оценила Dehli

Ответить
1
Великолепный калькулятор

Delhi

Ответить
1
Евгения Абрамова

Однажды они нормально наладят доставку в России прежде, чем выходить на другие рынки, но не сегодня, не сегодня.

Ответить
1
Stepan Kukharev

Подозреваю, что в Европе и США это сделать проще, т.к. там уже есть готовая логистическая инфраструктура. В России такое может потянуть Aliexpress со строительством своих хабов на Урале.

Ответить
0
Великолепный калькулятор

Горшочек, не вари!

Ответить
1
Андрей Иванов

Сегодня Я.День какой-то на vc?

Ответить
1
Ruslan Fatikhov

Уже неделю как запустились.

Ответить
0
Mikhail Dragunov

Интересно кто там курьерами работает, негры или арабы?

Ответить
0
Sergey Logvinov

С любопытством буду наблюдать.
После полугода плотного общения DBS-FBS Я. Маркета чудес не ожидаю

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 58 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
«Сбер» купил домен games.ru — его оценили в $1 млн Статьи редакции

Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.

124 124 комментария
31
Торговля
Маша Цепелева
«Яндекс.Лавка» запустилась в Лондоне под брендом Yango Deli Статьи редакции

Это второй европейский город для компании.

Reuters
58 58 комментариев
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
Маша Цепелева
«Яндекс» запустил онлайн-журнал о технологиях «Техно» Статьи редакции

Над материалами работают совместно с N+1.

30 30 комментариев
37
БКС Мир инвестиций
Какие акции лучше для новичков: американские или российские

Розничных инвесторов в России можно условно поделить на «славянофилов» и «западников». Первые предпочитают отечественные ценные бумаги, вторых притягивают иностранные активы, в основном акции США. Новичкам рынка будет полезно узнать, чем принципиально отличаются эти два рынка.

0 Обсудить
0
Офтоп
Александр Привалов
Почему врачи назначают бесполезные и даже вредные лекарства?

Неожиданно смелую тему вдруг подняла «Российская газета»: в опубликованном интервью журналисты раскрыли один из самых таинственных и коррупционных вопросов — это лоббизм в медицине. Ситуация в этой сфере чудовищная: часто врачи вынуждены назначать в лучшем случае бесполезные, а подчас и вредные лекарства.

83 83 комментария
60
TextBack
Дайджест обновлений TextBack. Июль-сентябрь 2021

TextBack оказывает услуги по внедрению мессенджер-маркетинга в ваш бизнес! А еще появилась возможность отправлять WhatsApp-шаблоны прямо из диалога, подробная инструкция по регистрации шаблонов и другие новости. А также какие обновления ждать в 4 квартале.

0 Обсудить
0
Дизайн
red_mad_robot
«Новая нефть»: как мы переработали логику приложения и провели редизайн для «Нефтьмагистрали»

Futura by red_mad_robot рассказывают, как работа в «полях» помогла улучшить пользовательский опыт в мобильном приложении, а также почему отказались от неоморфизма в дизайне и при чём тут Лас-Вегас.

1 1 комментарий
16
Дизайн
Евгения Евсеева
«Билайн» сменил логотип и слоган впервые за 16 лет: теперь «билайн» и «на твоей стороне» Статьи редакции

Никакой яркой стороны.

123 123 комментария
37
Офлайн
Виктория Степанова
Стрижки в морском контейнере: как устроены парикмахерские Mitch и сколько они зарабатывают Статьи редакции

В день одна точка обслуживает больше 100 клиентов и приносит около 1 млн рублей выручки в месяц.

Парикмахерская Mitch у «Жемчужной плазы»
32 32 комментария
20
X5Tech
Как продуктовый ритейлер создаёт собственное медиа

Чем оно отличается от конкурентов.

Пример блюда из подборки «Полезные школьные завтраки», опубликованной к 1 сентября.
1 1 комментарий
3
Юздеск
Как писать холодные письма, чтобы их читали: шесть готовых формул

Каждый знает, как сложно сделать убедительным холодное письмо. Но зачем каждый раз придумывать велосипед, когда есть готовые мощные формулы, которые помогают ощутимо улучшать показатели отклика? Мы уже рассказывали, как отвечать на письма клиентов. В этой статье я дам несколько рабочих формул холодных писем с примерами, которые можно использовать…

0 Обсудить
0
Больше статей
null