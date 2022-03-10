Иностранные компании, которые ушли из России — но не совсем Статьи редакции
Остановили инвестиции в маркетинг, закрывать производство или бизнес не стали.
KFC
Владелец компании Yum! Brands закроет 70 собственных ресторанов KFC и ведёт переговоры с основным франчайзи о приостановке работы всех 50 ресторанов Pizza Hut. Всего ресторанов KFC в России больше 1000, большинством управляют франчайзи.
Coca-Cola
Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.
В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.
Valio
Valio объявила, что прекратит работу в России, так как у компании «нет этических предпосылок для её продолжения».
Но дочерняя компания в России — ООО «Валио» — продолжит операционную деятельность. Она будет поддерживать производство и логистические операций и выполнять обязательств перед клиентами, партнёрами и сотрудниками.
Burger King
Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения.
У компании нет собственных ресторанов в России, бизнесом в стране управляют франчайзи. О планах закрытия компания не сообщала.
Lush
Lush приостановила онлайн-продажи и поставки в Россию. Магазинами бренда в России управляет ООО «Лаш Раша». По данным «Контур.Фокуса», 65% компании принадлежит её гендиректору Дмитрию Азарову, ещё 35% — британской Lush Limited.
Blablacar
BlaBlaCar приостановит инвестиции и финансирование дочерней компании в России. Сам сервис продолжит работу в стране под независимым управлением российской команды.
Danone
Компания приостановит все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство молочной продукции и детского питания.
Nestle
Приостановила инвестиции и рекламу в России. Компания продолжит поставки продуктов, фабрики и офисы в стране будут работать.
Toyota
Автопроизводитель приостановил производство в России и поставки в страну — из-за сложностей с логистикой и недостатка деталей. При этом компания заявила, что не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод.
Carlsberg
Пивоваренный концер остановил инвестиции в Россию и экспорт продукции из других компаний Carlsberg Group в адрес своей «дочки» — «Балтики». Также компания приостановила производство пива под брендом Carlsberg.
При этом заводы «Балтики» продолжат работу, но отдельно от головной компании.
Lego
Компания приостановила поставки игрушек в 81 магазин в России. При этом сама компания и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде.
Mars и Mondelez
Mars принадлежат бренды Mars, Snickers, Bounty, Milky Way,Twix, M&M’s и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba.
Mondelez — это Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие.
Компании приостановят инвестиции в производство и рекламные компании, но продолжат работать в России.
Procter & Gamble
Компания откажется от рекламы и инвестиций и оставит на рынке только товары для здоровья, гигиены и личного ухода.
Procter & Gamble принадлежат бренды Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel, Fairy и другие.
Henkel
Производитель косметики и бытовой химии прекратит инвестиции в России, остановит рекламные кампании в госмедиа и всю спонсорскую активность.
Компания продолжит поставки предметов первой необходимости, товаров для дома и личной гигиены. Ей принадлежат бренды Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клей «Момент», Loctite и другие.
Unilever
Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг,» «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие) приостанавливает экспорт и импорт своей продукции в Россию.
Компания будет продавать только предметы первой необходимости и гигиенические средства, произведенные на территории России.
Те, кто пытаются усидеть на двух стульях)
Правильнее сказать: им есть что терять в России, но и хайпануть на русофобии тоже хочется, чтобы угодить европейским рынкам
Да мне кажется тут особого маркетингового хайпа уже нет. Это всё скорее похоже на комсомольское собрание, где каждый комсомолец обязан высказаться о защите ангольских трудящихся от происков империализма. Если т.н. западный капитализм "дотрахался до таких мышей", то может и ну его, лучше в сторонке посмотреть...
Мы уходим…но это не точно.
Это нормально. Попытка бизнеса выжить в условии внешнего давления. Я думаю из них мало кто радуется сложившейся ситуации
Новость специально чтоб они тоже закрылись?
Компании смогут предоставить кандидатам удалёнку или релокацию.
Качественный e-commerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации – а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина СберМегаМаркета и в чем ее отличия от других площадок.
Такие компании нужно передавать тем, «кто работать хочет», считает он.
Все издания, судя по всему, закроются.
Иностранные компании или предприниматели снимать эти валюты не могут совсем.
В международных компаниях открыты вакансии для разработчиков, аналитиков, дизайнеров и проджект-менеджеров.