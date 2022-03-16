ФНС обещала временно не штрафовать продавцов за отсутствие бумажного чека Статьи редакции
Если расчёт зафиксирован на кассе, а чековой ленты нет «по не зависящим от бизнеса обстоятельствам».
- По данным основных поставщиков, на которых ссылается налоговая, проблем с обеспечением рынка чековой ленты нет, но в период «переориентации логистики» могут быть перебои с поставками.
- На это время (срок ведомство не уточняет) ФНС не будет штрафовать пользователей контрольно-кассовой техники за отсутствие бумажного чека. Но только если расчёт зафиксирован на кассе, а чековой ленты нет по не зависящим от бизнеса обстоятельствам — отсутствия её на рынке.
- Пользователи онлайн-касс могут выдавать электронные чеки, напомнили в ведомстве. Также бумажный чек может не потребоваться, если покупатель согласился получать их в сервисе «Мои чеки онлайн». Им, по данным ФНС, пользуется около 1,5 млн покупателей.
- Чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков, писали в начале марта 2022 года «Ведомости». Это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
- Запасы чековой ленты закончились у двух из четырёх поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорил тогда глава сети аптек «Ригла» Александр Филиппов. По мнению российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталия Синатова, бизнес столкнётся с серьёзным дефицитом в апреле.
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То есть мы не можем сделать обычную чековую ленту, но хотим делать самолеты, процессоры и прочее?
Ну на процессорах и самолётах можно грандиозный распил устроить, а на чековой ленте нет.
Можем, но кто-то не хочет, чтоб мы могли.
Хотеть легче чем делать
В статье написано проблемы с логистикой
Дороги занесло снегом?
Теперь, официальное заявление "Мамой клянусь!"/"...ля буду!" можно подавать в качестве налоговой отчетности
Бумагу украла пятая колонна
Ты расшатываешь лодку, нац предатель
Скорее уже подводную лодку
(срок ведомство не уточняет)
Как у Челентано: срок, на счёт срока пришлёте на мой срок.
Тем временем по другую сторону:
1. Добровольная уплата единого налога для малого бизнеса: «Если можете — платите, не можете — нет вопросов».
2. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет.
Это Путин сегодня сказал насчёт ндс ?
Да, только не наш.
А кому он теперь наш?!
Для меня стало сюрпризом, что всю эту вакханалию реально поддерживает огромное количество людей. Даже в моем окружении нашлись такие, хотя я всегда думал, что общаюсь с адекватными людьми.
Скоро у них будет похмелье, ымперский синдром сам собою развеется
А какой ещё Путин? Не можете нормально ответить кто это сказал про ндс? Ещё какие то типы минусы ставят, что происходит с вами?
Путин ничего путного не сказал, про отмену НДС это на Украине.
Это Зеленский сказал, и не сегодня, а уже неделю назад.
А еще Украина без полугода член Евросоюза, там инстаграм работает и журналистов не сажают.
А сегодня еще ништяков накидали. Еще не вникал, Президент столько видосов пилит что я не успеваю)
Штрафовать не будут. Будут в профилактических целях сажать на втулку от кассовой ленты.
а вы шалун
Ситуация на кассе в супермаркете. Кассирша:
— Вы чек возьмёте?
Мои мысли в этот момент:
— Хм... (если кого-то сейчас убивают, то это станет для меня алиби, но если кого-то убьют в супермаркете, это позволит им подозревать меня в совершении данного преступления)
Кассирша:
— Ну что? Он вам нужен?
Я:
— Мне необходим адвокат!
Картинка с пингвином.jpg
на третьей неделе [censored] с Евразией в Остазии кончилась бумага (
Бумажный чек это вообще архаизм какой-то. Может такими темпами совсем от них откажемся? Ну при расчетах картой или NFC, хотя бы.
карты и NFC скоро станут легендой об артефактах чужих цивилизаций, о которых предки россиян будут узнавать, читая берестяные грамоты. Ну то есть те, которые еще будут уметь читать.
Уметь будет положено только попам!
Я в цвете.
Только если экзамен сдашь, иначе переименуют тебя
Байден, задолбал нас травить!!
При покупке можно "готовим двойной листочек в клеточку"
Помню португалию хотели по ввп догнать, а там лигалайз, а у нас запретили инстаграмм, но походу разрешат смертную казнь, интересно повернулось все ребята
Ну в Португалии просто нет ВВП. А у вас он есть.
В каком году хотели Португалию догнать?
Это было до твоего рождения, когда у путина еще ботокса не было
Ну молодцы, догнали и перегнали и я даже не знал об этом
Догнать да, но обогнать передумали.
Прорывной рывок без раскачки
Спасибо, ФНС
Не беда..Скоро закончатся фискальные накопители для касс, а потом и сами кассы. Вернемся к железным феликсам
Дзержинским
В России появится стимпанк
Вмененку вернут
Бюджет сам себя что-ли наполнять будет?
Это для самозанятых?
Спасибо боярин!
Лучше бы отменили нафиг эти онлайн-кассы или сделали отправку напрямую в налоговую. Никому ненужная платная прослойка
срок ведомство не уточняет
50 лет примерно.
https://www.youtube.com/watch?v=iX3Z4xZ2InA&ab_channel=MrRisovalchik