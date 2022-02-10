«AliExpress Россия» будет платить авторам за фото и видео о товарах в собственном приложении Статьи редакции
Пользователи смогут получить от 1% до 90% от стоимости рекламируемого товара.
- «AliExpress Россия» открыла для всех пользователей тестирование ленты с материалами от покупателей. Ленту будут видеть пользователи из России и СНГ, объявила компания.
- Для монетизации авторы могут использовать три формата: прямые эфиры, видеоролики и фото с обзорами. Чтобы принять участие в тестировании, надо зарегистрироваться. Выкладывать фото и видео можно через приложение, но отмечать на них товары — пока только на сайте.
- В партнёрской программе участвуют 90 млн товаров. В «AliExpress Россия» не уточняют, как именно будет рассчитываться комиссия.
- Посты автора в ленте видят все пользователи AliExpress, а не только его подписчики. Чем новее пост, тем он выше в ленте. После в алгоритме будет учитываться, на кого подписан пользователь.
- Ленту тестировали в закрытом режиме с января 2022 года — количество покупок товаров после постов от пользователей выросло на 164%.
- В апреле 2021 года «AliExpress Россия» начала платить блогерам, владельцам сайтов и медиаплощадок за оплаченные по их ссылкам заказы. Они могут получить от 1% до 90% от стоимости товара.
Пусть выздоравливает
Это, ты про его 8 сделанных вакцин?
Купил херню по скидке рублей за 10, получил копейку кешбеком
Копейка рубль бережёт, а нынче это очень актуально ….🙆♂️
После таких новостей почему-то вспоминаются споры с китайцами на всё том же Али, когда приходилось снимать распаковку товара))
На vc в приемной была достаточно трагичная жалоба. Чел покупал мелкие товары ( консервы,. продукты, может что и крупнее) активно писал отзывы за балы. Потом вышло что эти баллы на е-балы. МП ему их не засчитал. Это был не МП Алли. Но как бы ...
Ключевое слово - "рекламируемого".
Так что плата будет не за просто фото и обзоры,
а именно за рекламу.
Выходит, рождается суррогат - Instagram / TikTok.
Там и так существует лента, где бабы трясут дойками и жеппами в блестящих штанах.
Озон, Али, кто следующий, думаю наши подтянутся, сбермаркет и Яндекс маркет. Сетевая комерция, а то смотрим рекламу, пишим отзывы бесплатно, не порядок. Капитализм однако...
В коровниках есть бык осеменитель, которого постоянно держат в тонусе.
Роль СМИ, как видно, такая же - держать всех в аналогичном тонусе, не давая аудитории покоя.
Псевдомонетизация авторов вошла в чат! Теперь на алике можно будет блог покупателя вести, получается? Я так ни разу за миллиард лет там ничего и не заказал.
Приветствую! Меня зовут Дмитрий Смирнов. Здесь я рассказываю о своём производстве мебели "Живи Стоя". Я произвожу непривычную для многих мебель для работы стоя: конторки, стойки для компьютера, детские парты и другие продукты. Сейчас это маленький завод на территории 2000 квадратов, но к этому я пришёл только через три года работы. В посте…
В чём причина — неизвестно.
Пользователи смогут получить от 1% до 90% от стоимости рекламируемого товара.
Объясню, как хитро работают тарифы Тинькофф Инвестиций на маржинальную торговлю, если вы торгуете иностранными акциями. Такое не напишут в обучающих материалах сервиса. И это статья совсем не про риски маржинальной торговли.
Она проводит реорганизацию.