Торговля
Маша Цепелева

«AliExpress Россия» будет платить авторам за фото и видео о товарах в собственном приложении Статьи редакции

Пользователи смогут получить от 1% до 90% от стоимости рекламируемого товара.

  • «AliExpress Россия» открыла для всех пользователей тестирование ленты с материалами от покупателей. Ленту будут видеть пользователи из России и СНГ, объявила компания.
  • Для монетизации авторы могут использовать три формата: прямые эфиры, видеоролики и фото с обзорами. Чтобы принять участие в тестировании, надо зарегистрироваться. Выкладывать фото и видео можно через приложение, но отмечать на них товары — пока только на сайте.
  • В партнёрской программе участвуют 90 млн товаров. В «AliExpress Россия» не уточняют, как именно будет рассчитываться комиссия.
  • Посты автора в ленте видят все пользователи AliExpress, а не только его подписчики. Чем новее пост, тем он выше в ленте. После в алгоритме будет учитываться, на кого подписан пользователь.
  • Ленту тестировали в закрытом режиме с января 2022 года — количество покупок товаров после постов от пользователей выросло на 164%.
  • В апреле 2021 года «AliExpress Россия» начала платить блогерам, владельцам сайтов и медиаплощадок за оплаченные по их ссылкам заказы. Они могут получить от 1% до 90% от стоимости товара.

#новость #aliexpressrussia

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TiT Orai
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Dennis Gooddeni

Пусть выздоравливает

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Alexey Bo
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Dennis Gooddeni

Это, ты про его 8 сделанных вакцин?

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CRY CRYSTAL

Купил херню по скидке рублей за 10, получил копейку кешбеком

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Dennis Gooddeni

Копейка рубль бережёт, а нынче это очень актуально ….🙆‍♂️

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CRY CRYSTAL

После таких новостей почему-то вспоминаются споры с китайцами на всё том же Али, когда приходилось снимать распаковку товара))

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Oleg Ast

На vc в приемной была достаточно трагичная жалоба. Чел покупал мелкие товары ( консервы,. продукты, может что и крупнее) активно писал отзывы за балы. Потом вышло что эти баллы на е-балы. МП ему их не засчитал. Это был не МП Алли. Но как бы ...

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G8Law

Ключевое слово - "рекламируемого".
Так что плата будет не за просто фото и обзоры,
а именно за рекламу.
Выходит, рождается суррогат - Instagram / TikTok.

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Знатный Тролль

Там и так существует лента, где бабы трясут дойками и жеппами в блестящих штанах.

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Евгений Батц

Озон, Али, кто следующий, думаю наши подтянутся, сбермаркет и Яндекс маркет. Сетевая комерция, а то смотрим рекламу, пишим отзывы бесплатно, не порядок. Капитализм однако...

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G8Law

В коровниках есть бык осеменитель, которого постоянно держат в тонусе.
Роль СМИ, как видно, такая же - держать всех в аналогичном тонусе, не давая аудитории покоя.

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Martijn Mather

Псевдомонетизация авторов вошла в чат! Теперь на алике можно будет блог покупателя вести, получается? Я так ни разу за миллиард лет там ничего и не заказал.

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