Топ-менеджер OBI в России пообещал снова открыть магазины сети в начале апреля Статьи редакции
Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.
Все 27 магазинов OBI откроются «в течение двух недель», магазины в Москве и Петербурге — через несколько дней, объявил 26 марта директор по закупкам компании Максим Суравегин на форуме DIY.
Компания работает над «устранением технического сбоя», сказал Суравегин. Сотрудники продолжают получать зарплату и получили бонусы за 2021 год, рассказал он «Ведомостям», но отказался комментировать, какие варианты российское подразделение рассматривает для продолжения своей работы в стране. По его словам, «есть несколько сценариев».
Редакция vc.ru отправила вопросы о работе OBI в России Максиму Суравегину и головной компании.
Немецкая OBI объявила о приостановке работы в России 7 марта. Десятая часть всех сотрудников компании работает в российских магазинах — около 4800 из 48 тысяч человек.
С 8 марта российский сайт компании перестал работать, магазины закрылись 18 марта. Представители ритейлера в Нижнем Новгороде объяснили это «техническими причинами» и пообещали, что магазины откроются «в ближайшее время».
OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании, написал 19 марта в своём Telegram-канале бывший журналист «Дождя» Илья Шепелин. «Утром в четверг (17 марта) магазины OBI открылись. А днем немецкая сторона вырубила серверы — кассы перестали работать», — написал он. Официально в OBI информацию не подтверждали.
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По-вашему - все должны страдать, но не все хотят, и правильно делают. Поставил минус.
Не хотят работать в РФ - пусть дадут работать тем, кто хочет.
А кто им работать не даёт? Пусть открывают свой магазин и торгуют, чем хотят. А отдавать чужие готовые наработки, и, тем более, имущество, им никто не должен.
Ну так арестовали же 300 миллиардов за рубежом, вот на эту сумму Россия имеет полное право национализировать производство. А на западе пусть с тех замороженных денег рассчитываются с бизнесом.
Арестовало государство, а не OBI.
а приостановило работу ОБИ. И никто у них не собирается производить национализацию, если они продолжат нормально работать. Если нет, то значит они на стороне тех, кто забрал у россиян 300 миллиардов
Нельзя просто так прийти на рынок, воспользоваться преференциями, льготами и прочим, дать тысячи рабочих мест, а потом взять и не передумать. Нет, есть обязаннности, ответственности и социальная ориентировка. Отступными здесь могут быть только репарации
росссия. Lol. Когда именно гражданам РФ эти деньги принадлежали....
Коллективная ответственность. Если OBI что-то не нравится - могут выйти на площадь и поменять свое воровское правительство. Если не меняют - значит их все устраивает.
Вот пусть и разбираются со своим государством.
Спецоперацию объявило государство, а не покупатели OBI или пользователи Spotify
Извините, а, например, повышение тоже только для государства? Вас не коснулось?
Вы реально не чувствуете разницу между суверенными деньгами и корпоративными
Я чувствую. Но западные страны перемешали экономику с политикой и начали свободному рынку указывать с кем торговать, а с кем нет. И кстати это не мои слова, а слова минфина, касательно 300 миллиардов и равнозначной сумме активов иностранных компаний.
Кто кому начал указывать и каким образом?
Минфин опять изображает дебила и не видит разницы между собственником активов. Но вы то умнее Минфина
И ещё забыл упомянуть арест имущества Российских миллиардеров и их счетов в банках запада.
Не арест, заморозка. Не изъятие, не национализация, заметьте. И отнюдь не всех, заметьте. Там ещё столько всего в одном только Евросоюзе и Британии, вы в шоке будете. Ничего, не трогают.
Есть сомнения что в итоге все отберут?
Тут доморощенные юристы-международники только надувают щеки и трясут руками, "это вам не это! это другое!".
У русских варваров можно деньги и собственность пиздить, а у белых господ нельзя.
Смешно, это как заморозили ливийское золото, а оно потом... пропало. Чудеса да и только.
https://www.kommersant.ru/doc/3569084
Западные государства ввели санкции и бизнес стал уходить. По сути без санкций бизнес не ушёл бы из России.
Западные страны тоже видимо не видят. И я не переходил на личности.
