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Торговля
Отчаянный цветок

Иностранные компании, которые ушли из России — но не совсем Статьи редакции

Остановили инвестиции в маркетинг, закрывать производство или бизнес не стали.

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KFC

Владелец компании Yum! Brands закроет 70 собственных ресторанов KFC и ведёт переговоры с основным франчайзи о приостановке работы всех 50 ресторанов Pizza Hut. Всего ресторанов KFC в России больше 1000, большинством управляют франчайзи.

Coca-Cola

Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.

В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.

Valio

Valio объявила, что прекратит работу в России, так как у компании «нет этических предпосылок для её продолжения».

Но дочерняя компания в России — ООО «Валио» — продолжит операционную деятельность. Она будет поддерживать производство и логистические операций и выполнять обязательств перед клиентами, партнёрами и сотрудниками.

Burger King

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения.

У компании нет собственных ресторанов в России, бизнесом в стране управляют франчайзи. О планах закрытия компания не сообщала.

Lush

Lush приостановила онлайн-продажи и поставки в Россию. Магазинами бренда в России управляет ООО «Лаш Раша». По данным «Контур.Фокуса», 65% компании принадлежит её гендиректору Дмитрию Азарову, ещё 35% — британской Lush Limited.

Blablacar

BlaBlaCar приостановит инвестиции и финансирование дочерней компании в России. Сам сервис продолжит работу в стране под независимым управлением российской команды.

Danone

Компания приостановит все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство молочной продукции и детского питания.

Nestle

Приостановила инвестиции и рекламу в России. Компания продолжит поставки продуктов, фабрики и офисы в стране будут работать.

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Toyota

Автопроизводитель приостановил производство в России и поставки в страну — из-за сложностей с логистикой и недостатка деталей. При этом компания заявила, что не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод.

Carlsberg

Пивоваренный концер остановил инвестиции в Россию и экспорт продукции из других компаний Carlsberg Group в адрес своей «дочки» — «Балтики». Также компания приостановила производство пива под брендом Carlsberg.

При этом заводы «Балтики» продолжат работу, но отдельно от головной компании.

Lego

Компания приостановила поставки игрушек в 81 магазин в России. При этом сама компания и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде.

Mars и Mondelez

Mars принадлежат бренды Mars, Snickers, Bounty, Milky Way,Twix, M&M’s и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba.

Mondelez — это Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие.

Компании приостановят инвестиции в производство и рекламные компании, но продолжат работать в России.

Procter & Gamble

Компания откажется от рекламы и инвестиций и оставит на рынке только товары для здоровья, гигиены и личного ухода.

Procter & Gamble принадлежат бренды Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel, Fairy и другие.

Henkel

Производитель косметики и бытовой химии прекратит инвестиции в России, остановит рекламные кампании в госмедиа и всю спонсорскую активность.

Компания продолжит поставки предметов первой необходимости, товаров для дома и личной гигиены. Ей принадлежат бренды Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клей «Момент», Loctite и другие.

Unilever

Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг,» «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие) приостанавливает экспорт и импорт своей продукции в Россию.

Компания будет продавать только предметы первой необходимости и гигиенические средства, произведенные на территории России.

Офлайн
Базовый меч
Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые уходят из России Статьи редакции

Такие компании нужно передавать тем, «кто работать хочет», считает он.

#днрилнр

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Dmytro Shylo

Те, кто пытаются усидеть на двух стульях)

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15
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Максим Кот

Правильнее сказать: им есть что терять в России, но и хайпануть на русофобии тоже хочется, чтобы угодить европейским рынкам

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11
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Антон piter

Да мне кажется тут особого маркетингового хайпа уже нет. Это всё скорее похоже на комсомольское собрание, где каждый комсомолец обязан высказаться о защите ангольских трудящихся от происков империализма. Если т.н. западный капитализм "дотрахался до таких мышей", то может и ну его, лучше в сторонке посмотреть...

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1
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Александр Шустров

Мы уходим…но это не точно.

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Егор Кувшинов

Это нормально. Попытка бизнеса выжить в условии внешнего давления. Я думаю из них мало кто радуется сложившейся ситуации

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Qwerty54321

Новость специально чтоб они тоже закрылись?

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