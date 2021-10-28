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Торговля
Nazigul Jusupova

Natura Siberica вернула контроль над собственными товарными знаками Статьи редакции

В конце августа компания приостанавливала работу магазинов и производство, так как супруга основателя Natura Siberica Ирина Трубникова запретила использовать товарные знаки бренда.

  • Компания начала поставлять дистрибуторам продукцию под марками Natura Siberica и другими.
  • Права на использование товарных знаков компания смогла вернуть после того, как доверительным управляющим эстонской компании OU Good Design стал Маарио Лаас. Теперь решения в OU Good Design будут приниматься при наличии подписи двух участников правления, сообщили в компании.
  • В мае 2020 года компания «Первое решение» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop) получила иск на сумму 4,5 млрд рублей. Также были наложены ограничения на 65 брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
  • После этого в декабре 2020 года основатель бренда Андрей Трубников перерегистрировал принадлежащие ему товарные знаки на одну из своих эстонских компаний OU Good Design.
  • На фоне судебных споров после смерти Трубникова 30 августа 2021 года Natura Siberica объявила о прекращении работы 80 магазинов. Также компания приостановила производство товаров, так как бывшая жена основателя Ирина Трубникова расторгла лицензионный договор на использование марок.
  • С 8 сентября возобновили работу магазины бренда Organic Shop.

#новости #naturasiberica

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4 комментария
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Роман Ваничкин

Рад, что смогли организоваться. Хороший бренд, хорошая продукция.

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Илья Попов

Поучительная история для тех кто старается прихватить чужое.

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1
Сергей

Это огромная победа, определенно. Осталось разобраться с 100-й других проблем

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1
Alexander Sproge

Ну, на их страничке в мордокниге, вдова вчера написала, что всех засудит за решение начинать отгрузки, тк товарные знаки до сих пор только у нее. Говорит без ее разрешения, это будут отгрузки контрафакта 🤷🏻‍♂️

https://m.facebook.com/watch/?v=617494459248745&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

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