Ну, давайте вспомним причину введения санкций. И слово "заставлять" тут неуместно.
Если я и переходил на личности, то это был позитивный переход. 😁 Я реально считаю, что вы умнее Минфина, это не сарказм.
А почему тогда ЕС не ввела санкции против США когда те вторглись в Ирак, Югославию, Ливию? Да ещё и частенько в обход совбеза, ведь тоже надо было покарать.
Так вы у них спросите. Может быть, потому что США не захватывали чужую территорию. Может быть, потому что хватило ума не вторгаться соседнюю вполне цивилизованную страну. Может быть, потому что вторгалась страна с конкурентной политикой, и это решение было хотя бы внутренне лигитимным. А может быть потому, что вторгающаяся страна - реальная супердержава. В отличие от страны, в которой мы живём.
Да не так важно. Захотели - ввели санкции, не захотели - не ввели. ЕС разве что-то кому-то должен? Зачем вот Россия держала там резервы? Догадываетесь? Хотя чем плох, наример, Вьетнам? Или Ангола? Тоже ведь выгодно и надёжно!
А может быть потому, что вторгающаяся страна - реальная супердержава.
Ну вы бы с этого начали, право силы - и поехал.
Вот поэтому и кража ЗВР, и поэтому потенциальные национализации в РФ ... которых правда мы так пока и не видим.
и не видит разницы между собственником активов
собственников активов никто не заставлял закрываться, у бизнеса есть социальная ответственность, там десятки тысяч людей работают
а преднамеренное банкротство, это уголовная статья между прочим
Это не западные страны взяли и сделали, это всегда так было, есть и будет.
Когда пытаются создать искусственный дефолт своими действиями, уже без разницы, корпоративные они или суверенные.
Вам без разницы. Мне нет.
корпоративные тоже арестовали. Хуже того не дают даже долги оплатить.
У нас столько цап царап не смогут сделать. Это весь бизнес нужно отобрать. Так тоже не правильно.
ЗВР отжимать тоже как-то не правильно.
Вообще тут здраво предлагают не национализировать, а вводить внешнее управление. Как решат вернуться - могут забираться все обратно и спокойно работать дальше.
Я так напомню, что самоубийство у нас вообще-то запрещено, и вопросов это не вызвает
Здраво? Вы серьёзно? Вы как себе это представляете? Куча огромных предприятий от автопрома до общепита. Как вы по щелчку пальцев найдёте для них топов, решите вопросы с интеллектуальной собственностью и цепочкой поставок? Вы не заметили, что гениальная идея с внешним управлением родилась недели три назад, и с тех пор... тишина. Не знаете, почему?
А надо? С автозаводами понятно, что все сложнее.
Но общепит и магазины (а там очень много рабочих мест, что сейчас самое важное) вполне.
БК пока успешно существует в автономном полете, например.
Максидом же как-то живет и развивается без иностранцев, почему должны быть проблемы с поддержанием жизни ОБИ?
Даже если это за 3-4 года загнется - это лучше, чем мгновенное закрытие. Люди успеют найти новую работу, а поставщики каналы сбыта.
Да потому что это все очень разные предприятия со сложной внутренней жизнью, встроенные в мировую экономику. Вот почему.
Последний мой тезис заметили? Тишина с этой гениальной идеей. Потому что мечты столкнулись с реальностью. У российских властей это часто бывает.
Я в первой же фразе ответил на ваш последний тезис.
Так а что, кто-то закрылся прям с увольнениями?
Тот же макдональдс и ЗП платит и аренду.
Карлсберг с Хайникеном, не закрылись, а выставили бизнес на продажу. Фазер переименовал подразделение.
Пока компании как-то сами занимаются фактически тем же самым.
По автозаводам я слышал все должны определиться к апрелю.
Ну тут ключевое слово - пока. Пока не закрылись. Есть запасы на складах. Давайте подождём пару недель.
Вполне можно отдать ОБИ в Леруа (или любую другую вменяемую сеть). Если ОБИ вдруг надумает вернуться - выставить им счет за услуги управления.
а кто-то просил управлять? им выгоднее простой, чем управление, где все безвозвратно пропадет
Кому какое дело, что им выгоднее?
