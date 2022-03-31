О первых действиях после кризиса, проблемах с производством и ближайших планах.

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Дарья Зарыковская

Компания «Мам, купи!» Зарыковской выпускает и продаёт сувениры, одежду и другой мерч из своих коллекций и вместе с блогерами — например, с YouTube-каналом «Редакция», каналом «Дождь» ( признан иноагентом в РФ ), автоблогером Стасом Асафьевым и другими.

), автоблогером Стасом Асафьевым и другими. Продают товары напрямую и перекупщикам, а также шьют по заказам для b2b-клиентов.



Планируют расширять производство, но новые направления запускать пока не готовы.



Это не первый кризис

К 2020 году у «Мам, купи!» работал розничный интернет-магазин и две точки в офлайне. А ещё мы выставляли товар на фестивалях и концертах тех артистов и блогеров, чей мерчендайз продавали. Но в пандемию офлайн-торговля встала. Сперва мы закрылись из-за локдаунов, а потом работать могли только с ограничениями. И запланированные мероприятия то и дело отменяли — причём иногда день в день, когда мы уже успевали отшить партию.

Нормально функционировать в таких условиях не получалось, поэтому задумали оптимизироваться. Сперва закрыли физические магазины. Наш магазин в Санкт-Петербурге, конечно, работал не в убыток — даже приносил прибыль, но он всё равно требовал много внимания: нужно было решать, что делать с поставками, как быть с сотрудниками. Без магизинов стало проще.

А затем задумали выйти на маркетплейсы — чтобы заодно освоить b2b-сегмент и продавать оптовым закупщикам нашу продукцию. Сделать это раньше мы не могли просто потому, что не хватало мощностей: производство было перегружено нашими же заказами.

К тому же тогда мы только отлаживали процессы. Да, швейный цех у нас с 2017 года, но развивали-то мы его постепенно. На швею я не училась, опыта на производстве не было, так что часто действовала по интуиции, меняла руководителей. И даже когда мы уже запустили b2b-направление, масштабироваться в одночасье не могли. Брали ограниченное число заказов, чтобы никого не подвести, и к 2022 году поставили производство на поток.

Чёрная дыра под названием Wildberries

Освоиться на Ozon было несложно — для этого есть все инструкции. А вот на Wildberries не обойтись без магии, упорства и воинственности. Есть ощущение, что многие процессы там построены на каком-то эмоциональном уровне. Конечно, можно нанять подрядчиков, которые возьмут на себя всю работу, но лично я не уверена, что третья сторона в случае чего приложит достаточно усилий, чтобы, скажем, найти посылку, которую Wildberries потерял.

Wildberries — как чёрный котёл: закидываешь в него вещи, а дальше становишься сторонним наблюдателем. И проблемы у него примерно со всем: приёмкой, реализацией, формированием скидки, комиссией, возвратом со склада, перемещением между складами, доставкой до покупателя. И что интересно, маркетплейс даже не пытается говорить с продавцами на человеческом языке. Я порой забываю, что это «Мам, купи!» их клиент, а не наоборот.



Не так давно Wildberries «упал» на десять дней, даже не объяснив, что случилось. Мы со своей стороны не видели ни стока, ни аналитики — только белый экран. А покупатели при этом умудрялись оформлять какие-то заказы. Как только маркетплейс работу наладил, разослал рассылку — что рубль укрепляется, а цены падают. И, конечно, потребовал у продавцов сделать скидки.

В сложившейся ситуации это не что иное, как издевательство. Бренды десять дней не могли ничего поставить, оборотность из-за сбоя упала, а Wildberries ещё пытается решить свои проблемы за наш счёт. Покупателям, понятно, хорошо. Мне кто-то честно говорил, что закупается на Wildberries просто потому, что там дешевле. Но продавцу-то тоже нелегко, особенно сейчас. А не поставишь скидку — площадка найдёт способы надавить: повысит комиссию, запретит отгрузку на склад, сменит стоимость хранения.

