Рынок онлайн-торговли в России по итогам 2021 года вырастет на 40-43% — Infoline Статьи редакции
Совокупная выручка десяти крупнейших компаний на рынке онлайн-торговли за девять месяцев 2021 года составила 1,5 трлн рублей.
- Такие темпы сопоставимы с теми, которые онлайн-рынок пережил в 2020 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора информационно-консалтингового агентства Infoline Ивана Федякова.
- В 2020 году рост был рекордным за последние 10 лет — 44% и темпы роста сохранили эти показатели, несмотря на то, что в 2021 году «весомых ограничений» в работе магазинов не было.
- По данным Федякова, на долю десяти крупнейших компаний на рынке онлайн-торговли по итогам девяти месяцев 2021 года пришлось 52,6%: на первом месте Wildberries с долей рынка в 17,6%, на втором месте Ozon — в 10,3%.
- Затем следуют «AliExpress Россия», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», сервисы «Яндекса» («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка»), Lamoda, apteka.ru и «Всеинструменты.ру».
- Совокупная выручка топ-10 крупнейших компаний онлайн-торговли по итогам девяти месяцев составила 1,5 трлн рублей, что на 58% больше, чем за весь прошлый год, отметили в Infoline.
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