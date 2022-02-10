Почему я занялся бизнесом по созданию мебели для работы стоя и приносит ли он прибыль

Приветствую! Меня зовут Дмитрий Смирнов. Здесь я рассказываю о своём производстве мебели "Живи Стоя". Я произвожу непривычную для многих мебель для работы стоя: конторки, стойки для компьютера, детские парты и другие продукты. Сейчас это маленький завод на территории 2000 квадратов, но к этому я пришёл только через три года работы. В посте…