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С Ozon даже тут всё иначе. Если у них что-то ломается, продавец сразу увидит предупреждение в личном кабинете. И к скидкам они не принуждают, а всячески стимулируют. Цель ведь в конечном счёте у всех одна: распродать товар, а не сидеть с ним как с мёртвым грузом.

Они, кстати, вошли в наше положение. Раньше на сайте у каждого товара висел виджет — как менялась цена. Но сейчас такие инструменты — сущий антимаркетинг, так что Ozon его убрал, а где-то ещё и скостил комиссии.

Что делали, когда часть заказов чуть не пропала

Из-за «операции» без заказов остались наши покупатели из Украины. «Почта России», имидж которой, как мне кажется, в последние годы значительно улучшился, все посылки нам вернула. Но это полбеды, ведь дальше мы должны вернуть покупателям деньги.

Обычно они резервируются в партнёрской кассовой системе — и именно она по нажатию одной кнопки автоматически совершает возврат. Но сейчас сервис остался без связи с украинскими эмитентами, поэтому подсказал нам фантастические варианты. Например, предложить украинским покупателям переслать деньги на карты российских банков их друзей и родственников.

Часть покупателей, конечно, от заказов не отказалась и попросила выслать их уже не в Украину, а в другие страны, где они пока пребывают. С этим мы справимся. Но в остальных случаях выбирать не приходится: возьмём на вооружение методы от кассового сервиса и добавим от себя один — криптовалюту.

С импортом плохо, а российские ткани — не российские, да ещё и дороже импортных

С цепочками поставок сейчас беда. Единственное направление, которое ещё, возможно, осталось, — это Беларусь. Но не потому, что абсолютно все логистические компании ввели санкции против России или что границы закрыты. Дело в том, что никто не страхует грузы, а рисковать не хочет ни продавец, ни покупатель, ни компания-перевозчик. По той же причине не летают некоторые самолёты от дружественных стран: например, турецкая компания Pegasus Airlines. Их голландский партнёр отказывает в страховании.

95% закупок «Мам, купи!» — это Турция и Китай. У турок потрясающее качество тканых полотен, и поставщиков всегда легко найти. Они ходят на ярмарки и выставки, где с русскоговорящим менеджером можно сразу всё обсудить. Если нужно, они пришлют тебе фотографии и видео — и тканей, и самих цехов.

Из Китая заказываем оборудование. И оно, по моему опыту, не особо уступает другому. У нас есть носковязальная машинка — два года исправно работает. На днях завезли текстильный DTF-принтер — своеобразную замену шелкографии по качеству и долговечности. Расходники у него тоже китайские, но никаких недостатков мы не заметили: наносит и цвет передаёт он хорошо.

Сейчас мы можем разве что закупить ткань у турок за наличные деньги и самостоятельно их вывезти, но пока выкупаем остатки с посреднических складов в России. И каждый день боремся, чтобы они считали стоимость материалов не по внутреннему курсу, а по ЦБ. А то они там с ума сходят: доллар может стоить 100 рублей, а продавать будут за все 130. Но тут хотя бы есть шанс договориться, так что проблема в другом: запасов на складах обычно на три месяца, а что будет с новыми поставками — пока неизвестно.

Думали закупать российскую ткань, но она оказалась не совсем российской. Её делают из турецких и узбекских расходников, потому что хлопок у нас не выращивают. Обычно в этом видят исключительно негатив — якобы в такой большой стране нет ничего своего. Но я не вижу смысла порицать предпринимателей. Россия всегда была встроена в мировую экономику, и нет ничего постыдного в том, чтобы производить товар из расходников из разных стран. Организовывать полный цикл производства для одного себя — это часто не выгодно и не нужно.

Проблема в другом: из-за того, что расходники закупаются в Турции, цена на итоговые полотна формируется в долларах. Так что купить ткань у местных порой ещё дороже, чем доставить её прямиком из Турции.

У наших производителей вдобавок ко всему страдают дистрибуция и менеджмент. Сплести тот же футер — натуральную хлопчатобумажную ткань для толстовок — они, может, и могут. Но найти их в интернете, оформить нормально заказ, чтобы он нигде не потерялся, подать жалобу на брак и даже просто дозвониться — это целое приключение.

