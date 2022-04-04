Британский Lush списал долю в российском бизнесе — после заявлений о возможном переименовании российской сети Статьи редакции
Производитель косметики приостановил поставки в Россию — остатков, по его подсчётам, хватит месяца на три.
- Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала «военной операции» на Украине, рассказал Financial Times гендиректор сети Марк Константайн.
- По данным «Контур.Фокуса», у британской Lush Limited 35% ООО «Лаш Раша», остальные 65% принадлежат Дмитрию Азарову. В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей, следует из данных системы. Азарову также принадлежит 65% в Lush Ukraine, писала The Wall Street Journal.
- Под брендом Lush в России работает 48 магазинов и ещё 15 на Украине, уточняет FT. По словам Константайна, перспективы продажи бизнеса сейчас нет, поскольку в марте Lush приостановила поставки товаров в Россию. На сайте российской сети сказано, что розничные магазины и онлайн-магазин работают как обычно.
- 23 марта Константайн говорил WSJ, что у российского бизнеса хватит запасов товаров примерно на три месяца. Он предполагал, что в итоге российский бизнес может сменить название.
- Также Lush планирует выкупить оставшуюся долю у Азарова в украинском бизнесе, писала WSJ. По данным газеты, до «военной операции» бизнес в России и на Украине приносили британской компании около 2% годовой выручки.
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Основные тезисы из материала Forbes.
Это те магазины, которые воняли на весь торговый комплекс ?
Комментарий удален модератором
Да
Ещё lush известен своей ЛГБТ пропагандой и западными-заднеприводными ценностями, общался однажды с работницей в этой шараге, директрисой
Ну все, раз ты пообщался с директрисой, то зашкварился и 100% стал заднеприводным.
общался с директрисой, оказалось с директором!
Loool, пукан то подгарел, что любимые мыльно-рыльные принадлежности пропагандируют содомиты
Нет, от того, что тут гомофобы.
Обколються своей марихуаной и ходють в Lush за пеной для ванной.
списал
планирует выкупить
Чёт я ни хрена не понял 🫤
Списал в России, выкупить в Украине
Ааа, теперь понятно ))
Спасибо
самый вонючий магазин, каждый раз проходя мимо мечтал, что закроют
мыльная опера
Косметика там была не шибко впечатляющая и изрядно вонюча. Что конкретно значит - "списал"? Т.е. теперь Дмитрий Азаров получил 100% бизнеса за бесплатно?
За долю в украинском бизнесе видимо
Никогда их особенно не любила, но ароматный маркетинг дает о себе знать, даже тут комментаторы узнают )