А на другую страну нападать и убивать людей правильно?
Мне нравится, как многие игнорируют главную причину и пытаются стыдить запад.
Ну они считают что правильно, по крайне мере раньше точно считали. Не видел, чтобы они самобичеванием занимались.
Никто вообще никому ничего не должен. В том числе переживать о чужих наработках или имуществе. Если немного отвлечься от сакральности права на частную собственность (в Европе и США уже отвлеклись, кстати), то все будет выглядеть несколько иначе.
Общество доверило некой компании реализацию нужной экономической функции. В данном случае логистической. Пока функция выполняется корректно, общество и компания довольны. Как только функция перестаёт выполняться и этот факт начинает вредить обществу, общество должно максимально быстро выполнение функции восстановить. Как это сделать правильнее - запустить срочно рядом другое предприятие или перезапустить старое - зависит от условий.
Чтобы до Вас лучше дошло, представьте, что немцы построили и управляют электростанцией, к которой подключен Ваш дом. И вот канцлеру Германии пришла в голову бредовая идея устроить психологическую атаку на население России, после который Вы сидите без электричества, воды и интернета. Какие мысли по этому поводу? Будете дальше отстаивать права немцев или позовёте на электростанцию наших электриков в компании с сотрудниками ФСБ?
Если бы в твоей гипотетичкской ситуации, канцлер Германии решил устроить психологическую атаку на население России просто так, то в твоих переживаниях еще был бы смысл.
А так, делаешь вид будто вообще нет никаких причин для того чтобы отрубить Россию от внешнего мира
Да мне похер какие там причины у канцлера. Хочет повоевать, пусть воюет. Это не отменяет того факта, что конкретная компания принимает участие в атаке на моё общество и отношение к её правам должно быть соответствующее.
Конкретная страна при поддержки общества этой же страны атакует другую страну, её общество. Так что отношение к России соответствующее. Милитаризм значала сжирает деньги государства, а потом отбирает жизни. В твоёс случае ваш же милитаризм еще нарушил привычный вам же образ жизни. Звучит охуенно честно
Да к чему тут это Ваше морализаторство? Все, в итоге, получат по заслугам и возможностям. И русские, и украинцы, и европейцы. Жаркая фаза противостояния началась, на результаты посмотрим через некоторое время.
Я же не жалуюсь на что-то. И даже понимаю поведение этого самого канцлера. Я только объясняю логику, в рамках которой наше общество будет взаимодействовать с тем бизнесом, который принимает участие в атаке.
Пусть. Писать в интернетах - не мешки ворочать.
Бро это был сарказм в сторону приватизации и прочего, поэтому я написал «Русификация». А так я только согласен с тобой. #Противнытиков
Леруа остались, думаю их жаба душила из-за этого
Так и работай, кто тебе мешает? Открывай магазины, сети))) тебе что-то мешает это делать или что-то мешало?)
Работай
Программировай
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Либо просто головной офис делает вид что он против всех этих выкрутасов и не причем.
Что то слышал, но очень отдалённо))))
Тяжело будет найти поставщиков ритейлу, который хвастает тем, что кинул партнёров. Если только по предоплате работать будут.
Не, это уже не Obi...
И что? Идет передел рынков. Бизнес есть бизнес. Заменят софт на свой.
И что? Идет передел рынков. Бизнес есть бизнес.
Почему-то такие же "переделы" эпохи девяностых местной аудитории активно не нравятся
Заменят софт на свой
Заменят поставщиков на своих
Заменят стандарты на свои
Заменят персонал на свой
В смысле вместо Obi ларек "У Ахачуряна" получился?
Можно я вашу квартиру отожму, ну а чё жилплощадь есть жилплощадь.
Это не причина всё бросить. Восстановят работу к апрелю - хорошо. Почему мне как потребителю должно быть до немецких собственников?
Конечно, нет. Поставщикам надо продавать, а не политикой заниматься
"Но ЭтоЖи КрАвАвЫе дЕньги!!!1!1!1!"🤣
Главное, что это деньги)
Ваш комментарий согрел мне сердце, спасибо :D
Ну вот первое возвращение.
OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании
Скорее первая "национализация".
