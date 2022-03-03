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Торговля
TJ

Репортаж из соцсетей: очереди в российской IKEA перед закрытием магазинов по всей стране Статьи редакции

Компания приостановит работу 4 марта.

8 8 комментариев
1657 просмотров

IKEA объявила о временном закрытии магазинов в России из-за ситуации на Украине. В компании объяснили решение сбоем в цепочке поставок из-за войны.

Фото из твиттера fre_russia

В последний день работы шведской компании жители Москвы, Екатеринбурга, Омска и других городов массово приехали за покупками.

Магазин в Адыгее, фото TJ
«Мега Теплый Стан» в Москве закрыла двери на вход, потому что кассы не справлялись с количеством покупателей. Видео «Раньше всех. Ну почти»
Викуля @victoryufa
Икея молча могла закрыться. В итоге вот фото из меги в Уфе…. На вход очередь купить акул 🦈
Xyitter @Xyitter1
Я прибежал в Икея, а тут очередь в кассу начинается прямо со входа на склад
ZubZero @salyail
#ikea #omsk #икея #омск народ закупается перед завтрашним закрытием
Журнал Холод @holodmedia
Что происходит в магазинах IKEA, которые завтра закроются

Видео: РИА «Новости»

https://holod.media/2022/03/03/0303-war-live/#43
Новости от 66.RU @66ru
Жители Екатеринбурга пришли опустошать IKEA. Очереди на кассы начинаются уже в отделах, но другого шанса может не быть – магазин объявил, что завтра временно "приостанавливает деятельность" в России.
http://66.ru/news/society/249389/
Свободная Россия @fre_russia
Россияне массово закупаются в IKEA — с завтрашнего дня все магазины компании в стране закрываются до 31 мая (пока что).

https://twitter.com/fontanka_news/status/1499401143281086483

Свободная Россия @fre_russia
Россияне массово закупаются в IKEA — с завтрашнего дня все магазины компании в стране закрываются до 31 мая (пока что).
🌺 Александрова @alexsandrova888
вместо митинга все поехали в Икею……………..

#ikea

8 8 комментариев
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Serg Leffar

У нас люди мирные погибают, а вам IKEA в голове.
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холографик

вс рф ещё не убили достаточное число гражданских для ещё одной новости.
поэтому пока что только про икею.

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Максим

"Кому война, а кому мать родна"...

Я думал, только магазины всякой ювелирной ерунды и никому не нужных часов любят рекламные кампании вроде "распродажа остатков перед закрытием"... А тут, эвон, сама Икея не постеснялась. И, судя по фотографиям, выручку на месяц вперёд сделала ;) Учитесь, маркетологи...

А если серьёзно, то, конечно, да... С таким классовым сознанием далеко нам ещё до мира во всём мире :)

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3
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ViktorVa

Кстати, в этом телеграм канале публикуют пленных / убитых в Украине https://t.me/rf200_now
Распространяйте, может там ваши знакомые

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0
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Юности вольная птица

Я всегда знала, что у нас разные "россияне". У нас в опросах одни россияне последний моржовый без соли доедают, "спасите-помогите", гребут 10 и 15шки на "детей кормить нечем", другие и в Уфах и в Омсках в очередях с корзинками (я б поняла жизненно важное) фигни стоят.
Сколько из них перекупов с акулами - вопрос открытый.

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1
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Артур Фурманов

Так делается бизнес.

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п ир

Истинное лицо народа, но царь хороший. Вот бояре, это они да… Плохие.

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Глеб Тульский

Что имеем на данный момент:
• Девальвация рубля.
• Блокировка поставок в Россию многих товаров и технологий.
• Запрет на выдачу виз для посещения ряда стран.
• Закрытие воздушных пространств над большинством европейских стран.
• Разрыв международных отношений со многими российскими компаниями, остановка работы крупных производственных предприятий с зарубежными корнями.

Что ждёт россиян:
• Вырастут цены, в том числе на отечественную продукцию.
• С полок магазинов исчезнут многие зарубежные товары.
• Вырастут ставки на все виды кредитов, по ипотеке — до 20% (по льготным программам — до 12-13%).
• Перестанут выдавать и остальные визы Чехия, Латвия, Литва и Япония.
• Авиаперелеты за пределы России в западном направлении станут практически невозможными.
• Произойдет рост безработицы и нищеты.

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