Торговля
Натуральный Артем

Британский Lush списал долю в российском бизнесе — после заявлений о возможном переименовании российской сети Статьи редакции

Производитель косметики приостановил поставки в Россию — остатков, по его подсчётам, хватит месяца на три.

  • Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала «военной операции» на Украине, рассказал Financial Times гендиректор сети Марк Константайн.
  • По данным «Контур.Фокуса», у британской Lush Limited 35% ООО «Лаш Раша», остальные 65% принадлежат Дмитрию Азарову. В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей, следует из данных системы. Азарову также принадлежит 65% в Lush Ukraine, писала The Wall Street Journal.
  • Под брендом Lush в России работает 48 магазинов и ещё 15 на Украине, уточняет FT. По словам Константайна, перспективы продажи бизнеса сейчас нет, поскольку в марте Lush приостановила поставки товаров в Россию. На сайте российской сети сказано, что розничные магазины и онлайн-магазин работают как обычно.
  • 23 марта Константайн говорил WSJ, что у российского бизнеса хватит запасов товаров примерно на три месяца. Он предполагал, что в итоге российский бизнес может сменить название.
  • Также Lush планирует выкупить оставшуюся долю у Азарова в украинском бизнесе, писала WSJ. По данным газеты, до «военной операции» бизнес в России и на Украине приносили британской компании около 2% годовой выручки.

#новость #lush #днрилнр

3512 просмотров
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16 комментариев
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Mik Petrov

Это те магазины, которые воняли на весь торговый комплекс ?

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Михаил Зеленин

Да

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iMHO Tech

Ещё lush известен своей ЛГБТ пропагандой и западными-заднеприводными ценностями, общался однажды с работницей в этой шараге, директрисой

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Petr Petrov

Ну все, раз ты пообщался с директрисой, то зашкварился и 100% стал заднеприводным.

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Ware Wow

общался с директрисой, оказалось с директором!

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iMHO Tech

Loool, пукан то подгарел, что любимые мыльно-рыльные принадлежности пропагандируют содомиты

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Сергей Орлов

Нет, от того, что тут гомофобы.

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Petr Petrov

Обколються своей марихуаной и ходють в Lush за пеной для ванной.

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Выходной рубин

списал
 планирует выкупить
Чёт я ни хрена не понял 🫤

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Натуральный Артем

Списал в России, выкупить в Украине

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Выходной рубин

Ааа, теперь понятно ))

Спасибо

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Маркетолог

самый вонючий магазин, каждый раз проходя мимо мечтал, что закроют

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Чит Чат

мыльная опера

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Tatiana M.

Косметика там была не шибко впечатляющая и изрядно вонюча. Что конкретно значит - "списал"? Т.е. теперь Дмитрий Азаров получил 100% бизнеса за бесплатно?

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Михаил Зеленин

За долю в украинском бизнесе видимо

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Нина Кузнецова

Никогда их особенно не любила, но ароматный маркетинг дает о себе знать, даже тут комментаторы узнают )

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