С чего бы, головная компания оштрафует на десять евро директора российского отделения и страшно поругает... когда нибудь..потом
А сервера там случайно отрубил их сис. админ, наверно? Поживем увидим, пока ещё магазины даже не открыты, чтобы рассуждать какая реакция будет из Германии.
"Йа йа ,Максим ,гут,нафик этих кхахлофф ,тафайте арбайтен".
Вот такая))
А чего с самого начала так не сделали? 🧐
"Ну фи ш панимаете,нат нами тоше фиситт это... прошлое... нушно фреммя"
2-3 недели - это типа время? Ладно бы ещё 2-3 недели после военных действий, но заново открываться во время - там в Европе их свои же бойкотировать могут начать.
Дойч фолк уже думат не об Украйинен а об яйка млеко много пфенингофф стоит.Так что дафайте шнель открыфаемся.
KFC уже открылся. Какая реакция из США?
У КФС 90% ресторанов по франшизе (которые принадлежат материнской компании Yum - закрыты, пару дней назад мимо такого проезжал), поэтому они работают. Будут ли выдерживаться стандарты качества без координации сверху - это вопрос, но логистику в рестораны обеспечить реально, поэтому от голода не умрем. Как там у Макдональдса дела, где 80% ресторанов - это головная компания? Уже открылись?
Из первых рук знаю, что ребята, что видеорекламой занимаются для Макдака, уже вовсю снимают для них, а брифы еще в первых числах марта прислали
Так брифы, получается, до решения о закрытии прислали? Тогда пока это тоже ни о чем, особенно если агентство, занимающееся видеорекламой, российской и с контрактом: там же сроки и неустойки 100% есть. Но в целом да, это позитивная новость, значит Мак может быть на низком старте.
В Перми и kfc и Макдак не закрывались. Правда, один день Мак с закрытыми жалюзями всё-таки простоял.
А что с маком? В каких городах закрылись? У нас в Тюмени так и работают, и от других людей такое же слышу. В столицах?
Закрылись все американские макдональдсы. Франшизные работают. В столицах тоже работают, на вокзалах например
а Мак разве в РФ не единая структура без франшиз? В отличие от КФС
До недавнего времени да. Несколько лет назад начали и франшизы давать. Но большая часть сети действительно напрямую принадлежит американцам
да, какая. Как у Бургеркинга была. Они тут давеча истерили, что очень конечно хотят поднасрать Россиюшке, но гады франчази почему-то не хотят заниматься самобичеванием.
А головную кампанию правительство на сколько должно оштрафовать, чтобы у компании убытка не было?) На 8 евро?))))
Не первое. Кто-то еще остался, под новым именем.
Рено всех смешило- то они остаются, а через пару часов "не-не, мы уходим"
Фазер остался (но импротного шоколада и бренда не будет). Фактически остались и хайникен с карлсбергом (уйдут только бренды).
уйдут не только бренды, но и собственники. Производственные мощности будут проданы, как когда-то были куплены.
а пиво так и останется отстойным? личное оценочное.
Красавчики. Поддержим OBI покупками!
в оби было дороже, а станет космически дорого. Как и все что делают наши для наших (почти)
ну тогда поддержим Леруа Мерлен. Они остались и даже без истерики!
Такое надо ценить!
Не поддержим. Леруа - да, ибо не бросались словами и истеричными побегами.
Так то они это делают, как я понимаю, не спрашивая главное отделение, которые находятся не здесь. Те и отрубили им сервер, чтобы не инвестировать налогами в Россию, ну и тем самым не инвестировать в спец операцию, почему и ушли все остальное и эти в том числе
Инсайд)))) Им немцы просто отрубили программы складского учета и бухгалтерии. Уже нашли замену на российские и сейчас идёт их внедрение (внесение товаров с ценами в новые проги).
Тут все виси рвало волосы на жопе с криками что это невозможно, будет интересно если все же возможно.
Не вижу ничего невозможного. Другое дело, что незаконно
Скорее всего на sap работали, если всё было размещено на своих же серверах, то возможно. Поддержки из Германии не будет, будут сами допиливать софт
Своровали.
Цап~царапнули.
Можете не торопиться. Судя по состоянию дел на строительных рынках и заказов на ижс в этом году "сезона" не будет.
