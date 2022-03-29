Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.

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Все 27 магазинов OBI откроются «в течение двух недель», магазины в Москве и Петербурге — через несколько дней, объявил 26 марта директор по закупкам компании Максим Суравегин на форуме DIY.

Компания работает над «устранением технического сбоя», сказал Суравегин. Сотрудники продолжают получать зарплату и получили бонусы за 2021 год, рассказал он «Ведомостям», но отказался комментировать, какие варианты российское подразделение рассматривает для продолжения своей работы в стране. По его словам, «есть несколько сценариев».

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Редакция vc.ru отправила вопросы о работе OBI в России Максиму Суравегину и головной компании.

Немецкая OBI объявила о приостановке работы в России 7 марта. Десятая часть всех сотрудников компании работает в российских магазинах — около 4800 из 48 тысяч человек.

С 8 марта российский сайт компании перестал работать, магазины закрылись 18 марта. Представители ритейлера в Нижнем Новгороде объяснили это «техническими причинами» и пообещали, что магазины откроются «в ближайшее время».