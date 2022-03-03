Репортаж из соцсетей: очереди в российской IKEA перед закрытием магазинов по всей стране Статьи редакции
Компания приостановит работу 4 марта.
IKEA объявила о временном закрытии магазинов в России из-за ситуации на Украине. В компании объяснили решение сбоем в цепочке поставок из-за войны.
В последний день работы шведской компании жители Москвы, Екатеринбурга, Омска и других городов массово приехали за покупками.
У нас люди мирные погибают, а вам IKEA в голове.
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вс рф ещё не убили достаточное число гражданских для ещё одной новости.
поэтому пока что только про икею.
"Кому война, а кому мать родна"...
Я думал, только магазины всякой ювелирной ерунды и никому не нужных часов любят рекламные кампании вроде "распродажа остатков перед закрытием"... А тут, эвон, сама Икея не постеснялась. И, судя по фотографиям, выручку на месяц вперёд сделала ;) Учитесь, маркетологи...
А если серьёзно, то, конечно, да... С таким классовым сознанием далеко нам ещё до мира во всём мире :)
Кстати, в этом телеграм канале публикуют пленных / убитых в Украине https://t.me/rf200_now
Распространяйте, может там ваши знакомые
Я всегда знала, что у нас разные "россияне". У нас в опросах одни россияне последний моржовый без соли доедают, "спасите-помогите", гребут 10 и 15шки на "детей кормить нечем", другие и в Уфах и в Омсках в очередях с корзинками (я б поняла жизненно важное) фигни стоят.
Сколько из них перекупов с акулами - вопрос открытый.
Так делается бизнес.
Истинное лицо народа, но царь хороший. Вот бояре, это они да… Плохие.
Что имеем на данный момент:
• Девальвация рубля.
• Блокировка поставок в Россию многих товаров и технологий.
• Запрет на выдачу виз для посещения ряда стран.
• Закрытие воздушных пространств над большинством европейских стран.
• Разрыв международных отношений со многими российскими компаниями, остановка работы крупных производственных предприятий с зарубежными корнями.
Что ждёт россиян:
• Вырастут цены, в том числе на отечественную продукцию.
• С полок магазинов исчезнут многие зарубежные товары.
• Вырастут ставки на все виды кредитов, по ипотеке — до 20% (по льготным программам — до 12-13%).
• Перестанут выдавать и остальные визы Чехия, Латвия, Литва и Япония.
• Авиаперелеты за пределы России в западном направлении станут практически невозможными.
• Произойдет рост безработицы и нищеты.
3 марта самолёт авиакомпании в Ереван развернули, он сел в Минеральных Водах.
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
«Очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где и на каких платформах пока не знаем», — сказала в трансляции телеканала на YouTube Наталья Синдеева.