наоборот. все возвращаются к истокам. сеять будут больше в этом году, включая картошку, и дачи приведут в порядок. с начала пандемии тренд на релокацию в пригород. у меня работа третий сезон расписана на год вперёд
В пандемию перло, да. Сейчас другая ситуация. Если вы продаёте дома или услуги их строительства, рад за вас. Особенно если заказы подтверждены предоплатой. Мои контрагенты говорят что на май особо договоров нет.
Так же как и крупные дилеры металла и прочего. Пока падение производств 30‰.
Сибирь
Строительные рынки забиты покупателями
В леруа в выходные был, вся стоянка забита, раньше меньше было людей.
Знакомый производит кирпичи - продали уже все до середины лета.
Другой знакомый делает смазки для бетона - обороты выросли в 3 раза.
Мастера, кому не позвонишь, все заняты
...
как то так, стройка совсем не стоит
закупаются те, кто может закупиться по довоенным ценам. Вот и хватают про запас
До вас дольше паника доходит)) у нас всплеск уже был)) Но рад буду ошибаться и в Сибири денег у людей больше и уверенности в завтра.
В 2008 и в 2014, когда были пики кризиса, строительство дачных домиков перло, как не в себя. Люди старались впихнуть последнее во что то материальное, прежде чем совсем обесценится.
Сейчас же немножко другая ситуация, при которой возможно длительное снижение доходов.
И те у кого есть несколько млн на скромный домик теперь подумают, а стоит ли или лучше посмотреть как будет развиваться ситуация
Да вот не факт, люди хотят пристроить рубли. А т.к. со сбытом древесины и металла сейчас проблемы есть надежда, что цены не будут слишком уж ошалевшими
По древесине рынки московской области встали колом. У людей нет ни денег ни интереса.
Первая ласточка?
Просто пизданули и будут ждать реакции, как детишки которые нашкодили
Пока они не закрылись, я как бы, о них и не слышал, а так теперь услышал. Типа пиар что ли?))
ЭЭ, не слышали про ОБИ? не в Москве живете что ли?
У нас в Тюмени знают, что есть Икея, правда она в другом городе за 300км, а вот про OBI и правда хз...
ну тогда Вы вообще про многое не знаете, просто потому что в Тюмени живёте
Да, далековато от МКАДа...
ОБи тоже за мкадом, если что
Нет, представьте себе, не все живут в Москве, однако))
ну да, но тогда не надо удивляться тому, что Вы не знаете про что-то
вон, декатлон приостанавливает работу. Знаете что-то про него? наверно нет
Про это и говорили: топы знают, как работать, знают поставщиков, покупателей, всех контрагентов.
Если головная компания не понимает этого, то просто лишится части рынка
Зачем Оби если есть леруа
Оби специализируются на саде и огороде больше. Там большие террасы есть специальные.
Продажные шкуры. Еще толком свалить не успели, а уже возвращаются. ФУ, мерзость.
Как говорится, не читал, но осуждаю
А что именно я не прочитал? Что весь их уход превратился во внезапную "техническую причину"? Вот новость от 8 марта:
На фоне военной спецоперации в Украине и западных санкций сеть OBI приняла решение прекратить работу в России.
Теперь они свое решение обозвали: "технической причиной". Что в этом хорошего? Лицемерие чистой воды.
"OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании, написал 19 марта в своём Telegram-канале бывший журналист «Дождя» Илья Шепелин. «Утром в четверг (17 марта) магазины OBI открылись. А днем немецкая сторона вырубила серверы — кассы перестали работать», — написал он."
Немецкая сторона вырубила сервера?) а облачные кассы, если мы про них говорим, на территории РФ должны располагаться?
Да покуй, щас газ за рубли, дядя Ваня, православный Талибан, платки и юбки ниже колен, нефть в обмен на продовольствие. Не до Оби россиянам будет. Картошку успеть бы собрать на даче и сахар купить
1.04 всех на ОБИ
Привет, Андрей
Хех.
Закуперы восстановили каналы товародвижения, а значит, восстановили и бизнес.
Обратите внимание на должность делающего заявление.
У Санлайт научились
Закрываемся-открываемся