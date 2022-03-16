Торговля
Развитый браслет

ФНС обещала временно не штрафовать продавцов за отсутствие бумажного чека Статьи редакции

Если расчёт зафиксирован на кассе, а чековой ленты нет «по не зависящим от бизнеса обстоятельствам».

  • По данным основных поставщиков, на которых ссылается налоговая, проблем с обеспечением рынка чековой ленты нет, но в период «переориентации логистики» могут быть перебои с поставками.
  • На это время (срок ведомство не уточняет) ФНС не будет штрафовать пользователей контрольно-кассовой техники за отсутствие бумажного чека. Но только если расчёт зафиксирован на кассе, а чековой ленты нет по не зависящим от бизнеса обстоятельствам — отсутствия её на рынке.
  • Пользователи онлайн-касс могут выдавать электронные чеки, напомнили в ведомстве. Также бумажный чек может не потребоваться, если покупатель согласился получать их в сервисе «Мои чеки онлайн». Им, по данным ФНС, пользуется около 1,5 млн покупателей.
  • Чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков, писали в начале марта 2022 года «Ведомости». Это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
  • Запасы чековой ленты закончились у двух из четырёх поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорил тогда глава сети аптек «Ригла» Александр Филиппов. По мнению российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталия Синатова, бизнес столкнётся с серьёзным дефицитом в апреле.

#новость #фнс

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52 комментария
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Igor Fedorov

То есть мы не можем сделать обычную чековую ленту, но хотим делать самолеты, процессоры и прочее?

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22
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Ярослав

Ну на процессорах и самолётах можно грандиозный распил устроить, а на чековой ленте нет.

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7
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Илья Попов

Можем, но кто-то не хочет, чтоб мы могли.

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0
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Денис Демидов

Хотеть легче чем делать

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1
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Иван Шеметов

В статье написано проблемы с логистикой

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1
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Dmitry Protasov

Дороги занесло снегом?

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0
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Алексей Морозов

Теперь, официальное заявление "Мамой клянусь!"/"...ля буду!" можно подавать в качестве налоговой отчетности

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14
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Чудесный клуб

Бумагу украла пятая колонна

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8
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Леонид Гнездилов

Ты расшатываешь лодку, нац предатель

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5
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Денис Демидов

Скорее уже подводную лодку

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3
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Alex Gurulli

(срок ведомство не уточняет)
Как у Челентано: срок, на счёт срока пришлёте на мой срок.

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0
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Должный Орзэмэс

Тем временем по другую сторону:
1. Добровольная уплата единого налога для малого бизнеса: «Если можете — платите, не можете — нет вопросов».

2. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет.

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15
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Эдуард

Это Путин сегодня сказал насчёт ндс ?

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–3
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Должный Орзэмэс

Да, только не наш.

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5
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Денис Демидов

А кому он теперь наш?!

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0
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Должный Орзэмэс

Для меня стало сюрпризом, что всю эту вакханалию реально поддерживает огромное количество людей. Даже в моем окружении нашлись такие, хотя я всегда думал, что общаюсь с адекватными людьми.

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2
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Денис Демидов

Скоро у них будет похмелье, ымперский синдром сам собою развеется

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0
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Эдуард

А какой ещё Путин? Не можете нормально ответить кто это сказал про ндс? Ещё какие то типы минусы ставят, что происходит с вами?

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0
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Ярослав

Путин ничего путного не сказал, про отмену НДС это на Украине.

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2
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Vladimir Petrov

Это Зеленский сказал, и не сегодня, а уже неделю назад.
А еще Украина без полугода член Евросоюза, там инстаграм работает и журналистов не сажают.

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–1
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Andrew, просто Эндрю

А сегодня еще ништяков накидали. Еще не вникал, Президент столько видосов пилит что я не успеваю)

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1
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- -

Штрафовать не будут. Будут в профилактических целях сажать на втулку от кассовой ленты.

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9
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Джо Б

а вы шалун

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1
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Илья Попов

Ситуация на кассе в супермаркете. Кассирша:
— Вы чек возьмёте?
Мои мысли в этот момент:
— Хм... (если кого-то сейчас убивают, то это станет для меня алиби, но если кого-то убьют в супермаркете, это позволит им подозревать меня в совершении данного преступления)
Кассирша:
— Ну что? Он вам нужен?
Я:
— Мне необходим адвокат!

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0
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Сергей Пурюшин

Картинка с пингвином.jpg

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9
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Рикардо Иванов
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7
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Джо Б

на третьей неделе [censored] с Евразией в Остазии кончилась бумага (

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7
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Сергей Я

Бумажный чек это вообще архаизм какой-то. Может такими темпами совсем от них откажемся? Ну при расчетах картой или NFC, хотя бы.

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0
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Джо Б

карты и NFC скоро станут легендой об артефактах чужих цивилизаций, о которых предки россиян будут узнавать, читая берестяные грамоты. Ну то есть те, которые еще будут уметь читать.

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15
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Денис Демидов

Уметь будет положено только попам!

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1
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Илья Попов

Я в цвете.

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1
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Денис Демидов

Только если экзамен сдашь, иначе переименуют тебя

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0
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Сергей Я

Байден, задолбал нас травить!!

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0
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Andrew, просто Эндрю

При покупке можно "готовим двойной листочек в клеточку"

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2
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Дмитрий Ковач

Помню португалию хотели по ввп догнать, а там лигалайз, а у нас запретили инстаграмм, но походу разрешат смертную казнь, интересно повернулось все ребята

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3
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Andrew, просто Эндрю

Ну в Португалии просто нет ВВП. А у вас он есть.

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3
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Иван Шеметов

В каком году хотели Португалию догнать?

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0
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Денис Демидов

Это было до твоего рождения, когда у путина еще ботокса не было

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0
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Иван Шеметов

Ну молодцы, догнали и перегнали и я даже не знал об этом

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0
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Илья Попов

Догнать да, но обогнать передумали.

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0
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Иван Поварёшкин

Прорывной рывок без раскачки

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3
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Павел Морозов

Спасибо, ФНС

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2
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Василий Степанофф

Не беда..Скоро закончатся фискальные накопители для касс, а потом и сами кассы. Вернемся к железным феликсам

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Леонид Гнездилов

Дзержинским

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0
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Василий Степанофф

В России появится стимпанк

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1
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Денис Демидов

Вмененку вернут

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0
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Мурад Муртазалиев

Бюджет сам себя что-ли наполнять будет?

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1
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Игорь Мягков

Это для самозанятых?

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Russian lives matter

Спасибо боярин!

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Valeryi

Лучше бы отменили нафиг эти онлайн-кассы или сделали отправку напрямую в налоговую. Никому ненужная платная прослойка

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Evil Pechenka

срок ведомство не уточняет
 50 лет примерно.

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Юности вольная птица

https://www.youtube.com/watch?v=iX3Z4xZ2InA&ab_channel=MrRisovalchik

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