Полагаю, они просто привыкли работать на нескольких крупных заказчиков. Вот есть поставщик футера, но качество его полотна — карде, то есть низкое. Эту ткань закупает у него условная армия — на трикотаж. И её такое качество устраивает. Получается, что делать футер высочайшего качества (пенье), чтобы продать компаниям вроде «Мам, купи!» на модные кофточки для тинейджеров, ему неинтересно.

Я, если честно, даже вот о чём думала: раз у них такая проблема, может, мне занять нишу не производства, а дистрибуции — чтобы дать возможность оптовым производителям дойти до клиента. Но после долгих раздумий эту затею пока отложила.

Производителя в России мы в итоге нашли — кулирки для футболок. Будем надеяться, что он сможет предоставлять нам нормальные полотна, и тогда вопрос с поставками будет частично закрыт. А то товарных запасов-то у нас нет. Ходовые позиции — мерч «Редакции» и автоблогера Стаса Асафьева — разлетается за две недели. Так что сформировать остаток не получается.

Есть, конечно, товары с менее популярными принтами, которые продаются всего по десять единиц в месяц. Они наверняка ещё будут. И осталась часть расходников: на тетради и носки. Но дальше, если что, будем адаптироваться, пересмотрим производство: если раньше печатали принты на паспортные обложки на УФ-принтере, европейский краситель для которого уже кончается, то приловчимся делать это c DTF-печатью.

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Масштабировать производство можно и в кризис

Конечно, главное для всех продавцов — это чтобы люди покупали товар. Пока что спрос на розничные товары идёт по инерции, и понять, насколько покупательская способность уже сократилась, трудно. Это один момент. Второй — конкуренция у нас снизилась. Возможно, одно другое компенсирует.

«Одёжный» бизнес, по-моему, не в самом плохом положении. Особенно если у бренда собственное производство в России. К тому же, скорее всего, начнёт развиваться офлайн-торговля. Фильмов и концертов будет мало, но развлечения никто не отменял. Возможно, им станет в том числе шоппинг.

Я всё думала, какие ещё ниши можно освоить, но поняла, что лучше не распыляться и масштабировать то, что хорошо работает. Мы купили второй раскройный стол, дополнительные пять швейных машинок и тот самый DTF-принтер. Так что сейчас сможем шить не 3500 единиц товара в месяц, а 7000. Думаем выпустить к лету купальники — для себя и для партнёров. А ещё сделать брендированные торговые стойки для офлайновых мультибрендовых магазинов.

Продвигаться теперь придётся в том числе во «ВКонтакте». Как семь лет назад, будем настраивать таргет, пытаться попасть в рекомендации, сотрудничать с пабликами. Заблокированные соцсети тоже не бросим, но там у нас нет доступа к аналитике. Можем разве что купить рекламу у блогера и просто надеяться, что она сработала.

Заменить условный H&M мы, конечно, всё равно не сможем — нужны большие инвестиции: чтобы развернуть масштабное производство, нанять сотрудников, как-то жить с кассовым разрывом, поскольку продастся товар не сразу. Вкладываться в Россию пока никто не станет, а кредиты под 25% мы не потянем. Хочется, конечно, надеяться, что государство их субсидирует и покроет половину ставки. Но это лишь мечты.

Была идея также продавать франшизу, но пока от неё отказались. Решили сосредоточиться на мультибрендовых магазинах, которые закупаются у нас оптом, и на b2b-клиентах, которые будут шить товары на базе нашего производства: со своей идеей, бизнес-планом, рекламной стратегией.

Деньги с такого сотрудничества тоже поступают не сразу. Если клиент пришёл с готовой картинкой и запросом напечатать её на сотне чёрных худи, то это быстро — буквально четыре-пять недель. А если дизайн нужно разрабатывать с нуля или адаптировать под возможности производства, то процесс затягивается. Уж не говорю про корпоративных клиентов, которые высылают по правке в месяц и потом ещё столько же согласовывают.