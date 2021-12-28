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Торговля
Nazigul Jusupova

Рынок онлайн-торговли в России по итогам 2021 года вырастет на 40-43% — Infoline Статьи редакции

Совокупная выручка десяти крупнейших компаний на рынке онлайн-торговли за девять месяцев 2021 года составила 1,5 трлн рублей.

  • Такие темпы сопоставимы с теми, которые онлайн-рынок пережил в 2020 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора информационно-консалтингового агентства Infoline Ивана Федякова.
  • В 2020 году рост был рекордным за последние 10 лет — 44% и темпы роста сохранили эти показатели, несмотря на то, что в 2021 году «весомых ограничений» в работе магазинов не было.
  • По данным Федякова, на долю десяти крупнейших компаний на рынке онлайн-торговли по итогам девяти месяцев 2021 года пришлось 52,6%: на первом месте Wildberries с долей рынка в 17,6%, на втором месте Ozon — в 10,3%.
  • Затем следуют «AliExpress Россия», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», сервисы «Яндекса» («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка»), Lamoda, apteka.ru и «Всеинструменты.ру».
  • Совокупная выручка топ-10 крупнейших компаний онлайн-торговли по итогам девяти месяцев составила 1,5 трлн рублей, что на 58% больше, чем за весь прошлый год, отметили в Infoline.

#новости #исследование #онлайнторговля

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Genio Genio

Все переходит в формат купи онлайн, доставка курьером

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Чит Чат

Выглядит немного....

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Крипто Кун

ну и ?

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Андрей Иванов

Доставьте плиз мою посылку до 31декабря, там подарки

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